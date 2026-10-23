Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon TL'yi geri istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerle gerçekleştirdiği buluşmada siyaset gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibindeki eski CHP yöneticilerinin, CHP'den ayrılmadan önce parti kasasındaki 5 milyon 100 bin TL aldığını belirterek Yeni Parti'ye ihtar çektiklerini açıkladı.

PARANIN İADESİ TALEP EDİLDİ

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu hiç ahlaki değil ve ciddi bir sıkıntı. Kendilerine bir yazı yazdık ve paranın iadesini istedik. İmza yetkisini siz kendi çıkarınız için başka amaçla kullanıyorsunuz, bu hiç ahlaki değil, doğru da değil. Aksi halde Sayıştay denetiminden de başka sorunlar çıkar ve bize hazineden gelecek olan para kesilebilir" dedi.

PARA İADE EDİLMEZSE YARGI YOLUNA GİDİLECEK

CHP'nin banka hesabının tasfiye edildiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, işlemin etik dışı olduğunu söyledi. Paranın iade edilmemesi durumunda hukuki yollara başvuracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve diğer Yeni Parti yöneticileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.