Derbi sonrası ağır fatura yolda: Abdülkerim Bardakcı, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu ve Roland Sallai kaç maç ceza alacak?

Süper Lig'de milyonların kilitlendiği 9. hafta dev derbisinde Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 mağlup ederek unutulmaz bir galibiyete imza attı. Ancak karşılaşmanın sportif heyecanı, son düdükle birlikte yerini büyük bir gerilime ve saha içi arbedeye bıraktı.

SAHA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Hakemin bitiş düdüğünü çalmasıyla birlikte futbolcular arasında gerilim tavan yaptı. Galatasaray ile Fenerbahçe oyuncuları arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Özellikle Fenerbahçe forması giyen Archie Brown ile Galatasaray'ın tecrübeli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı'nın güreşircesine kavgaya tutuşması kameralara anbean yansıdı.

Olayların merkezinde yer alan bir diğer ikili ise Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai oldu. İki takım oyuncularının birbirine girdiği anlarda tansiyon uzun süre düşürülemedi. Yaşanan bu talihsiz olayların ardından hakem raporları doğrultusunda; Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı kırmızı kartla, Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai ise sarı kartla cezalandırıldı.

GÖZLER PFDK'DA: HANGİ MADDEDEN SEVK EDİLECEKLER?

Derbi sonrası disiplin sevklerinin ne şekilde yapılacağı ve futbolcuların kaç maç ceza alacağı spor kamuoyunda en çok merak edilen konuların başında geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Disiplin Talimatı'nın ilgili maddelerine göre oyuncuları iki farklı senaryo bekliyor:

"SALDIRI" MADDESİNDEN SEVK (MADDE 44):

Kavgaya karışan oyuncuların tamamının PFDK'ya "Saldırı" fiiliyle (44. madde) sevk edilmesi durumunda, Futbol Disiplin Talimatı'na göre oyuncuları 5 ila 10 maçtan men cezası bekliyor.

"KAVGA" MADDESİNDEN SEVK (MADDE 45):

Disiplin sevklerinin "Kavga" maddesi olan 45. maddeden yapılması halinde ise futbolculara verilecek ceza 3 ila 5 maç men cezası arasında değişecek. PFDK'nın hakem raporları ve yayıncı kuruluş görüntülerini inceledikten sonra sevk maddelerini netleştirmesi ve kararlarını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.