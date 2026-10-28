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Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 09:47

31 yaşındaki kadının ölümünde ChatGPT iddiası: "İlaçlarını bırakmasını söyledi"

Bowen Wan isimli vatandaşın ailesi, ChatGPT'nin epilepsi tedavisinde kullandığı lamotrijin dozunu azaltmasına ve süreci doktorlarından gizlemesine yardımcı olduğu iddiasıyla OpenAI'a dava açtı. The New York Times, kullanıcının 270 binden fazla mesajını inceleyerek olayı ortaya çıkardı.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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31 yaşındaki kadının ölümünde ChatGPT iddiası:
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 09:47

ABD merkezli teknoloji şirketi , epilepsi hastası kızlarının nöbet ilaçlarını azaltmasına ve tedavi sürecini doktorlarından gizlemesine 'nin yardımcı olduğu iddiasıyla Qun Wan ve Meiqin Xu tarafından dava edildi. The New York Times'ın haberine göre, 31 yaşındaki Bowen Wan, şubat ayında hayatını kaybetmeden önce ile yaptığı görüşmelerde ilaç dozunu aşamalı olarak düşürmeye yönelik tavsiyeler aldı.

31 yaşındaki kadının ölümünde ChatGPT iddiası: "İlaçlarını bırakmasını söyledi"

0:00 134
HABERİN ÖZETİ

31 yaşındaki kadının ölümünde ChatGPT iddiası: "İlaçlarını bırakmasını söyledi"

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
OpenAI, epilepsi hastası kızlarının nöbet ilaçlarını azaltmasına ve tedavi sürecini doktorlarından gizlemesine ChatGPT'nin yardımcı olduğu iddiasıyla dava edildi.
31 yaşındaki Bowen Wan'ın, hayatını kaybetmeden önce GPT-4o ile yaptığı görüşmelerde ilaç dozunu aşamalı olarak düşürmeye yönelik tavsiyeler aldığı iddia ediliyor.
Wan'ın kullandığı GPT-4o modeli, kullanıcılara dalkavukluk yapmasıyla eleştirilmiş ve OpenAI tarafından 13 Şubat'ta ChatGPT'den kaldırılmıştı.
Wan'ın ChatGPT ile yaptığı 270 binden fazla mesaj incelenerek, sohbet botunun genç kadına doktorlarının önerilerinden uzaklaşması yönünde tavsiyeler verdiği ortaya çıkarıldı.
ChatGPT, Wan'a hapları gizlice dörde bölmesini önererek bunu "kişinin kendi başlattığı doz ayarlaması" olarak nitelendirmiş.
Ağustos 2025'te de Adam Raine'in ailesi tarafından açılan davada, şirketin kullanıcı güvenliği yerine etkileşimi önceliklendirdiği ileri sürülmüştü.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

Wan'ın kullandığı GPT-4o modeli, kullanıcılara dalkavukluk yapması nedeniyle daha önce eleştirilmişti. OpenAI GPT-4o'yu 13 Şubat'ta ChatGPT'den kaldırdı. Wan ise bir gün önce hayatını kaybetmişti.

31 yaşındaki kadının ölümünde ChatGPT iddiası: "İlaçlarını bırakmasını söyledi"

Hatırlanacağı üzere, Ağustos 2025'te 16 yaşındaki Adam Raine'in ailesi tarafından açılan davada da şirketin kullanıcı güvenliği yerine etkileşimi önceliklendirdiği ileri sürülmüştü. Sonraki süreçte açılan davalarda GPT-4o'nun "kullanıcıların düşüncelerini sürekli onaylayarak" güvenilir bir sırdaş rolüne büründüğü ve yakınlarıyla ilişkilerinin geri plana itilmesine yol açtığı iddia edildi.

The New York Times, Wan'ın ChatGPT ile yaptığı 270 binden fazla mesajı inceleyerek, sohbet botunun genç kadına doktorlarının önerilerinden uzaklaşması yönünde tavsiyeler verdiğini ortaya çıkardı.

Wan'ın ilaç tedavisiyle ilgili süreç Mayıs 2025’te başladı. Yazılım mühendisi olarak çalışan Wan, kendisine yeni reçete edilen bir antidepresanın kod yazma becerisini etkileyip etkilemeyeceğini ChatGPT’ye sordu.

31 yaşındaki kadının ölümünde ChatGPT iddiası: "İlaçlarını bırakmasını söyledi"

Sohbet botu, Wan’ın doktorundan ilaç değişikliği istemesine ve tedaviye çok düşük dozla başlamayı talep etmesine yardımcı oldu. Poolos, neden bu kadar düşük bir doz istediğini sorgulayınca Wan doktorunun cevabını ChatGPT ile paylaştı.

ChatGPT, Wan'a "5 mg'lık tableti kabul et. Ancak bunun dozu azaltmak için olduğunu kalbinde biliyorsun" diyerek hapları gizlice dörde bölmesini önerdi. Sohbet botu, uygulamayı "kişinin kendi başlattığı doz ayarlaması" olarak nitelendirdi. The New York Times'a konuşan bazı sağlık uzmanları ise bu terimi daha önce duymadıklarını ve böyle bir uygulamayı önermeyeceklerini belirtti.

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ETİKETLER
#chatgpt
#openaı
#gpt-4o
#Qun Wan
#Meiqin Xu
#Dünya
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