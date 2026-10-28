Emekli maaşlarında yeni dönem! Murat Bal canlı yayında zammın şifrelerini açıkladı: Kritik yüzde 65 detayı

Ben 2023 yılında çalışan memurlarımıza yapılan bir seyyanen zam vardı, hatırlar mısınız bilmiyorum. Bu zamda hiçbir rütbe veya kademe derece ayırt etmeden bütün memurlarımıza aynı eşit rakam zam yapılmıştı: 8 bin 77 lira. Yani 30 bin lira maaş alan da 70 bin lira maaş alan da hepsi 8 bin lira maaş zammı almıştı. Seyyanen olarak, bir sefere mahsus ve tek meblağ olarak. Tabii bu kök maaşa yapılmıştı. Şimdi ben aynısının emeklilerde yapılabileceğini düşünüyorum. Tek bir rakam olacağını düşünüyorum. Yani 60-70 bin lira emekli maaşı alan vatandaşımız da aynı rakamı alacak, 23 bin 500 lira alan vatandaşımız da aynı rakamı alacak.

Çünkü genele yaydığımızda; emekli maaşlarına farz edelim ki refah payı olarak %30 zam yaparız, 60 bin lira alan vatandaşımızda %30 çok büyük bir rakam oluşturacak ama 23 bin 500 alan vatandaşımızda çok düşük bir rakam oluşturacak. Dolayısıyla ben bu çalışmanın seyyanen olarak, tek sefere mahsus ve tek eşit bir rakam olarak olacağını düşünüyorum."