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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 15:06
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 15:17

Fenerbahçe'den derbi sonrası ilk açıklama: 'Futbolcularımıza saldırdılar!'

Galatasaray maçı sonrasında yaşanan olaylarla ilgili Fenerbahçe kulübünden çok sert ve net bir kınama açıklaması geldi. Sarı-lacivertli yönetim, yaşananların "derbi gerginliği" denilerek geçiştirilemeyeceğini vurguladı. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe'den derbi sonrası ilk açıklama: 'Futbolcularımıza saldırdılar!'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 15:06
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 15:17

'in dev derbisi geride kalmasına rağmen yankıları saha dışına taşmaya devam ediyor. Dün akşam oynanan kritik mücadelenin ardından iki takım futbolcuları ve teknik heyetleri arasında yaşanan gerginlikler gündeme damga vurdu. 

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe'den derbi sonrası ilk açıklama: 'Futbolcularımıza saldırdılar!'

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe Kulübü, Trendyol Süper Lig derbisinin ardından futbolcularına yönelik sözlü ve fiziksel saldırıları kınayan bir bildiri yayınladı.
Fenerbahçe Kulübü, derbi sonrası futbolcularına yönelik sözlü ve fiziksel saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti.
Bildiride, Kerem Aktürkoğlu'na yönelik sözlü saldırı, Galatasaray analiz ekibinden Serhat Doğan'ın Matteo Guendouzi'ye saldırısı ve Abdülkerim Bardakcı'nın futbolcu saçını çekmesi olaylara örnek gösterildi.
Fenerbahçe, yaşananların 'derbi gerginliği' denilerek geçiştirilemeyeceğini vurguladı ve rakip takım mensuplarının tutumunun gerilimi tırmandırdığını ifade etti.
Kulüp, Türk futbolunun sükûnete ihtiyaç duyduğu bu dönemde ev sahibi takımın misafirperverlik ruhuna yakışmayan bu tavırların cezasız kalmaması gerektiğini belirtti.
Fenerbahçe, olaylara karışan herkesin eylemlerinin incelenmesi ve sorumlular hakkında disiplin yaptırımlarının ayrım gözetmeksizin uygulanması çağrısında bulundu.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe'den derbi sonrası ilk açıklama: 'Futbolcularımıza saldırdılar!'

, yaşanan olayların ardından resmi internet sitesi üzerinden dikkat çeken ve olay yaratan bir bildiri yayınladı. Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada, derbi sonrasında futbolcularına yöneltilen hem sözlü hem de fiziksel saldırıların asla kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Fenerbahçe'den derbi sonrası ilk açıklama: 'Futbolcularımıza saldırdılar!'

DERBİ SONRASI YAŞANANLAR ADIM ADIM AÇIKLANDI

Fenerbahçe'nin yayınladığı bildiride, sahada ve tünelde yaşanan olayların ciddiyetine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Dün akşam oynanan derbi karşılaşmasında futbolcularımıza yönelik sözlü ve fiziksel saldırıları şiddetle kınıyoruz.

’na yönelik sözlü saldırıyla başlayan, analiz ekibinden Serhat Doğan’ın ’ye saldırısıyla tırmanan ve Abdülkerim Bardakçı’nın futbolcumuzun saçını çekmesiyle devam eden olaylar kabul edilemez."

Fenerbahçe'den derbi sonrası ilk açıklama: 'Futbolcularımıza saldırdılar!'

"DERBİ GERGİNLİĞİ DENİLEREK GEÇİŞTİRİLEMEZ"

Rekabetin ve maç içi tansiyonun hiçbir şekilde şiddete gerekçe olamayacağının altını çizen sarı-lacivertliler, rakip takım mensuplarının tutumunun gerilimi tırmandırdığını belirtti. Açıklamada, "Derbinin rekabeti ve gerginliği, hiç kimseye futbolcularımıza saldırma hakkı vermez. Yaşananlar, 'derbi gerginliği' denilerek geçiştirilemez. Rakip takım mensuplarının bu tutumu, gerilimi düşürmek yerine olayları körüklemiştir" denildi.

Fenerbahçe'den derbi sonrası ilk açıklama: 'Futbolcularımıza saldırdılar!'

DİSİPLİN VURGUSU VE ÇAĞRI

Türk futbolunun sükûnete ve sağduyuya en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Fenerbahçe yönetimi, ev sahibi takımın misafirperverlik ruhuna yakışmayan bu tavırların cezasız kalmaması gerektiğini ifade etti.

"Türk futbolunun sükûnete ihtiyaç duyduğu bir dönemde kulübümüz sorumlulukla hareket ederken, galip bir takımın misafirperverliğine yakışmayan bu davranışlar cezasız kalmamalıdır. Olaylara karışan herkesin eylemleri eksiksiz biçimde incelenmeli, sorumlular hakkında gerekli disiplin yaptırımları hiçbir ayrım gözetilmeksizin uygulanmalıdır. Türk futbolunda şiddeti önlemenin yolu, sorumlularını cezasız bırakmamaktır."

Fenerbahçe'den derbi sonrası ilk açıklama: 'Futbolcularımıza saldırdılar!'

kamuoyunun merakla takip ettiği bu gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Disiplin Kurulu'nun olaylarla ilgili nasıl bir karar alacağı şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

https://x.com/Fenerbahce/status/2115051045848023269?s=20

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ETİKETLER
#galatasaray
#kerem aktürkoğlu
#Futbol
#trendyol süper lig
#fenerbahçe kulübü
#Matteo Guendouzi
#Spor
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