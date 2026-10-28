Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kendisi ve ailesine yönelik 16 Ekim’de başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Sarıgül, partisinin tartışmaların içine çekilmesini önlemek istediğini belirterek, Yeni Parti üyeliğinin soruşturma sonuçlanıncaya kadar askıda kalmasını talep edeceğini duyurdu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken 'soruşturma' açıklaması: YENİ Parti üyeliğini askıya alacak Mustafa Sarıgül, hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle partisinin tartışmaların içine çekilmemesi amacıyla Yeni Parti üyeliğinin soruşturma sonuçlanıncaya kadar askıya alınması için başvuracağını açıkladı. Sarıgül, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin soruşturma nedeniyle tartışmaların içine çekilmesini önlemek istediğini belirtti. Sarıgül, Yeni Parti üyeliğinin soruşturma sonuçlanıncaya kadar askıda kalmasını talep edeceğini ifade etti. Sarıgül, parti yetkili organlarına bu yönde bir müracaat yapacağını duyurdu.

YENİ PARTİ ÜYELİĞİNİN ASKIYA ALINMASI İÇİN BAŞVURU YAPACAK

Bu süreçte Yeni Parti kararını duyuran Sarıgül, "Partimin bu soruşturma nedeniyle tartışmaların içine çekilmesini önlemek amacıyla söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar YENİ Parti üyeliğimin askıya alınması için partimin yetkili organlarına müracaat edeceğim" dedi.

"YOĞUN BİR BİLGİ KİRLİLİĞİ VE ALGI OPERASYONU"

Soruşturmaya ilişkin açıklamada bulunan Sarıgül, "Şahsım ve ailem hakkında 16 Ekim 2026 tarihinde başlayan soruşturmayla ilgili olarak kamuoyunda yoğun bir bilgi kirliliği ve algı operasyonu yapıldığını üzülerek izlemekteyim. Birbirileriyle ve soruşturmayla ilgisi olmayan konular hem yanlış hem de çarpıtılarak sunulmakta, asılsız iddialar gerçekmiş gibi yansıtılmakta, bu iddialardan haber çıkartılmakta ve bu çıkarımların üzerinden haksız yorumlar yapılmaktadır" dedi.

"HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIM"

Soruşturmayla ilgili yayınların, paylaşımların ve yorumların kişilik haklarına saldırı boyutuna ulaştığını belirten Sarıgül, "Avukatlarım, “Masumiyet karinesi ve lekelenme hakkına” aykırı olan, “Soruşturmanın gizliliğini ihlal" eden, Yalan/yanıltıcı bilgi yayan, görüntü paylaşımları yapanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kimseden merhamet veya ayrıcalık değil, sadece adalet ve hakkaniyet bekliyorum. Adalet; kinle, iftira ile ve bunlar üzerinden üretilen söylentilerle kamuoyu oluşturularak değil, hukukla tecelli etsin. Soruşturma peşinen bir cezalandırmaya dönüşmesin. Ayrıca ve bu vesileyle; Bu soruşturma şu tarihe kadar inecek, şuralara kadar uzanacak diyerek kinle, iftira ile, söylentilerle kamuoyu yaratmak isteyenler şunu bilsinler ki; Soruşturmaya konu olan iddialar asılsızdır. Hiçbirini kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin yurt içinde ve dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada müştekilerin, "80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.

TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirileceği ve soruşturma işlemlerinin devam edeceği açıklanmıştı.

Soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Emir Sarıgül tutuklanmış, Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamındaki bir diğer operasyonda yakalanan Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı tutuklanmış, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.