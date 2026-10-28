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Dünya
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Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 14:30
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 14:40

İsrail seçimlerinde son durum! 5 senaryodan biri gerçek olacak

İsrail'deki genel seçimlerde rekor sayıda seçmen oy kullandı. 7 milyonu aşkın kişi, yeni hükümet için oy verdi. Oyların yüzde 85'ine yakını açıldı ve 61 sandalyeye ulaşabilen henüz yok. Dolayısıyla İsrail'in önünde şu an 5 senaryo var.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 14:30
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 14:40

İsrail'de 1988'den bu yana ilk kez zamanında gerçekleşen genel seçimler için halk dün sandığa gitti. Başbakan Binyamin Netanyahy'nun yolsuzluk davası ve neden olduğu savaşların gölgesinde gerçekleşen seçimde 7 milyonu aşkın seçmen oy kullandı. 

HABERİN ÖZETİ

İsrail seçimlerinde son durum! 5 senaryodan biri gerçek olacak

Bilgi Okunma süresi 44 saniyeye düşürüldü.
İsrail'de 1988'den bu yana ilk kez zamanında gerçekleşen genel seçimlerde sandıkların %80'ine yakını açıldı ve hiçbir blok 120 sandalyeli Meclis'te 61 milletvekiline ulaşamadı.
Başbakan Binyamin Netanyahy'nun yolsuzluk davası ve neden olduğu savaşların gölgesinde gerçekleşen seçimde 7 milyonu aşkın seçmen oy kullandı.
Sandık sonuçlarına göre muhalefet bloğu 52, Netanyahu bloğu ise 50 sandalye kazandı; Arap partilerinin ise toplamda 18 sandalye kazanması öngörülüyor.
İsrail'in önünde, eski komutan Gadi Eisenkot'un başbakan olabileceği, Netanyahu'nun iktidarda kalabileceği, Eisenkot'un Arap partilerinin desteğini alabileceği, Netanyahu ve Eisenkot'un ortak hükümet kurabileceği veya seçimlerin tekrarlanabileceği 5 senaryo bulunuyor.
Eğer Gadi Eisenkot başbakan olursa, İsrail ilk kez Faslı göçmen aileden gelen, Mizrahi kökenli bir başbakan tarafından yönetilecek.
Netanyahu koltuğunu korursa işgal altındaki Batı Şeria'da ilhak, Gazze'nin işgali hızla devam edebilir ve İsrail, İran'a karşı askeri seçeneği uygulamaya koyabilir.
Tüm koalisyon seçeneklerinin tükenmesi durumunda İsrail yeniden sandığa gidecek ve hükümet kurulamazsa Meclis feshedilerek üç ay içinde yeni seçimler yapılacak.
Bilgi Okunma süresi 44 saniyeye düşürüldü.

Şimdiye kadar sandıkların yüzde 85'ine yakını açıldı ve İsrailli Kanal 12’ye göre Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 52, Netanyahu bloğu ise 50 sandalye kazandı. Arap partilerinin ise toplamda 18 sandalye kazanması öngörülüyor.

Muhalefet bloğu da iktidar tarafı da 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde 61 milletvekiline ulaşamadı. İsrail'in önünde şimdi 5 senaryo var.

İsrail seçimlerinde son durum! 5 senaryodan biri gerçek olacak

ESKİ KOMUTAN GADİ EİSENKOT BAŞBAKAN OLABİLİR

İktidardaki 'nin en az 61 sandalyeye ulaşması bu şartlarda mümkün gözükmüyor. Fakat Yaşar Partisi’nin sandıktan muhalefetin en büyük partisi olarak çıkması ve Eisenkot’un görevlendirilmesi halinde Gadi Eisenkot başbakanlık koltuğuna oturabilir.

Koalisyonda eski başbakan Naftali Bennett’in Birlikte Partisi, eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman’ın Evimiz İsrail Partisi ve Yair Golan liderliğindeki Demokratların yer alması bekleniyor.

Bu senaryo gerçek olursa İsrail ilk kez Faslı göçmen aileden gelen, Mizrahi kökenli bir başbakan tarafından yönetilecek. 

İsrail seçimlerinde son durum! 5 senaryodan biri gerçek olacak

NETANYAHU İKTİDARDA KALIRSA

Netanyahu tarafı 61 sandalyeye ulaşırsa eğer Likud'un aşırı dinci Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği ile Itamar Ben-Gvir’in aşırı sağcı Yahudi Gücü ve Bezalel Smotrich’in Dini Siyonizm partileriyle mevcut koalisyonu sürdürebilir. Fakat uzmanlara göre bu ihtimal pek olası değil. Netanyahu koltuğunu korursa işgal altındaki Batı Şeria'da ilhak, Gazze'nin işgali hızla devam eder. İsrail, İran'a karşı askeri seçeneği uygulamaya koyabilir. 

İsrail seçimlerinde son durum! 5 senaryodan biri gerçek olacak

EİSENKOT ARAP PARTİLERİN DESTEĞİNİ ALABİLİR

Netanyahu'nun partisi 61 sandalyeye ulaşamazsa rakibi Gadi Eisenkot, Arap partilerinin dışarıdan desteğiyle azınlık hükümeti kurabilir. Arap milletvekillerinin güvenoyu oylamasında Eisenkot’a destek vermek yerine çekimser kalması halinde muhalefetin oyları Netanyahu bloğunun oylarını geçebilir ve hükümet göreve başlayabilir. 

İsrail seçimlerinde son durum! 5 senaryodan biri gerçek olacak

NETANYAHU VE EİSENKOT ORTAK HÜKÜMETİ

Bir başka senaryoya göre, Netanyahu'nun ve Eisenkot'un 61 sandalye sayısına ulaşamaması ve Arap partilerinin yüksek sayıda sandalye kazanması durumunda ikili ortak bir hükümet kurabilir. Netanyahu ve Eisenkot Meclis çoğunluğunu beraber sağlayarak ülkenin yeniden seçime gitmesini engelleyebilir. Cumhurbaşkanı Herzog, iki lideri uzlaşmaya çağırabilir fakat her ikisinin de bu seçeneğe sıcak bakmadığı biliniyor. Fakat ABD Başkanı 'ın da bu seçeneği değerlendirdiği, Netanyahu'ya bu yönde baskı yapabileceği öne sürülüyor. 

İsrail seçimlerinde son durum! 5 senaryodan biri gerçek olacak

İSRAİL'DE SEÇİM TEKRARLANABİLİR

Tüm koalisyon seçeneklerinin tükenmesi, İsrail’i yeniden sandığa götürebilir. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi sonuçların ardından bir ismi hükümeti kurmakla görevlendirecek. Bu isim 28 gün içinde koalisyon kuramazsa 14 günlük ek süre alabilecek, girişimin yine başarısız olması halinde görev başka bir isme verilebilecek. 

İsrail seçimlerinde son durum! 5 senaryodan biri gerçek olacak

İkinci adayın da hükümeti kuramaması ve diğer seçeneklerin sonuçsuz kalması halinde ise Meclis feshedilecek ve İsrail üç ay içinde yeniden seçime gidecek. Netanyahu, yeni hükümet kurulana kadar geçici başbakan olarak görevini sürdürecek.

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#donald trump
#binyamin netanyahu
#likud partisi
#israil meclisi
#Gadi Eisenkot
#Dünya
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