Adana kebap diye kanatlı eti yedirmişler: Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmaları açıkladı

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İstanbul
Tarım ve Orman Bakanlığı, 'taklit' ve 'tağşiş' yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listede Konya, Sakarya, Kilis’in yanı sıra Kayseri’den iki firma yer aldı.
Konya’da AFT Süt Ürünleri Gıda ve Pazarlama Şirketi tarafından üretilen Hindistan cevizli-Yer fıstıklı çeşnili tam yağlı taze eritme peynirinin içinde nişasta tespit edilirken, Sakarya’da yer alan Özerler Süt Ürünleri tarafından üretilen tam yağlı taze eritme peynirinde bitkisel yağ tespit edildiği belirtildi.
Kayseri’de Güven Süt Ürünleri tarafından üretilen ay çekirdek ve mısır çeşnili yarım yağlı taze eritme peynirin yağ oranının düşük olduğu belirlenirken, Hacılar Festival Çadırı markalı çiğ Adana harcında kanatlı eti, baş eti ve taşlık tespit edilmediği kaydedildi.