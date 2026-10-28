Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ilde gıda teröristleri ile mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Firmalara yapılan denetimler neticesinde uygunsuz ürünler birer birer tespit edilirken, Bakanlığın son yayımladığı liste kan dondurdu. Çünkü vatandaşların dana eti diye tükettiği ürünlerde at, eşek ve domuz eti çıktığı belirtildi.

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HABERİN ÖZETİ Yemeyin yedirmeyin! At, eşek ve domuz eti katmışlar: Bakanlık markaları tek tek açıkladı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı taklit ve tağşiş listesinde, dana eti olarak satılan bazı ürünlerde at, eşek ve domuz eti tespit edildiği açıklandı. Uygunsuz ürün satan firmaların Kayseri, Balıkesir, Bursa, Sakarya ve Kahramanmaraş illerinde faaliyet gösterdiği belirtildi. 27 Ekim'de paylaşılan listede sucuk, kavurma, kıyma ve lahmacun içi gibi farklı ürünlerde tek tırnaklı (at, eşek) eti saptandı. Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki bir firmanın et ürününde ise domuz eti tespit edildi. Söz konusu ürünlerin yurt içinde hangi illerde satıldığına dair bir bilginin bulunmadığı kaydedildi.

DANA ETİ DİYE AT, EŞEK VE DOMUZ ETİ YEDİRDİLER

Bakanlığın paylaştığı listeye göre vatandaşlara dana eti diye at, eşek ve domuz eti yediren firmalar, Kayseri, Balıkesir, Bursa, Sakarya ve Kahramanmaraş illerinde faaliyet gösteriyor. Ancak bu firmaların yurt içinde hangi illerde satıldığına dair bir bilgi bulunmuyor.

SAHTECİLİK SADECE SUCUKTA DEĞİL

Geçtiğimiz dönemlerde paylaşılan taklit ve tağşiş ürünler listesinde özellikle sucuklarda mide bulandırıcı sonuçlar tespit edilmişti. Ancak 27 Ekim’de paylaşılan Tarım Bakanlığı listesinde sucuğun yanı sıra kavurma, kıyma ve lahmacun içi gibi farklı ürünlerde de at ve eşek eti çıktığı belirtildi.

İŞTE İÇİNDE AT, EŞEK VE DOMUZ ETİ TESPİT EDİLEN MARKALAR