İsmail Kartal trafik kazası geçirdi! Aziz Yıldırım arabasını sürttü

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İstanbul
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyetin ardından Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı. İsmail Kartal'ın istifa kararını Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım onayladı.
Can Bartu Tesisleri’ne gelerek yönetim ile görüşen Kartal, tesis çalışanları ve futbolcularla da helalleşti.
Fenerbahçe'de ayrılık kararının alındığı zirve sonrası ilk olarak İsmail Kartal tesislerden ayrıldı. Deneyimli çalıştırıcının son derece üzgün olduğu kameralara yansıdı. Az sayıdaki Fenerbahçe taraftarı da İsmail Kartal'ı yolcu etti.
İkilinin Samandıra'daki buluşması sonrası yaşananlar ise dikkat çekti.
Aziz Yıldırım tesis çıkışında basın mensuplarının beklediği alana yakın bölgede arabasını bir başka arabaya sürttü. Aziz Yıldırım'la birlikte Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun da araçta olduğu görüldü.
A Spor'un haberine göre; İsmail Kartal'ın evine dönerken trafik kazası geçirdiği belirtildi. İsmail Kartal'ın herhangi bir sağlık sorunun bulunmadığı aktarıldı.