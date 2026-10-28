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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 13:57

Yemeyin yedirmeyin! At, eşek ve domuz eti katmışlar: Bakanlık markaları tek tek açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı milyonlarca kişiyi ilgilendiren taklit ve tağşiş ürünler listesini güncelledi. Yayımlanan yeni listede halk sağlığıyla oynayan uygunsuz ürünlerin markaları tek tek paylaşılırken özellikle et ve et ürünlerinde yapılan sahtekarlıklar dikkat çekti. Dana eti diye alınan ürünlerden at ve eşek etinin yanı sıra domuz etinin çıkması ise mide bulandırdı.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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Yemeyin yedirmeyin! At, eşek ve domuz eti katmışlar: Bakanlık markaları tek tek açıkladı
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 13:57

81 ilde gıda teröristleri ile mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Firmalara yapılan denetimler neticesinde uygunsuz ürünler birer birer tespit edilirken, Bakanlığın son yayımladığı liste kan dondurdu. Çünkü vatandaşların dana eti diye tükettiği ürünlerde at, eşek ve domuz eti çıktığı belirtildi.

HABERİN ÖZETİ

Yemeyin yedirmeyin! At, eşek ve domuz eti katmışlar: Bakanlık markaları tek tek açıkladı

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı taklit ve tağşiş listesinde, dana eti olarak satılan bazı ürünlerde at, eşek ve domuz eti tespit edildiği açıklandı.
Uygunsuz ürün satan firmaların Kayseri, Balıkesir, Bursa, Sakarya ve Kahramanmaraş illerinde faaliyet gösterdiği belirtildi.
27 Ekim'de paylaşılan listede sucuk, kavurma, kıyma ve lahmacun içi gibi farklı ürünlerde tek tırnaklı (at, eşek) eti saptandı.
Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki bir firmanın et ürününde ise domuz eti tespit edildi.
Söz konusu ürünlerin yurt içinde hangi illerde satıldığına dair bir bilginin bulunmadığı kaydedildi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

 

Yemeyin yedirmeyin! At, eşek ve domuz eti katmışlar: Bakanlık markaları tek tek açıkladı

DANA ETİ DİYE AT, EŞEK VE DOMUZ ETİ YEDİRDİLER

Bakanlığın paylaştığı listeye göre vatandaşlara dana eti diye at, eşek ve domuz eti yediren firmalar, , , , ve Kahramanmaraş illerinde faaliyet gösteriyor. Ancak bu firmaların yurt içinde hangi illerde satıldığına dair bir bilgi bulunmuyor.

Yemeyin yedirmeyin! At, eşek ve domuz eti katmışlar: Bakanlık markaları tek tek açıkladı

SAHTECİLİK SADECE SUCUKTA DEĞİL

Geçtiğimiz dönemlerde paylaşılan taklit ve tağşiş ürünler listesinde özellikle sucuklarda mide bulandırıcı sonuçlar tespit edilmişti. Ancak 27 Ekim’de paylaşılan Tarım Bakanlığı listesinde sucuğun yanı sıra kavurma, kıyma ve lahmacun içi gibi farklı ürünlerde de at ve eşek eti çıktığı belirtildi. 

İŞTE İÇİNDE AT, EŞEK VE DOMUZ ETİ TESPİT EDİLEN MARKALAR

Firma AdıMarka AdıUygunsuzluk Nedeniİlçe / İl
BEYARSLAN SUCUKLARI-CEZAYİR ARSLANBEYARSLANTek Tırnaklı Eti TespitiKOCASİNAN / KAYSERİ
ÖZ ARSLAN SUCUK PASTIRMA-CEZAYİR ARSLANÇİĞ DANA KIYMATek Tırnaklı Eti TespitiKOCASİNAN / KAYSERİ
BALIKESİR LAPAN ET ENTEGRE LİMİTED ŞİRKETİSERDENETTek Tırnaklı Eti TespitiİVRİNDİ / BALIKESİR
YILMAZ ÇALIŞAN SUCUKLARI-YILMAZ ÇALIŞANNAMLI ET TANZİMTek Tırnaklı Eti TespitiNİLÜFER / BURSA
ETÇİLER ET VE ET MAMÜLLERİ HAYVANCILIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİHACI KEMALDomuz Eti TespitiSERDİVAN / SAKARYA
URFA ÇINAR PİDE KEBAP CANTIK LAHMACUN-MÜSLÜM DELİKTAŞURFA ÇINAR PİDE KEBAP CANTIK LAHMACUN-MÜSLÜM DELİKTAŞTek Tırnaklı Eti TespitiOSMANGAZİ / BURSA
ERCAN USTA ET TANZİM-HATİCE ÖZALÇİĞ KIRMIZI ET (SIĞIR ETİ)Tek Tırnaklı Eti TespitiONİKİŞUBAT / KAHRAMANMARAŞ
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ETİKETLER
#kayseri
#bursa
#balıkesir
#Sakarya
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Ekonomi
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