Ballon d'Or 2026'da Harry Kane zaferi! 25 yıl sonra bir ilk

Dünya futbolunun en prestijli bireysel ödülü olan Ballon d'Or (Altın Top), Londra'daki Palladium Tiyatrosu'nda düzenlenen görkemli törenle 70. kez sahibini buldu.

İlk Ballon d'Or'un sahibi efsanevi İngiliz futbolcu Stanley Matthews'un anısına ilk kez Paris dışında gerçekleştirilen organizasyon, kent merkezindeki yoğun trafik sebebiyle 45 dakikalık gecikmeyle başladı. Thierry Henry ve Kate Scott'ın sunuculuğunu üstlendiği tarihi gecede yılın en iyileri kupalarına kavuştu.

Erkeklerde Bayern Münih'in dünyaca ünlü santrforu Harry Kane, kariyerinde ilk kez Ballon d'Or meşalesini taşırken; oylamada Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe ikinci, Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal ise üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlarda ise geçtiğimiz sezon Barcelona ile UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran ve yaz transfer döneminde London City Lionesses kadrosuna katılan İspanyol yıldız Alexia Putellas; 2021 ve 2022 yıllarının ardından kariyerindeki üçüncü Ballon d'Or zaferine ulaştı.

25 YIL SONRA TARİHİ BAŞARI: OWEN'DAN SONRA İLK İNGİLİZ!

33 yaşındaki Harry Kane, kırdığı rekorlarla dolu sezonda 2001'de Michael Owen'dan bu yana ödülü kazanan ilk İngiliz futbolcu unvanını elde etti. Kane; Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978, 1979) ve Michael Owen'ın ardından bu dev kupayı müzesine götüren beşinci İngiliz olarak tarihe adını yazdırdı.

Yıldız santrfor ayrıca 1980 ve 1981 yıllarında ödülü üst üste kazanan Karl-Heinz Rummenigge'den bu yana Ballon d'Or zaferi yaşayan ilk Bayern Münih oyuncusu başarasını sergiledi. Kane, geçen sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 51 karşılaşmada 61 gol atarak kulüp tarihinin bir sezonda en çok gol atan ismi olmuş, milli takımla birlikte toplamda 73 kez ağları havalandırmıştı. Tecrübeli golcü, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası'nda da 6 gol kaydederek İngiltere'nin dünya üçüncülüğünde başrol oynamıştı.

KANE'DEN KOMPANY'YE DUYGUSAL MESAJ

Ödülü aldıktan sonra sahnede duygusal anlar yaşayan Harry Kane, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Söyleyecek söz bulamıyorum. Burada, Londra'da olmak bunu daha da özel kıldı. Bana oy veren herkese teşekkür ederim. Bu yıl zor bir seçim olduğunu tahmin edebiliyorum. Bu gece salonda dünya klasında oyuncular var. Tüm kazananları ve adayları tebrik ediyorum."

Takım arkadaşlarına, antrenörlerine ve ailesine teşekkürlerini sunan İngiliz yıldız, geçtiğimiz hafta kulüp tesislerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'ye de seslenmeyi ihmal etmedi: "Vinny, sana acil şifalar diliyorum. Umarım bu sana biraz enerji vermiştir."

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel ise öğrencisini gururla kutlayarak, "Performanslarını anlatacak övgü sözcüklerim uzun zaman önce tükendi ama futbol dünyasının seni artık resmen ödüllendirdiğini görmekten mutluluk duyuyorum. 25 yıl aradan sonra bu büyük ödülü kazanan ilk İngiliz olmak bunu daha da özel kılıyor. Seni liderimiz olarak görmek bizim için büyük şans." şeklinde konuştu.

YAMAL VE LOPEZ ÜST ÜSTE KAZANDI

Dev gecede yılın en iyi genç yeteneklerinden unutulmaz performanslara kadar birçok kategoride ödüller dağıtıldı:

KOPA KUPASI (EN İYİ 21 YAŞ ALTI OYUNCUSU)

Barcelona'nın 19 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, erkeklerde üst üste 3. kez bu ödülün sahibi olarak kırılması güç bir rekor imza attı. Kadınlarda ise ödül yine Barcelona forması giyen Vicky Lopez'e giderek üst üste ikinci kez İspanyol oyuncunun oldu.

GERD MÜLLER KUPASI (YILIN FORVETİ)

Erkeklerde Bayern Münih'in gol makinesi Harry Kane ödülü müzesine götürürken, kadınlarda Pachuca tarihinin en golcü ismi olan Meksikalı santrfor Charlyn Corral ödülün sahibi oldu.

LEV YAŞİN ÖDÜLÜ (YILIN KALECİSİ)

Dünya Kupası'nda İspanya'nın şampiyonluğunda 7 maçta kalesini gole kapatarak "Altın Eldiven" kazanan ve rekor kıran Athletic Bilbao'nun file bekçisi Unai Simon erkeklerde; Barcelona'nın kalecisi Cata Coll ise kadınlarda yılın kalecisi seçildi.

JOHAN CRUYFF KUPASI (YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ)

2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Erkek Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente erkeklerde zafere ulaşırken, kadınlarda zafer Barcelona Teknik Direktörü Pere Romeu'nun oldu.

YILIN KULÜBÜ

Erkeklerde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez kupayı müzesine götüren Paris Saint-Germain yılın takımı seçilirken, kadınlarda bu unvan Barcelona'ya gitti.

SOCRATES ÖDÜLÜ (SOSYAL SORUMLULUK)

Saha dışındaki örnek duruşu ve toplumsal projeleriyle Arsenal'ın İngiliz kanat oyuncusu Bukayo Saka ödüle layık görüldü.