İsrail'de oylar sayılıyor: İşte ilk sonuçlar

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İstanbul
İsrail’de sandık çıkış anketlerine göre, hiçbir koalisyon çoğunluğa ulaşamıyor. 120 sandalyeli mecliste, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya muhalif partilerin oluşturduğu bloğun toplam 52 sandalye, Netanyahu’yu destekleyen partilerin ise 50 sandalye kazanması bekleniyor.
Sandık çıkış anketine göre Netanyahu'nun partisi Likud Partisi birinci sırada yer alıyor.
İsrail devlet televizyonunun sandık çıkış anketlerine göre Eisenkot liderliğindeki muhalefet Netanyahu koalisyonunu geride bırakırken, hükümeti kurabilecek çoğunluğa ulaşamadı.
Son dakika haberinin detayları geliyor...