Yemeyin yedirmeyin! At, eşek ve domuz eti katmışlar: Bakanlık markaları tek tek açıkladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ilde gıda teröristleri ile mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Firmalara yapılan denetimler neticesinde uygunsuz ürünler birer birer tespit edilirken, Bakanlığın son yayımladığı liste kan dondurdu. Çünkü vatandaşların dana eti diye tükettiği ürünlerde at, eşek ve domuz eti çıktığı belirtildi.
Bakanlığın paylaştığı listeye göre vatandaşlara dana eti diye at, eşek ve domuz eti yediren firmalar, Kayseri, Balıkesir, Bursa, Sakarya ve Kahramanmaraş illerinde faaliyet gösteriyor. Ancak bu firmaların yurt içinde hangi illerde satıldığına dair bir bilgi bulunmuyor.
Geçtiğimiz dönemlerde paylaşılan taklit ve tağşiş ürünler listesinde özellikle sucuklarda mide bulandırıcı sonuçlar tespit edilmişti. Ancak 27 Ekim’de paylaşılan Tarım Bakanlığı listesinde sucuğun yanı sıra kavurma, kıyma ve lahmacun içi gibi farklı ürünlerde de at ve eşek eti çıktığı belirtildi.
|Firma Adı
|Marka Adı
|Uygunsuzluk Nedeni
|İlçe / İl
|BEYARSLAN SUCUKLARI-CEZAYİR ARSLAN
|BEYARSLAN
|Tek Tırnaklı Eti Tespiti
|KOCASİNAN / KAYSERİ
|ÖZ ARSLAN SUCUK PASTIRMA-CEZAYİR ARSLAN
|ÇİĞ DANA KIYMA
|Tek Tırnaklı Eti Tespiti
|KOCASİNAN / KAYSERİ
|BALIKESİR LAPAN ET ENTEGRE LİMİTED ŞİRKETİ
|SERDENET
|Tek Tırnaklı Eti Tespiti
|İVRİNDİ / BALIKESİR
|YILMAZ ÇALIŞAN SUCUKLARI-YILMAZ ÇALIŞAN
|NAMLI ET TANZİM
|Tek Tırnaklı Eti Tespiti
|NİLÜFER / BURSA
|ETÇİLER ET VE ET MAMÜLLERİ HAYVANCILIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|HACI KEMAL
|Domuz Eti Tespiti
|SERDİVAN / SAKARYA
|URFA ÇINAR PİDE KEBAP CANTIK LAHMACUN-MÜSLÜM DELİKTAŞ
|URFA ÇINAR PİDE KEBAP CANTIK LAHMACUN-MÜSLÜM DELİKTAŞ
|Tek Tırnaklı Eti Tespiti
|OSMANGAZİ / BURSA
|ERCAN USTA ET TANZİM-HATİCE ÖZAL
|ÇİĞ KIRMIZI ET (SIĞIR ETİ)
|Tek Tırnaklı Eti Tespiti
|ONİKİŞUBAT / KAHRAMANMARAŞ