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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 15:46
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 15:49

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon TL'yi geri istedi

Özgür Özel ve ekibinin CHP'den ayrılmadan önce partinin kasasından 5 milyon TL'yi 'bağış adı altında' Yeni Parti'ye aktardıkları iddiası üzerine Kemal Kılıçdaroğlu paranın iadesi için Yeni Parti'ye ihtar çektiklerini açıkladı.

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Editor
 Özge Sönmez
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon TL'yi geri istedi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 15:46
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 15:49

Genel Başkanı , gazetecilerle gerçekleştirdiği buluşmada siyaset gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, ve ekibindeki eski CHP yöneticilerinin, CHP'den ayrılmadan önce parti kasasındaki 5 milyon 100 bin TL aldığını belirterek 'ye ihtar çektiklerini açıkladı. 

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon TL'yi geri istedi

PARANIN İADESİ TALEP EDİLDİ

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu hiç ahlaki değil ve ciddi bir sıkıntı. Kendilerine bir yazı yazdık ve paranın iadesini istedik. İmza yetkisini siz kendi çıkarınız için başka amaçla kullanıyorsunuz, bu hiç ahlaki değil, doğru da değil. Aksi halde Sayıştay denetiminden de başka sorunlar çıkar ve bize hazineden gelecek olan para kesilebilir" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon TL'yi geri istedi

PARA İADE EDİLMEZSE YARGI YOLUNA GİDİLECEK 

CHP'nin banka hesabının tasfiye edildiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, işlemin etik dışı olduğunu söyledi. Paranın iade edilmemesi durumunda hukuki yollara başvuracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve diğer Yeni Parti yöneticileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

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#CHP
#Özgür Özel
#kemal kılıçdaroğlu
#cumhuriyet başsavcılığı
#Yeni Parti
#Gündem
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