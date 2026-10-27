Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası kavga olayında Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'dan açıklamalar!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın son düdüğüyle birlikte sahada ve tünel girişinde gerilim tavan yaparken, iki ezeli rakibin oyuncuları arasında alevlenen kavga tribünlerdekiler ve amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Mücadelenin en çok konuşulan anlarından birinde adeta güreş tutan Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçeli Archie Brown, olayların ardından basın mensuplarının karşısına geçerek birbirlerini hedef alan çok sert açıklamalarda bulundu.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'DAN İLK SAVUNMA: "GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİN"

Maç sonundaki gerginliğin kilit isimlerinden biri olan milli stoper Abdülkerim Bardakcı, soyunma odası koridorlarından ayrılırken basın mensuplarının sorularını cevapladı. Yaşanan arbede hakkında kısa ve net bir mesaj veren deneyimli savunmacı, haklılığını vurgulayarak, "Videoyu izlerseniz ilk kimin saldırdığını çok net bir şekilde görürsünüz" ifadelerini kullandı.

ARCHİE BROWN'DAN ÇOK SERT SÖZLER: "SAÇ ÇEKTİLER, TIRMALADILAR"

Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown ise ilerleyen dakikalarda koridordan çıkış yaparken oldukça çarpıcı ve gündem sarsacak açıklamalara imza attı. Olayın nasıl başladığını anlatan Brown, şu iddialarda bulundu:

"Maç sonunda Abdülkerim, Guendouzi'nin saçını çekti, ben de takım arkadaşımı savundum. Ardından benim boynuma saldırdılar. Galatasaray'da yapılan bu; insanları tırmalıyorlar ve saç çekiyorlar ama sorun değil, yaptıkları bu, biliyorsunuz."

Süper Lig'in tozunu attıran bu dev derbi sonrası iki futbolcunun açıklamaları sosyal medyada ve futbol gündeminde en çok konuşulan konuların başında gelirken, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) olaylı derbi raporu ve yaşanacak sevkler şimdiden merakla bekleniyor.