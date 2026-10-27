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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 09:58

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası kavga olayında Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'dan açıklamalar!

Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın ardından yaşanan büyük arbedeye damga vuran Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'dan açıklamalar geldi. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası kavga olayında Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'dan açıklamalar!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 09:58

'in 9. haftasında RAMS Park'ta oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan - derbisi, sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. 

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası kavga olayında Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'dan açıklamalar!

Maçın son düdüğüyle birlikte sahada ve tünel girişinde gerilim tavan yaparken, iki ezeli rakibin oyuncuları arasında alevlenen kavga tribünlerdekiler ve amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası kavga olayında Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'dan açıklamalar!

Mücadelenin en çok konuşulan anlarından birinde adeta güreş tutan Galatasaraylı ile Fenerbahçeli , olayların ardından basın mensuplarının karşısına geçerek birbirlerini hedef alan çok sert açıklamalarda bulundu.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası kavga olayında Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'dan açıklamalar!

ABDÜLKERİM BARDAKCI'DAN İLK SAVUNMA: "GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİN"

Maç sonundaki gerginliğin kilit isimlerinden biri olan milli stoper Abdülkerim Bardakcı, soyunma odası koridorlarından ayrılırken basın mensuplarının sorularını cevapladı. Yaşanan arbede hakkında kısa ve net bir mesaj veren deneyimli savunmacı, haklılığını vurgulayarak, "Videoyu izlerseniz ilk kimin saldırdığını çok net bir şekilde görürsünüz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası kavga olayında Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'dan açıklamalar!

ARCHİE BROWN'DAN ÇOK SERT SÖZLER: "SAÇ ÇEKTİLER, TIRMALADILAR"

Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown ise ilerleyen dakikalarda koridordan çıkış yaparken oldukça çarpıcı ve gündem sarsacak açıklamalara imza attı. Olayın nasıl başladığını anlatan Brown, şu iddialarda bulundu:

"Maç sonunda Abdülkerim, Guendouzi'nin saçını çekti, ben de takım arkadaşımı savundum. Ardından benim boynuma saldırdılar. Galatasaray'da yapılan bu; insanları tırmalıyorlar ve saç çekiyorlar ama sorun değil, yaptıkları bu, biliyorsunuz."

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası kavga olayında Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'dan açıklamalar!

Süper Lig'in tozunu attıran bu dev derbi sonrası iki futbolcunun açıklamaları sosyal medyada ve gündeminde en çok konuşulan konuların başında gelirken, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) olaylı derbi raporu ve yaşanacak sevkler şimdiden merakla bekleniyor.

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ETİKETLER
#galatasaray
#fenerbahçe
#Abdülkerim Bardakcı
#Futbol
#trendyol süper lig
#Archie Brown
#Spor
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