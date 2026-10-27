Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ildeki gıda denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Bakanlığın resmi sitesinde yer alan taklit ve tağşiş ürünler listesinde halkın sağlığıyla oynayan markalar, isim isim kamuoyu ile paylaşılıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Mide bulandıran liste! Bakanlık marka marka açıkladı: İşte at, eşek ve domuz eti tespit edilen sucuklar Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ilde yürüttüğü denetimler sonucunda bünyesinde tek tırnaklı (at, eşek) ve domuz eti tespit edilen sucuk markalarını kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık denetimlerinde uygunsuz bulunan ürünler “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ve “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” şeklinde iki kategoride listelenmektedir. Yapılan incelemelerde dana eti adı altında satılan bazı sucuk ürünlerinde kanatlı etinin yanı sıra at, eşek ve domuz eti tespit edilmiştir. Uygunsuzluk saptanan sucukların Sakarya, Adana, Bolu, Balıkesir, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Mersin, Bursa ve Kırklareli'ndeki işletmelerde üretildiği açıklanmıştır. Açıklanan listede çeşitli firmalara ait sucuklarda tek tırnaklı hayvan eti ve domuz eti bulunduğu bilgisi marka ve ilçe detaylarıyla yer almıştır.

Bakanlığın denetimlerinde örnekleri alınan ve uygunsuzluk tespit edilen ürünler “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ve “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” olmak üzere iki farklı kategoride listeleniyor. Bu sayede vatandaşlar, mevzuatlara uymadan hazırlanan ürünleri ve markaları görebiliyor.

SUCUKTA KANATLI ETİNE BİLE ŞÜKREDİLİYOR

Bakanlık tarafından yayınlanan listelerde en dikkat çeken ürünlerin başında et ve et ürünleri geliyor. Özellikle bol baharatın kullanıldığı sucuklarda akıl almaz hileler hayata geçiriliyor. Ancak vatandaşlar dana eti adı altında aldıkları sucuklardan kanatlı etine bile şükreder hale geldi. Çünkü yapılan denetimlerde bazı sucuk markalarında at ve eşek etinin yanı sıra domuz eti tespit edildi.

AT, EŞEK VE DOMUZ ETİ TESPİT EDİLEN SUCUK MARKALARI AÇIKLANDI

Yurdun 81 ilinde gıda teröristlerine göz açtırmayan Tarım ve Orman Bakanlığı tek tırnaklı hayvan eti ve domuz eti tespit edilen sucuk ürünlerini kamuoyu ile paylaştı. Bakanlığın listesinde mide bulandırıcı içeriklere sahip sucukların Sakarya, Adana, Bolu, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Mersin, Bursa, Balıkesir ve Kırklareli’ndeki işletmelerde üretildiği belirtildi.

İşte Tarım Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş listesinde yer alan at, eşek ve domuz eti tespit edilen sucuk markaları: