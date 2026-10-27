Fenerbahçe'den derbi sonrası ilk açıklama: 'Futbolcularımıza saldırdılar!'

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İstanbul
Trendyol Süper Lig'in dev derbisi geride kalmasına rağmen yankıları saha dışına taşmaya devam ediyor. Dün akşam oynanan kritik mücadelenin ardından iki takım futbolcuları ve teknik heyetleri arasında yaşanan gerginlikler gündeme damga vurdu.
Fenerbahçe Kulübü, yaşanan olayların ardından resmi internet sitesi üzerinden dikkat çeken ve olay yaratan bir bildiri yayınladı. Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada, derbi sonrasında futbolcularına yöneltilen hem sözlü hem de fiziksel saldırıların asla kabul edilemeyeceği vurgulandı.
Fenerbahçe'nin yayınladığı bildiride, sahada ve tünelde yaşanan olayların ciddiyetine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:
"Dün akşam oynanan derbi karşılaşmasında futbolcularımıza yönelik sözlü ve fiziksel saldırıları şiddetle kınıyoruz.
Kerem Aktürkoğlu’na yönelik sözlü saldırıyla başlayan, Galatasaray analiz ekibinden Serhat Doğan’ın Matteo Guendouzi’ye saldırısıyla tırmanan ve Abdülkerim Bardakçı’nın futbolcumuzun saçını çekmesiyle devam eden olaylar kabul edilemez."
Rekabetin ve maç içi tansiyonun hiçbir şekilde şiddete gerekçe olamayacağının altını çizen sarı-lacivertliler, rakip takım mensuplarının tutumunun gerilimi tırmandırdığını belirtti. Açıklamada, "Derbinin rekabeti ve gerginliği, hiç kimseye futbolcularımıza saldırma hakkı vermez. Yaşananlar, 'derbi gerginliği' denilerek geçiştirilemez. Rakip takım mensuplarının bu tutumu, gerilimi düşürmek yerine olayları körüklemiştir" denildi.
Türk futbolunun sükûnete ve sağduyuya en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Fenerbahçe yönetimi, ev sahibi takımın misafirperverlik ruhuna yakışmayan bu tavırların cezasız kalmaması gerektiğini ifade etti.
"Türk futbolunun sükûnete ihtiyaç duyduğu bir dönemde kulübümüz sorumlulukla hareket ederken, galip bir takımın misafirperverliğine yakışmayan bu davranışlar cezasız kalmamalıdır. Olaylara karışan herkesin eylemleri eksiksiz biçimde incelenmeli, sorumlular hakkında gerekli disiplin yaptırımları hiçbir ayrım gözetilmeksizin uygulanmalıdır. Türk futbolunda şiddeti önlemenin yolu, sorumlularını cezasız bırakmamaktır."
Futbol kamuoyunun merakla takip ettiği bu gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Disiplin Kurulu'nun olaylarla ilgili nasıl bir karar alacağı şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.