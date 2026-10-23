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Politika
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 16:49

MHP lideri Devlet Bahçeli, kurultay için tarih verdi

MHP lideri Devlet Bahçeli, partinin 15. Olağan Büyük Kurultayı’nın tarihini duyurdu. Ayrıca Bahçeli, Mekke Antlaşması ve Doğu Akdeniz konularıyla ilgili de net mesajlar verdi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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MHP lideri Devlet Bahçeli, kurultay için tarih verdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 16:49

lideri , partinin 15. Olağan Büyük Kurultayı’nın 7 Şubat 2027 Pazar günü gerçekleştirilme kararı alındığını duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, kurultay için tarih verdi

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin 15. Olağan Büyük Kurultayı'nın 7 Şubat 2027'de yapılacağını duyurarak, Türkiye'nin stratejik kuşatma altında olduğunu ve Doğu Akdeniz'deki haklarını koruduğunu belirtti.
MHP'nin 15. Olağan Büyük Kurultayı'nın 7 Şubat 2027 Pazar günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.
Türkiye'nin Akdeniz havzasındaki komşuları ve yakın çevresi üzerinden çok yönlü bir stratejik kuşatmaya maruz bırakılmak istendiği belirtilmiştir.
Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatın Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki meşru hakları ve bölgesel iş birliği bakımından önemli bir gelişme olarak değerlendirilmiştir.
Bu gelişmenin bazı çevrelerde rahatsızlık meydana getirmesi, Doğu Akdeniz’deki çıkar mücadelelerinin ve nüfuz hesaplarının mahiyetini bir kez daha ortaya koymuştur.
Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan haklarını koruduğu, deniz yetki alanlarındaki meşru menfaatlerini savunduğu ve kendi geleceği hakkında başkalarının karar vermesine müsaade etmediği vurgulanmıştır.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
MHP lideri Devlet Bahçeli, kurultay için tarih verdi

MHP lideri Devlet Bahçeli şunları söyledi:

Partimizin 15. Olağan Büyük Kurultayı’nın 7 Şubat 2027 Pazar günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu kutlu yürüyüşün önümüzdeki dönemde üstleneceği sorumlulukları ve ’nin karşı karşıya bulunduğu meseleleri değerlendirirken, millî irademizi, devletimizin bekasını ve milletimizin istikbalini ilgilendiren gelişmeleri bütün yönleriyle ele almaktayız.

AKDENİZ HAVZASI

Türkiye’nin Akdeniz havzasındaki komşuları ve yakın çevresi üzerinden çok yönlü bir stratejik kuşatmaya maruz bırakılmak istendiğini dikkatle takip ediyoruz.

’den Kuzey Afrika’ya, Orta Doğu’dan Kafkasya’ya ve Türkistan’a uzanan geniş jeopolitik sahada yaşanan gelişmeler, Türkiye’nin milli güvenliğini, egemenlik haklarını ve bölgesel sorumluluklarını doğrudan ilgilendirmektedir.

MHP lideri Devlet Bahçeli, kurultay için tarih verdi

MEKKE ANTLAŞMASI

Son günlerde; Mekke Antlaşması ile başlayan, Bedir Mutabakatı ile taçlanan tarihi yürüyüşümüz; inancımızın, dayanışma anlayışımızın ve medeniyet tasavvurumuzun gönül coğrafyamızdaki sorumluluğuna işaret etmektedir.

Öte yandan; Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatın Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki meşru hakları ve bölgesel iş birliği bakımından önemli bir gelişmedir.

Bu gelişmenin bazı çevrelerde rahatsızlık meydana getirmesi, Doğu Akdeniz’deki çıkar mücadelelerinin ve nüfuz hesaplarının mahiyetini bir kez daha ortaya koymuştur.

Türkiye, uluslararası hukuktan doğan haklarını korumakta, deniz yetki alanlarındaki meşru menfaatlerini savunmakta ve kendi geleceği hakkında başkalarının karar vermesine müsaade etmemektedir.

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ETİKETLER
#devlet bahçeli
#Türkiye
#doğu akdeniz
#mhp
#15. Olağan Büyük Kurultayı
#Politika
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