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Gündem
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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 16:52

Tağşiş yapan sucuk markaları hangileri? Bakanlık 13 Ekim 2026 tarihli taklit ve tağşiş listesini yayınladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 35 yeni ürün eklenirken bunların 6'sı sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürünler arasında yer aldı. Sucuk, peynir, sirke ve baklava gibi ürünlerde mevzuata aykırı içerikler tespit edilirken tüketiciler, tağşiş yapan sucuk markalarını ve güncel listeyi araştırmaya başladı.

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Editor
 Simal Güdüm
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Tağşiş yapan sucuk markaları hangileri? Bakanlık 13 Ekim 2026 tarihli taklit ve tağşiş listesini yayınladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 16:52

, gıda denetimleri sonucunda taklit veya tağşiş yapıldığı belirlenen ürünleri içeren listesini yeniledi. Güncellenen listede bazı sucuklarda kanatlı eti, baş eti ve sakatat tespit edilirken farklı gıda ürünlerinde de mevzuata aykırı içeriklere rastlandı. Ürün ve marka bilgileri Bakanlığın Güvenilir Gıda sistemi üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

TAĞŞİŞ YAPAN SUCUK MARKALARI HANGİLERİ?

Tarım ve Orman Bakanlığının güncel taklit ve tağşiş listesinde ürünleri de yer aldı. Denetimlerde bazı sucuklarda ürünün içeriğiyle ilgili mevzuata aykırılıklar tespit edildi. Bazı piliç sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti belirlenirken farklı sucuk ürünlerinde kanatlı eti, baş eti veya sakatat bulunduğu bildirildi. 

Tağşiş yapan sucuk markaları hangileri? Bakanlık 13 Ekim 2026 tarihli taklit ve tağşiş listesini yayınladı

Tağşiş yaptığı belirlenen sucuk markalarının tam adları, ürün çeşitleri ve üretici bilgileri Bakanlığın resmî internet sitesinde yayımlanan kayıtlar üzerinden kontrol edilebiliyor. Markaların isimlerini yalnızca ürün kategorisine bakarak genellemek doğru olmadığından tüketicilerin doğrudan güncel listede yer alan ürün kaydını incelemesi gerekiyor. Listeye ulaşmak için Tarım ve Orman Bakanlığı Güvenilir Gıda sistemi ziyaret edilebiliyor.

13 EKİM 2026 TARİHLİ TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Güncellenen listede toplam 35 yeni ürün bulunduğu, bunların 6'sının sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürünler kategorisine eklendiği bildirildi. Sucuk ve diğer et ürünlerinin yanı sıra peynir, sirke ve baklava gibi gıdalar da denetim sonuçlarıyla gündeme geldi. Ürünlerde tespit edilen uygunsuzluklar, gıdanın türüne ve laboratuvar incelemesinin sonucuna göre değişiklik gösterdi.

Tağşiş yapan sucuk markaları hangileri? Bakanlık 13 Ekim 2026 tarihli taklit ve tağşiş listesini yayınladı

Bakanlığın açıkladığı tespitler arasında tulum peynirinde nişasta, kuşburnu sirkesinde gıda boyası ve bazı baklava çeşitlerinde ay çekirdeği ile gıda boyası bulunması da yer aldı. Bazı çiğ pide harçlarında ise kanatlı eti ve taşlık tespit edildiği belirtildi. Bu sonuçlar, denetimlerin yalnızca et ürünleriyle sınırlı olmadığını ve farklı gıda gruplarını kapsadığını ortaya koydu.

SUCUKTA KANATLI ETİ VE SAKATAT TESPİTİ

Sucuk, içeriği ve üretim yöntemi bakımından belirli mevzuat koşullarına tabi et ürünleri arasında bulunuyor. Bakanlığın denetimlerinde bazı sucuklarda kanatlı eti, baş eti ve sakatat gibi içeriklerin tespit edilmesi, ürünlerin mevzuata uygunluğu açısından önem taşıyor. Piliç sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti belirlenmesi de güncellenen listenin dikkat çeken bulguları arasında yer aldı.

Tağşiş yapan sucuk markaları hangileri? Bakanlık 13 Ekim 2026 tarihli taklit ve tağşiş listesini yayınladı

Bir üründe uygunsuzluk tespit edilmesi, listedeki diğer bütün sucukların aynı içeriklere sahip olduğu anlamına gelmiyor. Bu nedenle tüketicilerin marka, ürün adı ve tespit edilen uygunsuzluk bilgisini birlikte değerlendirmesi gerekiyor. Satın alınan ürünün listede bulunup bulunmadığını kontrol etmek için ambalaj üzerindeki marka ve ürün bilgileriyle Bakanlığın kayıtlarının karşılaştırılması önem taşıyor.

MarkaTespit edilen uygunsuzluk
Mustafa Yüksel AfyonMekanik ayrılmış kanatlı eti
İsmail Dönmez OsmanlıMekanik ayrılmış kanatlı eti
Bollez SucuklarıMekanik ayrılmış kanatlı eti
Kule Afyon KarahisarKanatlı eti ve baş eti
Mando SucuklarıMekanik ayrılmış kanatlı eti
BSZ Bozanlı Serdar ZümrütDil sakatatı
Güllüoğlu Kasabı (Yunuseli Sucukları)Kanatlı eti
Kocasinan SucuklarıMekanik ayrılmış kanatlı eti
Koca Sinan SucuklarıMekanik ayrılmış kanatlı eti
Ceylaner Afyonkarahisar SucuklarıMekanik ayrılmış kanatlı eti
Afyonkarahisar Hancıoğlu SucuklarıMekanik ayrılmış kanatlı eti
Afyon Güç BirliğiMekanik ayrılmış kanatlı eti
Tek PiliçMekanik ayrılmış kanatlı eti

TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİNE NASIL ULAŞILIR?

Bakanlığın resmî Güvenilir Gıda sistemi üzerinden güncel taklit ve tağşiş kayıtlarına ulaşılabiliyor. Ürün adı, marka ve tespit edilen uygunsuzluk bilgileri birlikte incelenerek satın alınan ürünün listede bulunup bulunmadığı kontrol edilebiliyor.

ETİKETLER
#sucuk
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Güvenilir Gıda
#Taklit Ve Tağşiş Listesi
#Mustafa Yüksel Afyon
#Gündem
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