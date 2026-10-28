CHP kurultay takvimi ertelendi! İşte kurultay için beklenen en yakın tarih

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İstanbul
CHP kurultayı için bugün üye listelerinin askıya çıkması bekleniyordu. Ancak parti kurmayları tarafından yapılan açıklamalarda mahkemenin tedbir kararı sebebiyle kurultay takviminin ertelendiği ve kongrelerin yapılamayacağı belirtildi.
CHP’de kurultay takvimi Yargıtay’dan çıkması beklenen karara göre hazırlanırken, kasım ayına gelinmesine rağmen herhangi bir kararın çıkmadığı ve yapılan planların bu nedenle boşa düştüğüne dikkat çekildi.
Tedbir kararı ortadayken kongre sürecini başlatmanın mümkün olmadığına dikkat çeken kurmaylar, önce hukuki durumun netleşmesi gerektiğinin altını çizdi.
CHP yönetimi, hukuki süreç sonuçlanmadan takvimi başlatmanın yeni sorunlara yol açabileceği görüşünde. Süreç yeniden belirsizliğe girerken, mart-nisan aylarında yapılması planlanan kurultayın 2027 yazına, hatta sonbaharına sarkabileceği öğrenildi. Yeni takvimin kısa vadede netleşmeyebileceğine işaret ediliyor.
Konunun bugün yapılacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında da ele alınması, hukuki sürecin seyri ve izlenecek yol haritasının değerlendirilmesi bekleniyor. Yönetimin, Yargıtay’dan çıkacak karara göre yeni bir takvim belirlemesi öngörülüyor.