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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 16:17
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 16:27

Mide bulandıran liste! Bakanlık marka marka açıkladı: İşte at, eşek ve domuz eti tespit edilen sucuklar

Tarım ve Orman Bakanlığı sık sık yaptığı denetimlerle, halkın sağlığını tehlikeye atan üreticilere nefes aldırmıyor. Bakanlığın yayınladığı taklit ve tağşiş listesinde özellikle sucuk firmalarının yaptığı mide bulandırıcı hileler yer aldı. Gözünü para hırsı bürümüş markaların ürettikleri sucuklarda at, eşek ve domuz eti tespit edildi.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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Mide bulandıran liste! Bakanlık marka marka açıkladı: İşte at, eşek ve domuz eti tespit edilen sucuklar
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 16:17
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 16:27

81 ildeki gıda denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Bakanlığın resmi sitesinde yer alan taklit ve tağşiş ürünler listesinde halkın sağlığıyla oynayan markalar, isim isim kamuoyu ile paylaşılıyor.

HABERİN ÖZETİ

Mide bulandıran liste! Bakanlık marka marka açıkladı: İşte at, eşek ve domuz eti tespit edilen sucuklar

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ilde yürüttüğü denetimler sonucunda bünyesinde tek tırnaklı (at, eşek) ve domuz eti tespit edilen sucuk markalarını kamuoyuyla paylaştı.
Bakanlık denetimlerinde uygunsuz bulunan ürünler “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ve “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” şeklinde iki kategoride listelenmektedir.
Yapılan incelemelerde dana eti adı altında satılan bazı sucuk ürünlerinde kanatlı etinin yanı sıra at, eşek ve domuz eti tespit edilmiştir.
Uygunsuzluk saptanan sucukların Sakarya, Adana, Bolu, Balıkesir, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Mersin, Bursa ve Kırklareli'ndeki işletmelerde üretildiği açıklanmıştır.
Açıklanan listede çeşitli firmalara ait sucuklarda tek tırnaklı hayvan eti ve domuz eti bulunduğu bilgisi marka ve ilçe detaylarıyla yer almıştır.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

Bakanlığın denetimlerinde örnekleri alınan ve uygunsuzluk tespit edilen ürünler “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ve “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” olmak üzere iki farklı kategoride listeleniyor. Bu sayede vatandaşlar, mevzuatlara uymadan hazırlanan ürünleri ve markaları görebiliyor.

Mide bulandıran liste! Bakanlık marka marka açıkladı: İşte at, eşek ve domuz eti tespit edilen sucuklar

SUCUKTA KANATLI ETİNE BİLE ŞÜKREDİLİYOR

Bakanlık tarafından yayınlanan listelerde en dikkat çeken ürünlerin başında et ve et ürünleri geliyor. Özellikle bol baharatın kullanıldığı sucuklarda akıl almaz hileler hayata geçiriliyor. Ancak vatandaşlar dana eti adı altında aldıkları sucuklardan kanatlı etine bile şükreder hale geldi. Çünkü yapılan denetimlerde bazı markalarında at ve eşek etinin yanı sıra tespit edildi.

 

Mide bulandıran liste! Bakanlık marka marka açıkladı: İşte at, eşek ve domuz eti tespit edilen sucuklar

AT, EŞEK VE DOMUZ ETİ TESPİT EDİLEN SUCUK MARKALARI AÇIKLANDI

Yurdun 81 ilinde gıda teröristlerine göz açtırmayan Tarım ve Orman Bakanlığı tek tırnaklı hayvan eti ve domuz eti tespit edilen sucuk ürünlerini kamuoyu ile paylaştı. Bakanlığın listesinde mide bulandırıcı içeriklere sahip sucukların , Adana, Bolu, İstanbul, , İzmir, Kocaeli, Mersin, Bursa, Balıkesir ve Kırklareli’ndeki işletmelerde üretildiği belirtildi.

İşte Tarım Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş listesinde yer alan at, eşek ve domuz eti tespit edilen sucuk markaları:

Firma AdıMarka/ÜrünUygunsuzlukİl/İlçe
KARTAL ET VE ET MAMÜLLERİÇATALKÖPRÜ / ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ MANDA SUCUKTek Tırnaklı Eti TespitiSakarya / Akyazı
KARTAL ET VE ET MAMÜLLERİÇATALKÖPRÜ / ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUKTek Tırnaklı Eti TespitiSakarya / Akyazı
BALIKÇIOĞLU SUCUKLARIBALIKÇIOĞLU SUCUKLARI / ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUKTek Tırnaklı Eti TespitiSakarya / Adapazarı
ŞORAY ET VE ET ÜRÜNLERİ - BURAK ARDIÇARDIÇ ŞORAY / ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUKTek Tırnaklı Eti TespitiAdana / Yüreğir
AKDAŞ ET ÜRÜNLERİSAĞLAM ET / ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SUCUKTek Tırnaklı Eti TespitiBolu / Merkez
ERDİNÇ KASABI - BUKET TELDİKKASAP SUCUKTek Tırnaklı Eti TespitiAdana / Yüreğir
ÖNDER SÜTÜVEN - SÜTÜVEN SUCUKLARIHAVRAN'LI KASAP / DANA SUCUKDomuz Eti TespitiBalıkesir / Havran
YILDIRIM GIDAKASAP GELENEKSEL / ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SUCUKTek Tırnaklı Eti Tespitiİstanbul / Bağcılar
ERTAŞ MARKET - ERDAL TAŞANATA MANDIRA KASAP / SUCUKTek Tırnaklı Eti TespitiAnkara / Çankaya
BELPINAR GÖZDAĞI YÖRESEL ÜRÜNLERTİRVANA KATUKÇİ / FERMENTE DANA KANGAL SUCUKTek Tırnaklı Eti TespitiAnkara / Kızılcahamam
ALTINIŞIK KASAP - MUSTAFA SERKAN ALTINIŞIKFERMENTE DANA SUCUKTek Tırnaklı Eti Tespitiİzmir / Çeşme
BİFET GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİBİFET / DANA ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ BATON SUCUK (340 GR)Domuz Eti TespitiKocaeli / Çayırova
ÖRKE KASAP (MERT ET) - AHMET ÖRKEDANA KASAP SUCUKTek Tırnaklı Eti Tespitiİzmir / Gaziemir
KARTAL ET VE ET MAMÜLLERİ - BURHAN KARTALBURHAN GÜVENAL / DANA SUCUKTek Tırnaklı Eti TespitiSakarya / Akyazı
COSMOS ET VE MAMULLERİCOSMOS EVREN ET / DANA SUCUKTek Tırnaklı Eti Tespitiİzmir / Torbalı
ÜZER GIDAYÖRE - DANA SUCUK (900 GR)Tek Tırnaklı Eti TespitiMersin / Erdemli
ERGÜN ET VE ET ÜRÜNLERİ - ERGÜN SUCUK İMALATHANESİ - METİN ERGÜNERGÜN SUCUKLARI / ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUKTek Tırnaklı Eti TespitiBursa / Nilüfer
SAFFET ET ÜRÜNLERİSALİH KOCAAĞA ÇİFTLİĞİ / ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ KANGAL SUCUKTek Tırnaklı Eti TespitiKırklareli / Lüleburgaz
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ETİKETLER
#ankara
#Sakarya
#sucuk
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#at eti
#domuz eti
#Ekonomi
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