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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Bloomberg
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 14:13
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 14:13

Altın fiyatları için kritik dönüm noktası: JPMorgan yatırımcıyı heyecanlandıran 2027 tahminini duyurdu

Ons altın zirvesinden %13 gerileyerek 4.000 doların altına inerken, JPMorgan Private Bank 2027 sonu için tahminini duyurdu. Faiz oranlarının yükselişini sürdürebileceğini belirten döviz stratejisi başkanı Yuxuan Tang, bu durumun değerli metal üzerinde baskı oluşturabileceğini söyledi.

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Editor
 Murat Makas
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Altın fiyatları için kritik dönüm noktası: JPMorgan yatırımcıyı heyecanlandıran 2027 tahminini duyurdu
KAYNAK:
Bloomberg
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 14:13
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 14:13

fiyatları ağustos ayı sonlarında gördüğü zirvenin ardından yaklaşık yüzde 13 değer kaybına uğradı. Geçen hafta ons fiyatının 4 bin dolara gerilemesi sonrası yeni fiyat tahminleri dikkat çekti. JPMorgan Private Bank, uzun vadeli yükseliş beklentisini sürdürürken 2027 tahminini duyurdu.

Altın fiyatları için kritik dönüm noktası: JPMorgan yatırımcıyı heyecanlandıran 2027 tahminini duyurdu

JPMORGAN PRİVATE BANK'TAN ALTIN TAHMİNİ

JPMorgan Private Bank'ın Asya faiz ve döviz stratejisi başkanı Yuxuan Tang, son satış dalgasının ardından altın piyasasında likiditenin zayıf kaldığına dikkat çekti.

Faiz oranlarının yükselişini sürdürebileceğini belirten Tang, bu durumun değerli metal üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade etti.

Altın fiyatları için kritik dönüm noktası: JPMorgan yatırımcıyı heyecanlandıran 2027 tahminini duyurdu

ALTIN İÇİN ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTASI

Tang'a göre faizlerin zirve seviyelerine ulaşması, altın fiyatlarının güçlü bir taban oluşturması açısından önemli bir dönüm noktası olabilir. Bu nedenle yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketlerini ve merkez bankalarının para politikalarını yakından izlemesi gerekiyor.

ONS ALTIN ZİRVESİNDEN YAKLAŞIK YÜZDE 13 GERİLEDİ

Altın fiyatları, ağustos ayının sonlarında gördüğü zirvenin ardından yaklaşık yüzde 13 değer kaybetti. Geçen hafta ons fiyatının 4.000 doların altına inmesi, piyasadaki satış baskısının boyutunu ortaya koydu.

Yuxuan Tang, 4.000 dolar seviyesinin altında teknik destek noktalarının sınırlı olmasının fiyat hareketlerini daha kırılgan hale getirebileceğini belirtti. Altının yıl boyunca bu seviyenin üzerinde kalmasında merkez bankalarının gerçekleştirdiği alımların önemli rol oynadığını da vurguladı.

Altın fiyatları için kritik dönüm noktası: JPMorgan yatırımcıyı heyecanlandıran 2027 tahminini duyurdu

Yıl sonuna doğru işlem hacimlerinin azalması ihtimali de piyasadaki dalgalanma riskini artırıyor. Likiditenin zayıflaması durumunda, alım ve satım hareketlerinin fiyatlar üzerinde daha belirgin etkiler yaratabileceği değerlendiriliyor.

FED'İN FAİZ POLİTİKASI ALTININ YÖNÜNÜ BELİRLEYEBİLİR

JPMorgan Private Bank'ın değerlendirmesine göre, ABD Merkez Bankası'nın () faiz politikası altının önümüzdeki dönemdeki performansı açısından kritik önem taşıyor. Banka, Fed'in aralık ayında ve 2027'nin ilk çeyreğinde faiz artırımlarına devam etmesini bekliyor.

Altın fiyatları için kritik dönüm noktası: JPMorgan yatırımcıyı heyecanlandıran 2027 tahminini duyurdu

Bu senaryoda, yüzde 5'in biraz üzerinde bulunan 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisinin yıl ortasında yüzde 5,25 ile yüzde 5,5 aralığında zirve yapacağı öngörülüyor.

Yükselen tahvil getirileri ve faiz beklentileri, faiz getirisi sunmayan altın üzerinde kısa vadeli baskı yaratabilir. Buna karşılık, faiz artışlarının sona ermesiyle birlikte piyasa koşullarının altın lehine değişebileceği düşünülüyor.

JPMORGAN'IN 2027 ALTIN HEDEFİ: 5.000 DOLAR

Yuxuan Tang, Fed'in sıkı para politikası dönemini tamamlamasının ardından altın fiyatlarında 2027'nin ilerleyen aylarında güçlü bir yükseliş görülebileceğini belirtiyor.

Altın fiyatları için kritik dönüm noktası: JPMorgan yatırımcıyı heyecanlandıran 2027 tahminini duyurdu

JPMorgan Private Bank'ın öngörüsüne göre ons altının 2027 ortasında 4.500 dolara, yıl sonunda ise 5.000 dolara ulaşması mümkün. Bu beklenti, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen bankanın uzun vadeli altın görünümünü olumlu değerlendirdiğini gösteriyor.

Tang, kısa vadeli fiyat hareketlerine dayanabilecek uzun vadeli yatırımcılar açısından altının cazibesini koruduğuna da dikkat çekiyor.

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ETİKETLER
#altın
#Fed
#Jpmorgan Private Bank
#Abd Hazine Tahvili
#Yuxuan Tang
#Ekonomi
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