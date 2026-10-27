Altın depremi sarsacak: Tuna Kaya'dan 3800 dolara gerileme mesajı

Orta ve uzun vadede altında değişen bir şey yok. Çünkü merkez bankalarının altın alımları devam ediyor. Küresel ve jeopolitik risklerde de herhangi bir azalma söz konusu değil. Hatta 3 Kasım’daki ABD seçimlerinin ardından bu riskler daha da derinleşebilir.

