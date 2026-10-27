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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 20:12
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 20:12

Altın piyasasında karamsar bekleyiş: Wall Street uzmanlarının altın fiyatları tahmini ortaya çıktı

Altın fiyatları enflasyon ve petrol baskısında kalmaya devam ederken ons altının bulunduğu seviyeyle ilgili kritik yorumlar dikkat çekti. Altın piyasasına ilişkin yapılan ankette Wall Street analistleri arasında karamsarlık hakim.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Altın piyasasında karamsar bekleyiş: Wall Street uzmanlarının altın fiyatları tahmini ortaya çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 20:12
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 20:12

3 ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra alım fırsatlarıyla destek bularak 4 bin 10 dolar seviyelerine geldi.

PETROL, ALTINA TALEBİ BASKILADI

Petrol fiyatlarındaki artış, enflasyon endişeleri ve 'nın para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceği beklentisi, değerli metal olan altına talebi baskıladı.

Ayrıca, teknoloji hisselerindeki satış dalgası, yaygın bir varlık tasfiyesine yol açtı. Bu kar alma baskısı, değerli metallerin fiyatının ons başına 4.000 dolar seviyesini aşmasına ve bu seviyenin altında kalmasına doğrudan neden oldu.

Altın piyasasında karamsar bekleyiş: Wall Street uzmanlarının altın fiyatları tahmini ortaya çıktı

WALL STREET ANALİSTLERİ ANKETİ

Kitco News'in son haftalık altın araştırması, Wall Street analistleri arasında artan bir karamsarlık duygusunu ortaya koyuyor. Özellikle, ankete katılan 17 uzmandan sadece 4'ü (%24) 26-30 Ekim işlem haftasında altın fiyatlarında bir artış öngördü. Yedi (%41) uzman, değerli metalin düşüş trendini sürdüreceğine inanıyordu. Geri kalan altı (%35) uzman ise kararsızdı veya altın fiyatlarında yatay bir hareket öngördü.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Uzmanlar temkinli davranırken, 161 bireysel yatırımcıyla yapılan çevrimiçi bir anket, altın fiyatlarında bir toparlanma senaryosuna doğru eğilim olduğunu gösteriyor. Bu gruptaki 67 yatırımcı altın fiyatlarında yükseliş öngörürken, 41 yatırımcı fiyatların düşmeye devam edeceğine, kalan 53 yatırımcı ise piyasanın yatay seyredeceğine inanıyor.

Altın piyasasında karamsar bekleyiş: Wall Street uzmanlarının altın fiyatları tahmini ortaya çıktı

Bannockburn Global Forex CEO'su Marc Chandler, altın piyasası için teknik sinyallerin zayıf kaldığını belirtti . Momentum göstergeleri iyileşme göstermezken, hem 5 günlük hem de 20 günlük hareketli ortalamalar aşağı yönlü bir trend izliyor. Analizine göre, altın için en yakın direnç seviyesi şu anda ons başına 4.065 ile 4.075 dolar arasında bulunuyor.

Altın piyasasında karamsar bekleyiş: Wall Street uzmanlarının altın fiyatları tahmini ortaya çıktı

4000 DOLAR KORUNACAK

Piyasaya ilişkin tarafsız bir duruş sergileyen Adrian Day Varlık Yönetimi Başkanı Adrian Day, altın fiyatlarının her iki yönde de dalgalanmaya devam edeceğine inanıyor. Uzman, 4.000 dolar seviyesinin korunacağını veya değerli metalin yalnızca küçük aşağı yönlü düzeltmeler yaşayacağını öngörüyor. Bu temkinli görüşün aksine, Forex.com'un kıdemli piyasa stratejisti James Stanley, altının yeni işlem haftasında yükseleceğini tahmin ediyor.

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ETİKETLER
#abd merkez bankası
#ons altın
#Kitco News
#Marc Chandler
#Wall Street Analistleri
#Ekonomi
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