İsrail’de sandık çıkış anketlerine göre, hiçbir koalisyon çoğunluğa ulaşamıyor. 120 sandalyeli mecliste, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya muhalif partilerin oluşturduğu bloğun toplam 52 sandalye, Netanyahu’yu destekleyen partilerin ise 50 sandalye kazanması bekleniyor.

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HABERİN ÖZETİ İsrail'de oylar sayılıyor: İşte ilk sonuçlar İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre, hiçbir koalisyon meclis çoğunluğuna ulaşamıyor. 120 sandalyeli mecliste, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya muhalif partiler 52 sandalye kazanacak. Netanyahu'yu destekleyen partilerin ise 50 sandalye kazanması bekleniyor.

Sandık çıkış anketine göre Netanyahu'nun partisi Likud Partisi birinci sırada yer alıyor.

İsrail devlet televizyonunun sandık çıkış anketlerine göre Eisenkot liderliğindeki muhalefet Netanyahu koalisyonunu geride bırakırken, hükümeti kurabilecek çoğunluğa ulaşamadı.

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