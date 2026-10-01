Tarım ve Orman Bakanlığı, 'taklit' ve 'tağşiş' yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listede Konya, Sakarya, Kilis’in yanı sıra Kayseri’den iki firma yer aldı.

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HABERİN ÖZETİ Adana kebap diye kanatlı eti yedirmişler: Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmaları açıkladı Tarım ve Orman Bakanlığı, aralarında Konya, Sakarya, Kilis ve Kayseri'den firmaların bulunduğu taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Konya'daki AFT Süt Ürünleri'nin ürettiği Hindistan cevizli-Yer fıstıklı çeşnili tam yağlı taze eritme peynirinde nişasta tespit edildi. Sakarya'daki Özerler Süt Ürünleri'nin tam yağlı taze eritme peynirinde bitkisel yağ tespit edildiği belirtildi. Kayseri'deki Güven Süt Ürünleri'nin ayçekirdek ve mısır çeşnili yarım yağlı taze eritme peynirinin yağ oranının düşük olduğu belirlendi. Kayseri'de Hacılar Festival Çadırı markalı çiğ Adana harcında kanatlı eti, baş eti ve taşlık tespit edilmediği kaydedildi.

PEYNİRDE NİŞASTA

Konya’da AFT Süt Ürünleri Gıda ve Pazarlama Şirketi tarafından üretilen Hindistan cevizli-Yer fıstıklı çeşnili tam yağlı taze eritme peynirinin içinde nişasta tespit edilirken, Sakarya’da yer alan Özerler Süt Ürünleri tarafından üretilen tam yağlı taze eritme peynirinde bitkisel yağ tespit edildiği belirtildi.

ADANA HARCINDA KANATLI ETİ VE TAŞLIK

Kayseri’de Güven Süt Ürünleri tarafından üretilen ay çekirdek ve mısır çeşnili yarım yağlı taze eritme peynirin yağ oranının düşük olduğu belirlenirken, Hacılar Festival Çadırı markalı çiğ Adana harcında kanatlı eti, baş eti ve taşlık tespit edilmediği kaydedildi.