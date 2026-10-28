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Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 09:17
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 09:21

İsrail'de oy sayımı sürerken Trump'tan dikkat çeken Netanyahu sözleri: Beraberlik de zafer onun için!

İsrail'deki genel seçimin ardından oy sayımları sürerken ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ağır bir yenilgiden kendisinin kurtardığını söyledi. İsrail'de oy sayımı ise henüz tamamlanmadı, Netanyahu iktidarı ile muhalefet arasında başa baş bir yarış var.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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İsrail'de oy sayımı sürerken Trump'tan dikkat çeken Netanyahu sözleri: Beraberlik de zafer onun için!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 09:17
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 09:21

'de genel seçimlerin ardından tüm gözler sandıktan çıkacak sonuçta. Henüz oy sayımının yaklaşık yüzde 30'u tamamlandı. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partileri dahil muhalefetteki partiler oyların yüzde 51,3'ünü alırken, Başbakan 'nun bloğu yüzde 48,7'de kaldı. Henüz yarış sonlanmamışken ABD Başkanı 'tan ise dikkat çeken bir açıklama geldi. 

İsrail'de oy sayımı sürerken Trump'tan dikkat çeken Netanyahu sözleri: Beraberlik de zafer onun için!

Başkan Donald Trump, kendi sosyal medya hesabı Truth Social'dan yaptığı paylaşımla Netanyahu'ya verdiği desteğin seçim yarışının seyrini değiştirdiğini iddia etti. 

''BERABERLİK NETANYAHU İÇİN ZAFER''

ABD Başkanı, kendisinden üçüncü şahıs olarak söz ettiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Başkan Trump, Bibi Netanyahu'yu desteklediğinde bütün dengeler değişti. Şimdi büyük bir başbakan için kesin bir yenilgi yerine, geriden gelerek elde edilmiş büyük bir beraberlik, hatta Netanyahu için bir zafer söz konusu gibi görünüyor. Bunların hepsi Başkan Trump'ın desteğinden sonra gerçekleşti. Başkan Trump yalnızca Orta Doğu, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri için iyi olanı istiyor." 

Trump'ın açıklaması, Netanyahu'nun seçimlerdeki durumunun henüz netleşmediği bir dönemde geldi.

İsrail'de oy sayımı sürerken Trump'tan dikkat çeken Netanyahu sözleri: Beraberlik de zafer onun için!

İSRAİL'DE SEÇİM YARIŞI NASIL İLERLİYOR?

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yer alan verilere göre, sayılan oylara göre, Netanyahu bloğu yüzde 50,4'ten 48,7'ye gerilerken, muhalefetteki diğer partiler ise yüzde 49,6'dan yüzde 51,3'e yükseldi.

Netanyahu bloğu yaklaşık 778 bin 400 oyda kalırken, diğer partiler ise yaklaşık 819 bin 500 oy aldı.

İsrail'de oy sayımı sürerken Trump'tan dikkat çeken Netanyahu sözleri: Beraberlik de zafer onun için!

Netanyahu bloğu dışındaki partilerin ulaştığı yüzde 51,3'lük oranın içinde, oyların yaklaşık yüzde 12'sinde Arap listelerinin yer aldığı aktarıldı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi yüzde 8,3 oy alırken, Raam partisi ise yüzde 3,7 oy oranına ulaştı.

İsrail'de oy sayımı sürerken Trump'tan dikkat çeken Netanyahu sözleri: Beraberlik de zafer onun için!

Partiler bazında Başbakan Netanyahu liderliğindeki yüzde 22,2 ile kısmi sonuçlarda ilk sıradaki yerini korurken, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi yüzde 15,4 ile ikinci sırada yer aldı.

İsrail'de oy sayımı sürerken Trump'tan dikkat çeken Netanyahu sözleri: Beraberlik de zafer onun için!

Ortak Liste yüzde 8,3 ile üçüncü sırada gelirken, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett liderliğindeki Birlikte Listesi yüzde 8,2 oy oranı elde etti.

Birleşik Tevrat Yahudiliği yüzde 6,7, İsrail Evimiz Partisi yüzde 6,4, Yahudi Gücü Partisi yüzde 6 ve Demokratlar Partisi yüzde 5,9 oy aldı.

Şas Partisi ile Dini Siyonizm Partisi yüzde 5,7'şer, Raam yüzde 3,7, Yedekler ve Ekonomi Partisi yüzde 2,7, Amha Yisrael ise yüzde 1,8 oy oranına ulaştı.

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#israil
#donald trump
#filistinliler
#binyamin netanyahu
#likud partisi
#Genel Seçimler
#Dünya
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