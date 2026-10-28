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Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 10:18

ÖSYM sınav takvimlerini açıkladı: YKS tarihleri belli oldu

Son dakika haberi: ÖSYM, 2027 yılı sınav takvimini açıkladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2027-YKS) 19-20 Haziran'da yapılacak. Sınava başvurular ise Şubat-2 Mart tarihlerinde alınacak. YKS'nin yanı sıra KPSS, ALES VE DGS tarihleri de belli oldu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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ÖSYM sınav takvimlerini açıkladı: YKS tarihleri belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 10:18

, 2027 yılı sınav takvimini paylaştı. Sınavlara girecek adaylar, sınav ve başvuru tarihlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesinden öğrenebilir.

HABERİN ÖZETİ

ÖSYM sınav takvimlerini açıkladı: YKS tarihleri belli oldu

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
ÖSYM, 2027 yılı sınav takvimini resmi internet sitesi üzerinden paylaştı.
2027 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 19-20 Haziran 2027 tarihlerinde yapılacak ve sonuçları 21 Temmuz 2027'de açıklanacak.
YKS başvuruları 4 Şubat-2 Mart 2027 tarihleri arasında alınacak.
2027 KPSS A Grubu oturumları eylül ayında gerçekleştirilecek ve başvuruları 8-19 Temmuz 2027 arasında yapılacak.
KPSS sonuç tarihi 13 Ekim 2027 olarak belirlendi.
ALES üç oturum halinde 18 Nisan, 11 Temmuz ve 28 Kasım 2027 tarihlerinde düzenlenecek.
DGS, 18 Temmuz 2027 tarihinde gerçekleştirilecek.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

, , VE tarihleri belli oldu. İşte sınav takvimleri...

2027 YKS NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 19-20 Haziran 2027 tarihlerinde yapılacak.

  • TYT: 19 Haziran 2027
  • AYT: 20 Haziran 2027
  • YDT: 20 Haziran 2027
  • Başvuru tarihleri: 4 Şubat-2 Mart 2027
  • Sonuç tarihi: 21 Temmuz 2027
ÖSYM sınav takvimlerini açıkladı: YKS tarihleri belli oldu

2027 KPSS NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu oturumları eylül ayında gerçekleştirilecek.

  • Genel Yetenek-Genel Kültür: 12 Eylül 2027
  • Alan Bilgisi 1. gün: 18 Eylül 2027
  • Alan Bilgisi 2. gün: 19 Eylül 2027
  • Başvuru tarihleri: 8-19 Temmuz 2027
  • Sonuç tarihi: 13 Ekim 2027
ÖSYM sınav takvimlerini açıkladı: YKS tarihleri belli oldu

2027 ALES VE DGS TARİHLERİ

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) üç oturum halinde yapılacak.

  • ALES/1: 18 Nisan 2027
  • ALES/2: 11 Temmuz 2027
  • ALES/3: 28 Kasım 2027
  • DGS: 18 Temmuz 2027

ÖSYM 2027 YILI SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

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#YKS
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#KPSS
#DGS
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#Eğitim
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