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Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 09:29

Bugün hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler açık mı? 28 Ekim 2026 hastane, aile hekimi ve eczane çalışma saatleri

28 Ekim yarım gün mü? Hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi vatandaşlar 28 Ekim'de hastanelerin, sağlık ocaklarının ve eczanelerin çalışma saatlerini araştırıyor. Resmi tatil, 28 Ekim günü saat 13.00 itibarıyla başlayacak bu nedenle hastane, aile hekimi ve eczanelerin çalışma saatleri de farklılık gösterecek. Peki 28 Ekim'de hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler açık mı? İşte 28 Ekim 2026 hastane, aile hekimi ve eczane çalışma saatleri...

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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Bugün hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler açık mı? 28 Ekim 2026 hastane, aile hekimi ve eczane çalışma saatleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 09:29

öncesinde sağlık kuruluşlarının çalışma düzeni gündeme geldi. 28 Ekim Çarşamba günü hastaneye gitmeyi, aile hekiminden hizmet almayı veya eczaneye uğramayı planlayan vatandaşlar, kurumların yarım gün çalışıp çalışmayacağını araştırıyor. Peki, 28 Ekim’de ve açık mı, saat kaçta kapanacak?

HABERİN ÖZETİ

Bugün hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler açık mı? 28 Ekim 2026 hastane, aile hekimi ve eczane çalışma saatleri

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde, 28 Ekim'de sağlık kuruluşlarının çalışma düzeni hakkında bilgi verilmektedir.
28 Ekim Çarşamba günü resmi tatil saat 13.00 itibarıyla başlayacak, bu nedenle devlet hastanelerinin rutin poliklinik hizmetleri yarım gün uygulanacaktır.
Aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) 28 Ekim'de sabah saatlerinde hizmet verecek ancak öğleden sonra rutin mesai yapılmayacaktır.
28 Ekim'de ilaç almak isteyen vatandaşların, öğleden sonra eczanelerin çalışma saatlerini kontrol etmeleri ve nöbetçi eczanelerden yararlanmaları gerekmektedir.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kamu hastanelerinin rutin poliklinik hizmetleri ve aile sağlığı merkezlerinde normal mesai yapılmayacak, acil servisler hizmet vermeye devam edecektir.
29 Ekim'de eczanelerde de normal çalışma düzeni uygulanmayacak, nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Bugün hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler açık mı? 28 Ekim 2026 hastane, aile hekimi ve eczane çalışma saatleri

28 EKİM HASTANELER AÇIK MI, POLİKLİNİKLER ÇALIŞIYOR MU?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü hastanelerdeki çalışma düzeni, Cumhuriyet Bayramı arifesi nedeniyle değişecek. Resmi tatil, 28 Ekim günü saat 13.00 itibarıyla başlayacak. Bu nedenle kamu kurumlarında olduğu gibi devlet hastanelerinin rutin poliklinik hizmetlerinde de yarım günlük çalışma düzeni uygulanacak.

Hastanelerin polikliniklerinde muayene olmayı planlayan vatandaşların randevu saatlerini ve ilgili sağlık kuruluşunun duyurularını kontrol etmeleri gerekiyor. Acil sağlık hizmetleri ise resmi tatil süresince kesintisiz devam edecek.

Bugün hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler açık mı? 28 Ekim 2026 hastane, aile hekimi ve eczane çalışma saatleri

28 EKİM SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞACAK MI?

Aile sağlığı merkezlerinin, yani sağlık ocaklarının 28 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor. Cumhuriyet Bayramı arifesinde resmi tatilin saat 13.00’te başlaması nedeniyle aile sağlığı merkezlerinde de öğleden sonra rutin mesai yapılmayacak.

Aile hekimine muayene olmak, reçete işlemlerini gerçekleştirmek veya sağlık raporuyla ilgili başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların işlemlerini mesai saatleri içerisinde tamamlamaları önem taşıyor. Sağlık ocağına gitmeden önce bağlı bulunulan aile sağlığı merkezinden çalışma saatlerine ilişkin bilgi alınabilir.

Bugün hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler açık mı? 28 Ekim 2026 hastane, aile hekimi ve eczane çalışma saatleri

28 EKİM ECZANELER AÇIK MI, ECZANELER KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

28 Ekim Çarşamba günü eczanelerin çalışma saatleri de vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Eczanelerin mesai düzeni, resmi tatil uygulaması ve bulundukları bölgedeki çalışma koşullarına göre değişebiliyor.

İlaç almak isteyen vatandaşların, özellikle öğleden sonra eczaneye gitmeden önce çalışma saatlerini kontrol etmeleri gerekiyor. Normal mesaisi sona eren eczanelerin yerine nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgileri, ilgili eczacı odalarının duyuruları üzerinden öğrenilebilecek.

NÖBETÇİ EZCANELERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 

Bugün hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler açık mı? 28 Ekim 2026 hastane, aile hekimi ve eczane çalışma saatleri

29 EKİM’DE HASTANELER, SAĞLIK OCAKLARI VE ECZANELER AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanacak. Bu nedenle kamu hastanelerinin rutin poliklinik hizmetleri ile aile sağlığı merkezlerinde normal mesai yapılmayacak. Acil servisler ise hastaların acil müdahale gerektiren durumlarında hizmet vermeyi sürdürecek.

Eczanelerde de resmi tatil nedeniyle normal çalışma düzeni uygulanmayacak. İlaç ihtiyacı olan vatandaşlar, bulundukları bölgedeki nöbetçi eczanelerden yararlanabilecek.

28 Ekim’de sağlık kuruluşlarına başvurmayı planlayan vatandaşların, resmi tatil başlamadan önce işlemlerini tamamlamaları ve güncel çalışma saatlerini ilgili kurumlardan teyit etmeleri öneriliyor.

ETİKETLER
#29 ekim cumhuriyet bayramı
#hastaneler
#eczaneler
#sağlık ocakları
#Nöbetçi Eczaneler
#Yaşam
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