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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 12:20

Adana kebap diye kanatlı eti yedirmişler: Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmaları açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini kamuoyu ile paylaştı. Güncellenen listeye Kayseri’den iki firma girdi. Bir peynirde yağ oranının düşük olduğu görülürken, Adana harcı diye satılan üründe kanatlı eti, baş eti ve taşlık tespit edilmesi dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Adana kebap diye kanatlı eti yedirmişler: Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmaları açıkladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 12:20

, 'taklit' ve 'tağşiş' yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listede , , ’in yanı sıra ’den iki firma yer aldı.

HABERİN ÖZETİ

Adana kebap diye kanatlı eti yedirmişler: Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmaları açıkladı

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Tarım ve Orman Bakanlığı, aralarında Konya, Sakarya, Kilis ve Kayseri'den firmaların bulunduğu taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi.
Konya'daki AFT Süt Ürünleri'nin ürettiği Hindistan cevizli-Yer fıstıklı çeşnili tam yağlı taze eritme peynirinde nişasta tespit edildi.
Sakarya'daki Özerler Süt Ürünleri'nin tam yağlı taze eritme peynirinde bitkisel yağ tespit edildiği belirtildi.
Kayseri'deki Güven Süt Ürünleri'nin ayçekirdek ve mısır çeşnili yarım yağlı taze eritme peynirinin yağ oranının düşük olduğu belirlendi.
Kayseri'de Hacılar Festival Çadırı markalı çiğ Adana harcında kanatlı eti, baş eti ve taşlık tespit edilmediği kaydedildi.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

 

Adana kebap diye kanatlı eti yedirmişler: Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmaları açıkladı

PEYNİRDE NİŞASTA

Konya’da AFT Süt Ürünleri Gıda ve Pazarlama Şirketi tarafından üretilen Hindistan cevizli-Yer fıstıklı çeşnili tam yağlı taze eritme peynirinin içinde nişasta tespit edilirken, Sakarya’da yer alan Özerler Süt Ürünleri tarafından üretilen tam yağlı taze eritme peynirinde bitkisel yağ tespit edildiği belirtildi.

Adana kebap diye kanatlı eti yedirmişler: Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmaları açıkladı

 

ADANA HARCINDA KANATLI ETİ VE TAŞLIK

Kayseri’de Güven Süt Ürünleri tarafından üretilen ay çekirdek ve mısır çeşnili yarım yağlı taze eritme peynirin yağ oranının düşük olduğu belirlenirken, Hacılar Festival Çadırı markalı çiğ Adana harcında kanatlı eti, baş eti ve taşlık tespit edilmediği kaydedildi.

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#kayseri
#konya
#Sakarya
#Kilis
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Gündem
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