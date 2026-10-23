Antalya’daki zirveye özel şarkı! Bakan Kurum COP31'in resmi klibini yayınladı

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İstanbul
Türkiye’nin ilk kez ev sahipliğini yapacağı BM çatısı altındaki küresel iklim zirvesi COP31 için özel şarkı bestelendi. “Let’s COP” isimli İngilizce şarkı; dünyayı iklim için farkındalığa ve eyleme çağıracak. Türkiye’nin doğal güzelliklerinin yer aldığı video klibi paylaşan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Tek dünya, tek çağrı, Let’s COP..." mesajını verdi.