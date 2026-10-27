Mide bulandıran liste! Bakanlık marka marka açıkladı: İşte at, eşek ve domuz eti tespit edilen sucuklar

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İstanbul
Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ildeki gıda denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Bakanlığın resmi sitesinde yer alan taklit ve tağşiş ürünler listesinde halkın sağlığıyla oynayan markalar, isim isim kamuoyu ile paylaşılıyor.
Bakanlığın denetimlerinde örnekleri alınan ve uygunsuzluk tespit edilen ürünler “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ve “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” olmak üzere iki farklı kategoride listeleniyor. Bu sayede vatandaşlar, mevzuatlara uymadan hazırlanan ürünleri ve markaları görebiliyor.
Bakanlık tarafından yayınlanan listelerde en dikkat çeken ürünlerin başında et ve et ürünleri geliyor. Özellikle bol baharatın kullanıldığı sucuklarda akıl almaz hileler hayata geçiriliyor. Ancak vatandaşlar dana eti adı altında aldıkları sucuklardan kanatlı etine bile şükreder hale geldi. Çünkü yapılan denetimlerde bazı sucuk markalarında at ve eşek etinin yanı sıra domuz eti tespit edildi.
Yurdun 81 ilinde gıda teröristlerine göz açtırmayan Tarım ve Orman Bakanlığı tek tırnaklı hayvan eti ve domuz eti tespit edilen sucuk ürünlerini kamuoyu ile paylaştı. Bakanlığın listesinde mide bulandırıcı içeriklere sahip sucukların Sakarya, Adana, Bolu, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Mersin, Bursa, Balıkesir ve Kırklareli’ndeki işletmelerde üretildiği belirtildi.
İşte Tarım Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş listesinde yer alan at, eşek ve domuz eti tespit edilen sucuk markaları:
|Firma Adı
|Marka/Ürün
|Uygunsuzluk
|İl/İlçe
|KARTAL ET VE ET MAMÜLLERİ
|ÇATALKÖPRÜ / ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ MANDA SUCUK
|Tek Tırnaklı Eti Tespiti
|Sakarya / Akyazı
|KARTAL ET VE ET MAMÜLLERİ
|ÇATALKÖPRÜ / ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK
|Tek Tırnaklı Eti Tespiti
|Sakarya / Akyazı
|BALIKÇIOĞLU SUCUKLARI
|BALIKÇIOĞLU SUCUKLARI / ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK
|Tek Tırnaklı Eti Tespiti
|Sakarya / Adapazarı
|ŞORAY ET VE ET ÜRÜNLERİ - BURAK ARDIÇ
|ARDIÇ ŞORAY / ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK
|Tek Tırnaklı Eti Tespiti
|Adana / Yüreğir
|AKDAŞ ET ÜRÜNLERİ
|SAĞLAM ET / ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SUCUK
|Tek Tırnaklı Eti Tespiti
|Bolu / Merkez
|ERDİNÇ KASABI - BUKET TELDİK
|KASAP SUCUK
|Tek Tırnaklı Eti Tespiti
|Adana / Yüreğir
|ÖNDER SÜTÜVEN - SÜTÜVEN SUCUKLARI
|HAVRAN'LI KASAP / DANA SUCUK
|Domuz Eti Tespiti
|Balıkesir / Havran
|YILDIRIM GIDA
|KASAP GELENEKSEL / ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SUCUK
|Tek Tırnaklı Eti Tespiti
|İstanbul / Bağcılar
|ERTAŞ MARKET - ERDAL TAŞAN
|ATA MANDIRA KASAP / SUCUK
|Tek Tırnaklı Eti Tespiti
|Ankara / Çankaya
|BELPINAR GÖZDAĞI YÖRESEL ÜRÜNLER
|TİRVANA KATUKÇİ / FERMENTE DANA KANGAL SUCUK
|Tek Tırnaklı Eti Tespiti
|Ankara / Kızılcahamam
|ALTINIŞIK KASAP - MUSTAFA SERKAN ALTINIŞIK
|FERMENTE DANA SUCUK
|Tek Tırnaklı Eti Tespiti
|İzmir / Çeşme
|BİFET GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|BİFET / DANA ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ BATON SUCUK (340 GR)
|Domuz Eti Tespiti
|Kocaeli / Çayırova
|ÖRKE KASAP (MERT ET) - AHMET ÖRKE
|DANA KASAP SUCUK
|Tek Tırnaklı Eti Tespiti
|İzmir / Gaziemir
|KARTAL ET VE ET MAMÜLLERİ - BURHAN KARTAL
|BURHAN GÜVENAL / DANA SUCUK
|Tek Tırnaklı Eti Tespiti
|Sakarya / Akyazı
|COSMOS ET VE MAMULLERİ
|COSMOS EVREN ET / DANA SUCUK
|Tek Tırnaklı Eti Tespiti
|İzmir / Torbalı
|ÜZER GIDA
|YÖRE - DANA SUCUK (900 GR)
|Tek Tırnaklı Eti Tespiti
|Mersin / Erdemli
|ERGÜN ET VE ET ÜRÜNLERİ - ERGÜN SUCUK İMALATHANESİ - METİN ERGÜN
|ERGÜN SUCUKLARI / ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK
|Tek Tırnaklı Eti Tespiti
|Bursa / Nilüfer
|SAFFET ET ÜRÜNLERİ
|SALİH KOCAAĞA ÇİFTLİĞİ / ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ KANGAL SUCUK
|Tek Tırnaklı Eti Tespiti
|Kırklareli / Lüleburgaz