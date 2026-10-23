4 ilçeye sağanak uyarısı! İş çıkışına dikkat: Meteoroloji uzmanı saat verdi

Dr. Özdemir, altyapının yağmur suyunu tahliye etme kapasitesinin de risk değerlendirmesinde dikkate alınması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

''İstanbul için değerlendirme yaparken yalnızca beklenen yağış miktarının yanı sıra, oraj hattının hangi ilçelerden geçeceğine, yağışın ne kadar sürede düşeceğine ve yerel drenaj sistemlerinin bu suyu ne ölçüde tahliye edebileceğine bakılması gerekiyor. Önceki kuvvetli yağışlarda yaşanan su baskınlarının tekrarlanmaması için oraj hattının İstanbul üzerinde ne kadar süre etkili olacağının ve yağışın yerel olarak ne ölçüde yoğunlaşacağının belirlenmesi gerekir.

Kısa sürede çok kuvvetli yağış: Rögarların, alt geçitlerin ve yağmur suyu kanallarının kapasitesi aşılabilir. Aynı bölgede arkaya yeniden gelişen hücreler: Aynı ilçeye arka arkaya sağanak bırakıp su birikimini artırma riskini öne çıkarabilir. Gök gürültülü sağanak yağışla birlikte kuvvetli rüzgârın birleşmesi: Görüş mesafesini düşürebilir, trafikte ve açık alanlarda ek tehlike yaratabilir.''