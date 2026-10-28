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Politika
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 09:31
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 09:46

CHP kurultay takvimi ertelendi! İşte kurultay için beklenen en yakın tarih

CHP’de kurultay süreci durduruldu. Yargıtay kararının gecikmesi ve mahkemenin tedbir kararının yol açtığı bu gelişme nedeniyle 2027’nin ilkbaharında yapılması planlanan kurultayın sonbahara sarkabileceği ifade edildi. Öte yandan parti yönetiminin bugün toplanacak MYK’da hukuki süreci ve izlenecek yeni yol haritasını masaya yatırması bekleniyor.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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CHP kurultay takvimi ertelendi! İşte kurultay için beklenen en yakın tarih
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 09:31
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 09:46

kurultayı için bugün üye listelerinin askıya çıkması bekleniyordu. Ancak parti kurmayları tarafından yapılan açıklamalarda mahkemenin tedbir kararı sebebiyle kurultay takviminin ertelendiği ve kongrelerin yapılamayacağı belirtildi.

HABERİN ÖZETİ

CHP kurultay takvimi ertelendi! İşte kurultay için beklenen en yakın tarih

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
CHP'de mahkemenin tedbir kararı ve Yargıtay'dan beklenen kararın çıkmaması nedeniyle kurultay takviminin ertelendiği ve kongrelerin yapılamayacağı bildirildi.
Mahkemenin tedbir kararı sebebiyle üye listelerinin askıya çıkması beklenirken kurultay takvimi ertelendi.
Kasım ayına gelinmesine rağmen Yargıtay'dan beklenen karar çıkmadığı için yapılan planlar boşa düştü.
Mart-nisan aylarında yapılması planlanan kurultayın 2027 yazına veya sonbaharına sarkabileceği belirtildi.
Hukuki sürecin ve izlenecek yol haritasının bugün yapılacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında ele alınması bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
CHP kurultay takvimi ertelendi! İşte kurultay için beklenen en yakın tarih

KARAR ÇIKMADI, PLANLAR BOŞA DÜŞTÜ

CHP’de kurultay takvimi ’dan çıkması beklenen karara göre hazırlanırken, kasım ayına gelinmesine rağmen herhangi bir kararın çıkmadığı ve yapılan planların bu nedenle boşa düştüğüne dikkat çekildi.

Tedbir kararı ortadayken kongre sürecini başlatmanın mümkün olmadığına dikkat çeken kurmaylar, önce hukuki durumun netleşmesi gerektiğinin altını çizdi.

CHP kurultay takvimi ertelendi! İşte kurultay için beklenen en yakın tarih

İLKBAHARDAN SONBAHARA SARKABİLİR

CHP yönetimi, hukuki süreç sonuçlanmadan takvimi başlatmanın yeni sorunlara yol açabileceği görüşünde. Süreç yeniden belirsizliğe girerken, mart-nisan aylarında yapılması planlanan kurultayın 2027 yazına, hatta sonbaharına sarkabileceği öğrenildi. Yeni takvimin kısa vadede netleşmeyebileceğine işaret ediliyor.

CHP kurultay takvimi ertelendi! İşte kurultay için beklenen en yakın tarih

MERKEZ YÖNETİM KURULU'NDA ELE ALINACAK

Konunun bugün yapılacak Merkez Yönetim Kurulu () toplantısında da ele alınması, hukuki sürecin seyri ve izlenecek yol haritasının değerlendirilmesi bekleniyor. Yönetimin, Yargıtay’dan çıkacak karara göre yeni bir takvim belirlemesi öngörülüyor.

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#Yargıtay
#CHP
#myk
#Merkez Yönetim Kurulu
#Politika
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