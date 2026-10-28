İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, genel seçim çıkış anketlerinin ve ilk sonuçların açıklanmasının ardından Batı Kudüs'teki Likud partisinin seçim merkezinde destekçilerine hitap etti.

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HABERİN ÖZETİ Netanyhahu seçim yenilgisini kabul etmedi: Çoğunluk açıkça bizde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçim anketleri ve ilk sonuçların ardından partisinin seçim merkezinde destekçilerine hitap ederek partisinin birinci olduğunu savundu ve güçlü bir sağ hükümet kurma çağrısı yaptı. Netanyahu, Likud'un İsrail'in en büyük partisi olduğunu ve sağ blokun açık ve kesin bir çoğunluğu bulunduğunu belirterek güçlü, ulusal bir sağ hükümet kurulması gerektiğini söyledi. Arap partilerinin yer alacağı bir hükümet seçeneğini reddeden Netanyahu, Siyonist çoğunluğa birleşme çağrısında bulundu. İran'ın hiç olmadığı kadar zayıf, İsrail'in ise hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu öne süren Netanyahu, İran tehdidini sonlandırma vaadinde bulundu.

BİRİNCİ PARTİ OLDUĞUNU SAVUNDU

Resmi sonuçları beklediklerini belirten Netanyahu, partisinin sandıktan birinci çıktığını savundu. Netanyahu, "Likud, İsrail'in en büyük partisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Seçim anketleri ve sonuçlarına ilişkin Likud'un başarısız olmadığı belirten Netanyahu, "Sağ blokun açık ve kesin bir çoğunluğu var. Güçlü, ulusal bir sağ hükümet kurmamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

ARAP PARTİLERİYLE KOALİSYONA KARŞI

Arap partilerinin yer alacağı muhtemel bir hükümet seçeneğini reddeden Netanyahu, "İsrail'i tehlikeye atıp Siyonizm karşıtı Arap partilerine, yani varlığımıza karşı çıkan, Hamas'ı bir hayır kurumu olarak gören ve askerlerimize savaş suçlusu diyen partilere dayanan bir hükümet kurmak düşünülemez." ifadelerini kullandı.

"SİYONİST ÇOĞUNLUK BİRLEŞMELİ"

Netanyahu, Filistinlileri temsil eden Arap partilerinin İsrail'i "tehlikeye atacağını" savunarak, "Siyonist çoğunluk aklını başına toplamalı ve birleşmeli." ifadeleriyle Filistinli Arap siyasetçilere karşı birleşme çağrısı yaptı.

İRAN TEHDİDİNİ BİTİRME VAADİ

İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrasındaki soykırım ve işgal süreçlerine, özellikle İran'a karşı ABD ve İsrail'in saldırılarına değinen Netanyahu, "İran hiç olmadığı kadar zayıf, İsrail ise hiç olmadığı kadar güçlü." iddiasında bulunarak, "İran tehdidini sonlandırma" sözü verdi.