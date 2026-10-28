Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyetin ardından Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı. İsmail Kartal'ın istifa kararını Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım onayladı.

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HABERİN ÖZETİ İsmail Kartal trafik kazası geçirdi! Aziz Yıldırım arabasını sürttü Fenerbahçe, Galatasaray derbisindeki mağlubiyetin ardından Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istifa kararını Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım onayladı. İsmail Kartal, Can Bartu Tesisleri'ne gelerek yönetim ile görüştü ve tesis çalışanları ile futbolcularla helalleşti. Kartal'ın üzgün hali dikkat çekti ve az sayıda taraftar tarafından yolcu edildi. Tesis çıkışında Aziz Yıldırım, aracını bir başka araca sürttü. İsmail Kartal, evine dönerken trafik kazası geçirdi ancak sağlık sorunu bulunmadığı aktarıldı.

Can Bartu Tesisleri’ne gelerek yönetim ile görüşen Kartal, tesis çalışanları ve futbolcularla da helalleşti.

ÜZGÜN HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe'de ayrılık kararının alındığı zirve sonrası ilk olarak İsmail Kartal tesislerden ayrıldı. Deneyimli çalıştırıcının son derece üzgün olduğu kameralara yansıdı. Az sayıdaki Fenerbahçe taraftarı da İsmail Kartal'ı yolcu etti.

İkilinin Samandıra'daki buluşması sonrası yaşananlar ise dikkat çekti.

AZİZ YILDIRIM ARABASINI SÜRTTÜ

Aziz Yıldırım tesis çıkışında basın mensuplarının beklediği alana yakın bölgede arabasını bir başka arabaya sürttü. Aziz Yıldırım'la birlikte Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun da araçta olduğu görüldü.

İSMAİL KARTAL KAZA YAPTI

A Spor'un haberine göre; İsmail Kartal'ın evine dönerken trafik kazası geçirdiği belirtildi. İsmail Kartal'ın herhangi bir sağlık sorunun bulunmadığı aktarıldı.