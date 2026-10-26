Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 16:45
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 16:45

İsrail'deki seçimlerde Netanyahu'nun sonunu savaş açtığı Filistinliler getirebilir!

İsrail'de yarın gerçekleşecek genel seçimlerde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sonunu, savaş açtığı Filistinliler getirebilir. Seçimlerde Filistinlileri temsil eden partiler kilit bir rol üstleniyor.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 16:45
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 16:45

'de yarın gerçekleşecek genel seçimler, 38 yılın ardından ilk kez zamanında gerçekleşecek. Başbakan 'nun geleceğini ise belirleyecek. İsrail Meclisi, 4 yıllık yasal görev süresini 1988'den bu yana ilk kez doldurdu. 

Seçimlerde kayıtlı 7,3 milyon seçmen oy kullanacak. Bunun yüzde 17'sini ise sistematik baskılara ve ayrımcılığa maruz kalan İsrail vatandaşı Filistinliler oluşturuyor. Yüzde 3,25'lik seçim barajı var ve meclise girebilmek için en az 4 sandalye kazanılması gerekiyor. 120 sandalyeli parlamentoda, hükümeti kurabilmek için ise asgari 61 sandalyelik salt çoğunluğun sağlanması şart.

İsrail'deki seçimlerde Netanyahu'nun sonunu savaş açtığı Filistinliler getirebilir!

NETANYAHU'NUN KOLTUĞU SALLANIYOR

’nde yıllardır süren işgal ve yıkımların baş sorumlusu olan Netanyahu liderliğindeki aşırı sağ koalisyonun toplam vekil sayısı son anketlerde 48’e kadar düşmüş durumda. Netanyahu'nun partisi Likud ise 21 sandalyeye kadar geriledi.

2022 seçimlerinde 56 milletvekili çıkaran muhalefet bloğu ise gücünü koruyor ve 55 milletvekiline ulaşıyor.

İsrail'deki seçimlerde Netanyahu'nun sonunu savaş açtığı Filistinliler getirebilir!

FİLİSTİNLİLERİ TEMSİL EDEN PARTİLER KİLİT ROLDE

Her iki bloğun da hükümeti kurmak için zorunlu olan 61 sandalye sayısının gerisinde kaldığı bu tabloda, Filistinlileri temsil eden partiler kilit bir rol üstleniyor. 14 sandalye kazanması öngörülen Arap partileri, destek vereceği bloğu 61 sandalye sayısına ulaştırarak iktidara taşıma gücüne sahip olacak.

SEÇİM FİLİSTİNLİLERİN OYLARIYLA ŞEKİLLENECEK

Yani 2009 yılından bu yana Başbakanlık koltuğunda oturan, Gazze'deki yıkımın baş müsebbibi Netanyahu’nun geleceği, boyun eğdirmeye çalıştığı Filistinlilerin oylarıyla şekillenecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Netanyahu'dan İsrail'de seçime bir gün kala gelen paylaşım gerilimi tırmandırdı
İsrail'de seçim öncesi İran krizi! Netanyahu ile Genelkurmay Başkanı restleşti
ETİKETLER
#israil
#gazze şeridi
#filistinliler
#binyamin netanyahu
#israil meclisi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.