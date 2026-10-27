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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 23:15
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 23:20

İsrail'de oylar sayılıyor: İşte ilk sonuçlar

İsrail'de sandıklar kapandı oylar sayılıyor. Mevcut İsrail Başbakan Netanyahu’nun en güçlü rakibi olan eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot önde gösteriliyordu. Oy verme işleminin 22.00'da (23.00 TSİ) sona ermesiyle sandıktan ilk sonuçlar geldi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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İsrail'de oylar sayılıyor: İşte ilk sonuçlar
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 23:15
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 23:20

’de sandık çıkış anketlerine göre, hiçbir çoğunluğa ulaşamıyor. 120 sandalyeli mecliste, İsrail Başbakanı ’ya muhalif partilerin oluşturduğu bloğun toplam 52 sandalye, Netanyahu’yu destekleyen partilerin ise 50 sandalye kazanması bekleniyor.

HABERİN ÖZETİ

İsrail'de oylar sayılıyor: İşte ilk sonuçlar

Bilgi Okunma süresi 9 saniyeye düşürüldü.
İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre, hiçbir koalisyon meclis çoğunluğuna ulaşamıyor.
120 sandalyeli mecliste, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya muhalif partiler 52 sandalye kazanacak.
Netanyahu'yu destekleyen partilerin ise 50 sandalye kazanması bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 9 saniyeye düşürüldü.

Sandık çıkış anketine göre Netanyahu'nun partisi Likud Partisi birinci sırada yer alıyor.

İsrail devlet televizyonunun sandık çıkış anketlerine göre Eisenkot liderliğindeki muhalefet Netanyahu koalisyonunu geride bırakırken, hükümeti kurabilecek çoğunluğa ulaşamadı.

Son dakika haberinin detayları geliyor...

ETİKETLER
#israil
#binyamin netanyahu
#meclis
#koalisyon
#Dünya
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