İsrail'deki seçimlerde Netanyahu'nun sonunu savaş açtığı Filistinliler getirebilir!

İsrail'de yarın gerçekleşecek genel seçimler, 38 yılın ardından ilk kez zamanında gerçekleşecek. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun geleceğini ise Filistinliler belirleyecek. İsrail Meclisi, 4 yıllık yasal görev süresini 1988'den bu yana ilk kez doldurdu.

Seçimlerde kayıtlı 7,3 milyon seçmen oy kullanacak. Bunun yüzde 17'sini ise sistematik baskılara ve ayrımcılığa maruz kalan İsrail vatandaşı Filistinliler oluşturuyor. Yüzde 3,25'lik seçim barajı var ve meclise girebilmek için en az 4 sandalye kazanılması gerekiyor. 120 sandalyeli parlamentoda, hükümeti kurabilmek için ise asgari 61 sandalyelik salt çoğunluğun sağlanması şart.

NETANYAHU'NUN KOLTUĞU SALLANIYOR

Gazze Şeridi’nde yıllardır süren işgal ve yıkımların baş sorumlusu olan Netanyahu liderliğindeki aşırı sağ koalisyonun toplam vekil sayısı son anketlerde 48’e kadar düşmüş durumda. Netanyahu'nun partisi Likud ise 21 sandalyeye kadar geriledi.

2022 seçimlerinde 56 milletvekili çıkaran muhalefet bloğu ise gücünü koruyor ve 55 milletvekiline ulaşıyor.

FİLİSTİNLİLERİ TEMSİL EDEN PARTİLER KİLİT ROLDE

Her iki bloğun da hükümeti kurmak için zorunlu olan 61 sandalye sayısının gerisinde kaldığı bu tabloda, Filistinlileri temsil eden partiler kilit bir rol üstleniyor. 14 sandalye kazanması öngörülen Arap partileri, destek vereceği bloğu 61 sandalye sayısına ulaştırarak iktidara taşıma gücüne sahip olacak.

SEÇİM FİLİSTİNLİLERİN OYLARIYLA ŞEKİLLENECEK

Yani 2009 yılından bu yana Başbakanlık koltuğunda oturan, Gazze'deki yıkımın baş müsebbibi Netanyahu’nun geleceği, boyun eğdirmeye çalıştığı Filistinlilerin oylarıyla şekillenecek.