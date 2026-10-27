Fenerbahçe derbisi sonrası Osimhen'den olay sözler: 'Başka kulüpte olsa kıskanırdım!'

Trendyol Süper Lig'de futbolseverlerin nefesini kesen 9. hafta dev derbisinde Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray, rakibini 2-1 yenerek ezeli rekabette unutulmaz bir zafer daha elde etti.

Sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, sahneye çıkarak kaydettiği gollerle takımına 3 puanı getiren isim oldu. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Nijeryalı yıldız, hem kritik galibiyeti değerlendirdi hem de taraftara ve yeni takım arkadaşı Aleksey Batrakov'a övgüler yağdırdı.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN BU MAÇLARI KAZANMALIYIZ"

Fenerbahçe karşısında hak edilmiş bir galibiyet aldıklarını belirten Osimhen, şampiyonluk yolunda bu tip büyük maçların dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Sahada teknik heyetin verdiği taktiklere harfiyen uyduklarını söyleyen golcü futbolcu, "Şampiyon olmak için derbileri kazanmak önemli. Bu büyük derbiyi kazanıp 3 puanı almayı başardık. Mutluyuz; takımdan, performanstan ve taraftardan dolayı. Taraftarımız hem rakibi baskı altına aldı hem bizi çok iyi destekledi. Hocanın taktiklerini doğru şekilde uyguladık. Hak ettiğimiz bir 3 puan kazandık" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL MEDYAYI DEĞİL, TARAFTARIN SEVGİSİNİ GÖRÜYORUM"

Hakkında transfer döneminde ve maç öncesinde yapılan spekülasyonlara takılmadığının altını çizen Osimhen, Galatasaray armasına olan bağlılığını şu sözlerle dile getirdi:

"Ben bu kulübü seviyorum. Bu kulüp için her şeyimi vereceğim. Sosyal medyayı önemsemiyorum. Ben taraftarı görüyorum. Galatasaray taraftarı geldiğimden beri hep arkamda, hep desteklediler. Önemsiz şeylere değil taraftarın desteğine odaklanıyorum. Ben takımıma bakıyorum. Daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum."

BATRAKOV SZÖLERİ: "BAŞKA KULÜPTE OLSA KISKANIRDIM"

Gecenin en dikkat çekici açıklamaları ise sezon başında kadroya katılan ve kısa sürede sarı-kırmızılıların beyni haline gelen Rus futbolcu Aleksey Batrakov için geldi. Genç oyuncunun saha içi zekasına ve uyum sürecine hayran kaldığını belirten Osimhen, takım arkadaşına şu sözlerle övgüler yağdırdı:

"Batrakov çok sıra dışı, inanılmaz bir oyuncu ve inanılmaz bir insan. Soyunma odasında da iyi izlenimler veriyor. Ülkeyle, Galatasaray ile ilgili her şeyi öğrenmeye çalışıyor. Galatasaray efsanelerini öğrenmeye çalışıyor. İki senedir buradaymış gibi ama halbuki iki aydır burada. Batrakov'un önceki maçlarını izledim ve nereye gidersem ne yapacağını anladım. Eski kulüplerinde diğer forvetlerle bağını izledim. Bana yapabileceği koşuları anlattı. Başka kulüpte olsa kıskanırdım. Umarım sakatlanmaz ve yardıma devam eder. Bütün iyi dileklerim onunla."