Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 10:30

Ballon d'Or 2026'da Harry Kane zaferi! 25 yıl sonra bir ilk

2025-2026 sezonunun en iyilerinin ödüllendirildiği Ballon d'Or gecesinde erkeklerde zafer Harry Kane'in oldu. Bayern Münih ve İngiltere Milli Takımı'nın yıldız golcüsü kariyerinde ilk kez Altın Top'un sahibi olurken, kadınlarda ise ödül Alexia Putellas'a gitti. Londra'da düzenlenen tarihi törende unutulmaz anlar yaşandı.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Ballon d'Or 2026'da Harry Kane zaferi! 25 yıl sonra bir ilk
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 10:30

Dünya futbolunun en prestijli bireysel ödülü olan (Altın Top), Londra'daki Palladium Tiyatrosu'nda düzenlenen görkemli törenle 70. kez sahibini buldu. 

Ballon d'Or 2026'da Harry Kane zaferi! 25 yıl sonra bir ilk

 

 

İlk Ballon d'Or'un sahibi efsanevi İngiliz futbolcu Stanley Matthews'un anısına ilk kez Paris dışında gerçekleştirilen organizasyon, kent merkezindeki yoğun trafik sebebiyle 45 dakikalık gecikmeyle başladı. Thierry Henry ve Kate Scott'ın sunuculuğunu üstlendiği tarihi gecede yılın en iyileri kupalarına kavuştu.

Ballon d'Or 2026'da Harry Kane zaferi! 25 yıl sonra bir ilk

Erkeklerde Bayern Münih'in dünyaca ünlü santrforu , kariyerinde ilk kez Ballon d'Or meşalesini taşırken; oylamada Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe ikinci, 'nın genç yeteneği Lamine Yamal ise üçüncü sırada yer aldı.

Ballon d'Or 2026'da Harry Kane zaferi! 25 yıl sonra bir ilk

Kadınlarda ise geçtiğimiz sezon Barcelona ile UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran ve yaz transfer döneminde London City Lionesses kadrosuna katılan İspanyol yıldız Alexia Putellas; 2021 ve 2022 yıllarının ardından kariyerindeki üçüncü Ballon d'Or zaferine ulaştı.

Ballon d'Or 2026'da Harry Kane zaferi! 25 yıl sonra bir ilk

25 YIL SONRA TARİHİ BAŞARI: OWEN'DAN SONRA İLK İNGİLİZ!

33 yaşındaki Harry Kane, kırdığı rekorlarla dolu sezonda 2001'de Michael Owen'dan bu yana ödülü kazanan ilk İngiliz futbolcu unvanını elde etti. Kane; Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978, 1979) ve Michael Owen'ın ardından bu dev kupayı müzesine götüren beşinci İngiliz olarak tarihe adını yazdırdı.

Ballon d'Or 2026'da Harry Kane zaferi! 25 yıl sonra bir ilk

Yıldız santrfor ayrıca 1980 ve 1981 yıllarında ödülü üst üste kazanan Karl-Heinz Rummenigge'den bu yana Ballon d'Or zaferi yaşayan ilk Bayern Münih oyuncusu başarasını sergiledi. Kane, geçen sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 51 karşılaşmada 61 gol atarak kulüp tarihinin bir sezonda en çok gol atan ismi olmuş, milli takımla birlikte toplamda 73 kez ağları havalandırmıştı. Tecrübeli golcü, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası'nda da 6 gol kaydederek İngiltere'nin dünya üçüncülüğünde başrol oynamıştı.

Ballon d'Or 2026'da Harry Kane zaferi! 25 yıl sonra bir ilk

KANE'DEN KOMPANY'YE DUYGUSAL MESAJ

Ödülü aldıktan sonra sahnede duygusal anlar yaşayan Harry Kane, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Söyleyecek söz bulamıyorum. Burada, Londra'da olmak bunu daha da özel kıldı. Bana oy veren herkese teşekkür ederim. Bu yıl zor bir seçim olduğunu tahmin edebiliyorum. Bu gece salonda dünya klasında oyuncular var. Tüm kazananları ve adayları tebrik ediyorum."

Takım arkadaşlarına, antrenörlerine ve ailesine teşekkürlerini sunan İngiliz yıldız, geçtiğimiz hafta kulüp tesislerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'ye de seslenmeyi ihmal etmedi: "Vinny, sana acil şifalar diliyorum. Umarım bu sana biraz enerji vermiştir."

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel ise öğrencisini gururla kutlayarak, "Performanslarını anlatacak övgü sözcüklerim uzun zaman önce tükendi ama dünyasının seni artık resmen ödüllendirdiğini görmekten mutluluk duyuyorum. 25 yıl aradan sonra bu büyük ödülü kazanan ilk İngiliz olmak bunu daha da özel kılıyor. Seni liderimiz olarak görmek bizim için büyük şans." şeklinde konuştu.

Ballon d'Or 2026'da Harry Kane zaferi! 25 yıl sonra bir ilk

YAMAL VE LOPEZ ÜST ÜSTE KAZANDI

Dev gecede yılın en iyi genç yeteneklerinden unutulmaz performanslara kadar birçok kategoride ödüller dağıtıldı:

KOPA KUPASI (EN İYİ 21 YAŞ ALTI OYUNCUSU)

Barcelona'nın 19 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, erkeklerde üst üste 3. kez bu ödülün sahibi olarak kırılması güç bir rekor imza attı. Kadınlarda ise ödül yine Barcelona forması giyen Vicky Lopez'e giderek üst üste ikinci kez İspanyol oyuncunun oldu.

Ballon d'Or 2026'da Harry Kane zaferi! 25 yıl sonra bir ilk

GERD MÜLLER KUPASI (YILIN FORVETİ)

Erkeklerde Bayern Münih'in gol makinesi Harry Kane ödülü müzesine götürürken, kadınlarda Pachuca tarihinin en golcü ismi olan Meksikalı santrfor Charlyn Corral ödülün sahibi oldu.

LEV YAŞİN ÖDÜLÜ (YILIN KALECİSİ)

Dünya Kupası'nda İspanya'nın şampiyonluğunda 7 maçta kalesini gole kapatarak "Altın Eldiven" kazanan ve rekor kıran Athletic Bilbao'nun file bekçisi Unai Simon erkeklerde; Barcelona'nın kalecisi Cata Coll ise kadınlarda yılın kalecisi seçildi.

Ballon d'Or 2026'da Harry Kane zaferi! 25 yıl sonra bir ilk

JOHAN CRUYFF KUPASI (YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ)

2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Erkek Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente erkeklerde zafere ulaşırken, kadınlarda zafer Barcelona Teknik Direktörü Pere Romeu'nun oldu.

Ballon d'Or 2026'da Harry Kane zaferi! 25 yıl sonra bir ilk

YILIN KULÜBÜ

Erkeklerde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez kupayı müzesine götüren Paris Saint-Germain yılın takımı seçilirken, kadınlarda bu unvan Barcelona'ya gitti.

SOCRATES ÖDÜLÜ (SOSYAL SORUMLULUK)

Saha dışındaki örnek duruşu ve toplumsal projeleriyle Arsenal'ın İngiliz kanat oyuncusu Bukayo Saka ödüle layık görüldü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası kavga olayında Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'dan açıklamalar!
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası saha karıştı! Mert Hakan Yandaş polisle tartıştı
ETİKETLER
#Barcelona
#lamine yamal
#Ballon d'Or
#Futbol
#harry kane
#Alexia Putellas
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.