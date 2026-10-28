Emekli ne kadar zam alacak? Muhammet Bayram rakam verdi: Kritik 30 bin TL detayı

Yani burada gerçekten ihtiyacı olan emekli; sadece bir geliri, emekli maaşı olan, üzerinde bir tapusu yok, başka bir kira geliri yok, başka bir geliri yok, evinde çalışanı da yok. Bunun asgari ücrete eşitlenmesi zaten durum söz konusu ama burada bir kira yardımı da söz konusu. Yani emekli maaşını artırıyorsunuz ama şimdi kira yenileme oranları ne kadar? Yüzde otuzlarda. Bizim yüzde otuzunun altına indi yıllık enflasyonumuz. Ama hala yıllık enflasyonuna bir miktar daha yüksek kira yenileme oranımız var. Burada emekliler önemli bir kısmını parasını kiraya veriyor. Burada kira yardımıyla birlikte öncekiler geçerli olmak üzere aktifleşecek böyle bir yardım söz konusu olabilir."