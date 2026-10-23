Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı. Gelişme, dün akşam Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nın Yeni Parti'ye geçişini duyurmasının ardından yaşandı.

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HABERİN ÖZETİ Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, çeyrek asırdır üyesi olduğu CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldığını duyurdu. Başkan Esin Köymen, kararını sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile kamuoyuna açıkladı. Köymen, Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti saflarına katıldığını ve Maltepe halkı için çalışmaya devam edeceğini belirtti. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde yüzde 59.06 oy alan Esin Köymen, Maltepe'nin ilk kadın belediye başkanı olmuştu. Köymen, geçmişte TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde üç dönem yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Köymen, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımla kararını açıklayarak Maltepe halkı için çalışmaya devam edeceğini ifade etti. Köymen, kararını almadan önce yol arkadaşlarıyla birlikte durum değerlendirmesi yaptığını belirtti.

"YENİ YOLLAR AÇABİLMEK DE SİYASİ SORUMLULUĞUN PARÇASI"

Çeyrek asırdır üyesi olduğu CHP'den istifa ettiğini belirten Başkan Köymen, "Siyaset; eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi ilkeleri doğrultusunda topluma karşı sorumluluk üstlenmek, halkın iradesini ve kamusal yararı her şeyin üzerinde tutmaktır. Değişen şartlar ve toplumsal ihtiyaçlar karşısında yeni yollar açabilmek de siyasi sorumluluğun bir parçasıdır. Bu anlayışla çeyrek asırdır üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek Sayın Özgür Özel'in liderliğindeki YENİ Parti saflarına katıldığımı kamuoyuyla paylaşmak isterim" ifadelerini kullandı.

" YOL ARKADAŞLARIMLA DEĞERLENDİRDİĞİM BİR SÜRECİN SONUCU"

Kararını, "Yeni bir başlangıç, yeni bir umut ve yeni bir mücadele zamanı" diye tanımlayan Başkan Köymen, "Bu karar, geçmiş mücadelemi, siyasi düşüncelerimi ve geleceğe dair inancımı, yol arkadaşlarımla birlikte değerlendirdiğim bir sürecin sonucudur. Bundan sonraki siyasi yolculuğumda da demokrasiye, laikliğe, hukukun üstünlüğüne, emeğe ve halkın iradesine bağlılıkla Maltepe halkı için çalışmaya devam edeceğim. Şimdi, yola birlikte çıktığımız yol arkadaşlarımızla, yeni bir başlangıç, yeni bir umut ve yeni bir mücadele zamanı. Yeni bir yol, yeni bir heyecan, aynı kararlılıkla, yolumuz açık olsun" dedi.

MALTEPE'NİN İLK KADIN BELEDİYE BAŞKANI OLDU

Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde yüzde 59.06 oy alarak Maltepe'nin ilk kadın belediye başkanı olmuştu.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 2. Büyükkent Bölge Temsilciliği'nde (Maltepe) 2 dönem yönetim kurulu sekreterliği, 2 dönem de yönetim kurulu başkanlığı yapan Başkan Köymen, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nin 45, 46 ve 47. dönemlerinde yönetim kurulu başkanlığı görevlerini üstlendi.

Başkan Köymen, mimarlık ve kentleşme politikaları, kültürel miras, mega projeler, kentsel dönüşüm, kentsel yenileme, imar mevzuatı hakkında yapılan yasal düzenlemeler ve kültürel miras üzerine yaptığı araştırmalarla Mimarlar Odası'nın çalışmalarına da katkı sundu.