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Altın depremi sarsacak: Tuna Kaya'dan 3800 dolara gerileme mesajı

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 16:43
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 16:48
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1
Altın depremi

Altın fiyatları, gümüş fiyatları, dolar ve Bitcoin için kritik değerlendirmelerde bulunan piyasa analisti Tuna Kaya, yatırımcıların yakından takip ettiği seviyeleri açıkladı. Fed’in faiz kararı ve küresel gelişmelerin piyasalar üzerindeki olası etkilerini değerlendiren Kaya, ons altının 3.800 dolara, Bitcoin’in ise 75 bin dolara kadar gerileyebileceği uyarısında bulundu.

2
Ekonomist Tuna Kaya

Ekonomist Tuna Kaya, kendi Youtube kanalında piyasalara ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kaya, "28 Ekim Çarşamba günü Fed’in faiz kararı, 29 Ekim Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı ve 30 Ekim Cuma günü Japonya Merkez Bankası’nın faiz kararı açıklanacak.

3
petrol, 111,38 dolar

Katar’ın arabulucu rolü artmış durumda. Ancak petrol, 111,38 dolar seviyesinin üzerinde seyrediyor. Burası aynı zamanda önceki zirve bölgesi. Bu noktada trend kırılımının da gerçekleştiğini görüyoruz.
 

4
Fed faiz kararı

Özellikle bu çarşamba açıklanacak Fed faiz kararı sonrasında ve yine 3 Kasım’daki ABD seçimlerinin ardından, petrolün 120 dolar seviyesinin üzerine çıkması durumunda piyasalarda ciddi dalgalanmalar görebiliriz. Böyle bir senaryoda enflasyon artık yapışkan bir hâle gelecektir. Bu da merkez bankalarının faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutmasına neden olacaktır.
 

5
altın ve gümüşte yeniden bir toparlanma

Bu gelişmeler, önümüzdeki 3 ila 4 aylık dönemde kıymetli metalleri, altını ve gümüşü bir miktar baskılayabilir. Ancak orta ve uzun vadede, yani 6 ay ve sonrasında, altın ve gümüşte yeniden bir toparlanma yaşanmasını bekliyorum" dedi.
 

6
Dolar endeksi

Piyasaya ilişkin değerlendirmede bulunan Kaya, "Dolar endeksi yeniden yükselişe geçti ve 102 seviyesine dayandı. Tahvil faizlerinde ise bir miktar gerileme var.
 

7
Tahvil faizleri

Tahvil faizleri neden geriliyor? Geçen hafta ABD hisse senedi piyasalarından para çıkışı yaşandı ve riskler arttı. Bu nedenle ABD tahvilleri güvenli liman işlevi görmeye başladı ve yatırımcıların bir kısmı buraya yöneldi. Tahvil faizlerinin yüzde 5’in altında olması, kıymetli metaller açısından olumlu bir gelişme.
 

8
Volatilite endeksi

Volatilite endeksi de geriliyor. Geçen hafta bir ara 20 seviyesinin üzerine çıkmıştı, ancak yeniden 20 seviyesinin altına indi ve 18,35 seviyesinde bulunuyor.
 

9
Petrol fiyatları

Petrol fiyatları ise yeniden yükselişe geçti. Hafta başında 113 dolar seviyesine gelen petrol, 114 dolar seviyesinin üzerinde seyrediyor.
 

10
ABD borsalarında Nasdaq

ABD borsalarında Nasdaq’ta ve S&P 500 endeksinde küçük çaplı toparlanmalar var. Ancak geçen haftaki kayıplar henüz telafi edilebilmiş değil" şeklinde konuştu.

 

11
Kıymetli metaller tarafında altın

Kaya, "Kıymetli metaller tarafında altın, 4.000 dolar seviyesindeki kritik sınırda bulunuyor. Gümüş ise 54 dolar seviyesinin altında seyrediyor. Platindeki kayıplar daha fazla. Bakır ise geçen haftaya kıyasla yatay hareketini sürdürüyor.
 

12
Gram altın

Gram altında 6.400 seviyesi kritik önem taşıyor. Gram gümüş 85 seviyesinde bulunuyor. Dolar/TL 49,76 seviyesinde. Euro tarafında ise baskı devam ediyor ve euro 55,67 seviyesinde bulunuyor.

 

13
Euro neden yeniden geriledi?

EURO NEDEN YENİDEN GERİLEDİ? 

Dolar endeksinin yükselmesiyle birlikte euro/dolar paritesi de düşüyor. Daha önce takip ettiğimiz 1,13 seviyesindeki kritik destek kaybedildi. Bu gelişme doğrultusunda euro/dolar paritesi ilerleyen dönemde 1,05’li seviyelere kadar gerileyebilir. Dolayısıyla önümüzdeki dönem için euro mu, dolar mı sorusuna baktığımızda dolar daha makul bir seçenek olarak görünüyor. Çünkü Avrupa’da, özellikle Fransa’da başlayan tahvil krizi ve yaşanan ayaklanmalar, Avrupa’yı zor durumda bırakmış durumda.
 

14
Ons altın

Ons altın, 5.600 dolarlı seviyelerden yaklaşık yüzde 30’a yakın bir düzeltme yaparak 4.000 dolar seviyesine geriledi.
 

15
Orta ve uzun vadede altın

Orta ve uzun vadede altında değişen bir şey yok. Çünkü merkez bankalarının altın alımları devam ediyor. Küresel ve jeopolitik risklerde de herhangi bir azalma söz konusu değil. Hatta 3 Kasım’daki ABD seçimlerinin ardından bu riskler daha da derinleşebilir.
 

16
altın, hem küresel ölçek

Bu nedenle altın, hem küresel ölçekteki riskler hem de ülke içerisindeki riskler nedeniyle orta ve uzun vadede yatırımcılar açısından son derece önemli bir güvenli liman işlevi görüyor.

 

17
Gümüş

Gümüş tarafında ise 56 dolar desteği kaybedildi. Aşağıda 50 dolar desteğini takip ediyoruz. Bu seviye de gümüş açısından son derece kritik bir bölge.

 

18
Bitcoin

Bitcoin’de kritik 82.000 dolar seviyesi kaybedildi ve şu anda son derece önemli bir bölgedeyiz. Bitcoin daha önce de bu bölgeye gelerek destek bulmuştu. Ayın 15’inde de aynı bölge test edilmişti. Şimdi yeniden 79.900 dolar seviyelerine yaklaşıyoruz.

 

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