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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 11:53

Derbi sonrası ağır fatura yolda: Abdülkerim Bardakcı, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu ve Roland Sallai kaç maç ceza alacak?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği dev derbiye, maç sonu yaşanan olaylar damga vurdu. Son düdükle birlikte saha adeta savaş alanına dönerken; Kerem Aktürkoğlu, Roland Sallai, Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın karıştığı kavga Türk futbolunun gündemine oturdu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi beklenen futbolcuları ve kulüpleri şimdi kritik bir ceza maratonu bekliyor.

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Editor
 Serhat Yıldız
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Derbi sonrası ağır fatura yolda: Abdülkerim Bardakcı, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu ve Roland Sallai kaç maç ceza alacak?
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 11:53

'de milyonların kilitlendiği 9. hafta dev derbisinde , ezeli rakibi 'yi sahasında 2-1 mağlup ederek unutulmaz bir galibiyete imza attı. Ancak karşılaşmanın sportif heyecanı, son düdükle birlikte yerini büyük bir gerilime ve saha içi arbedeye bıraktı.

Derbi sonrası ağır fatura yolda: Abdülkerim Bardakcı, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu ve Roland Sallai kaç maç ceza alacak?

SAHA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Hakemin bitiş düdüğünü çalmasıyla birlikte futbolcular arasında gerilim tavan yaptı. Galatasaray ile Fenerbahçe oyuncuları arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Özellikle Fenerbahçe forması giyen ile Galatasaray'ın tecrübeli savunmacısı 'nın güreşircesine kavgaya tutuşması kameralara anbean yansıdı.

Derbi sonrası ağır fatura yolda: Abdülkerim Bardakcı, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu ve Roland Sallai kaç maç ceza alacak?

Olayların merkezinde yer alan bir diğer ikili ise Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai oldu. İki takım oyuncularının birbirine girdiği anlarda tansiyon uzun süre düşürülemedi. Yaşanan bu talihsiz olayların ardından hakem raporları doğrultusunda; Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı kırmızı kartla, Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai ise sarı kartla cezalandırıldı.

Derbi sonrası ağır fatura yolda: Abdülkerim Bardakcı, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu ve Roland Sallai kaç maç ceza alacak?

GÖZLER PFDK'DA: HANGİ MADDEDEN SEVK EDİLECEKLER?

Derbi sonrası disiplin sevklerinin ne şekilde yapılacağı ve futbolcuların kaç maç ceza alacağı spor kamuoyunda en çok merak edilen konuların başında geliyor. Türkiye Federasyonu (TFF) Futbol Disiplin Talimatı'nın ilgili maddelerine göre oyuncuları iki farklı senaryo bekliyor:

Derbi sonrası ağır fatura yolda: Abdülkerim Bardakcı, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu ve Roland Sallai kaç maç ceza alacak?

"SALDIRI" MADDESİNDEN SEVK (MADDE 44):

Kavgaya karışan oyuncuların tamamının PFDK'ya "Saldırı" fiiliyle (44. madde) sevk edilmesi durumunda, Futbol Disiplin Talimatı'na göre oyuncuları 5 ila 10 maçtan men cezası bekliyor.

Derbi sonrası ağır fatura yolda: Abdülkerim Bardakcı, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu ve Roland Sallai kaç maç ceza alacak?

"KAVGA" MADDESİNDEN SEVK (MADDE 45):

Disiplin sevklerinin "Kavga" maddesi olan 45. maddeden yapılması halinde ise futbolculara verilecek ceza 3 ila 5 maç men cezası arasında değişecek. PFDK'nın hakem raporları ve yayıncı kuruluş görüntülerini inceledikten sonra sevk maddelerini netleştirmesi ve kararlarını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

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ETİKETLER
#galatasaray
#fenerbahçe
#Abdülkerim Bardakcı
#Süper Lig
#Futbol
#Archie Brown
#Spor
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