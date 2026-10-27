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İkinci el araba alacaklar dikkat! Yapay zeka kabusunuz olabilir

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 13:17
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 13:17
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1
İkinci el araç piyasası

İkinci el araç piyasasında yapay zeka teknolojileri kullanılarak değiştirilen sahte ekspertiz raporları alıcılar için büyük risk oluştururken, uzmanlar ilan sitelerindeki belgelere güvenilmemesi ve araçların mutlaka tarafsız merkezlerde yeniden kontrol ettirilmesi gerektiğini belirtti.

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İkinci el araç satışları

İkinci el araç satışlarında son dönemde yapay zeka yazılımları aracılığıyla eski ekspertiz raporları üzerinde oynama yapıldığı tespit edildi. Kötü niyetli satıcıların, araçlardaki motor kusurlarını, boyalı ve değişen parçaları gizlemek veya rapor tarihlerini güncelmiş gibi göstermek amacıyla dijital düzenlemelere başvurduğu ifade edildi. Bu yöntemle hazırlanan sahte raporlar nedeniyle çok sayıda alıcının araç satın aldıktan kısa süre sonra yolda kaldığı ve ciddi maddi zararlar yaşadığı kaydedildi.
 

3
Yapay zeka, araç üzerinde usta gibi inceleme yapamaz

YAPAY ZEKA, ARAÇ ÜZERİNDE USTA GİBİ İNCELEME YAPAMAZ

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan oto ekspertiz merkezi işletmecisi Nihat Peldek, "Araçlarını kendileri almadan önce kendi kontrollerini yaptıktan sonra muhakkak bir ekspertize götürsünler. Yapay zeka çok geliştiği için satıcı kötü niyetli olabilir. Oradaki eski ekspertiz raporunu çekip onun görselini hatasız olarak ya da birkaç kusurunu kapatabilecek şekilde yapay zekada yeni bir rapor yaptırıyor. Vatandaş 'Bu güvenilir bir firmada ekspertiz yaptırmış' deyip ekspertize sokmadan aracı satın alabiliyor. Bu da tabii sonradan mağduriyet yaşamalara, araçla yola giderken sorun yaşamalara ve satacakları zaman kendilerine beyan edilen rapor gibi çıkmamasına neden oluyor. Bunlarla ilgili sorunlar yaşıyorlar. 

4
ikinci el araç

Bunların önüne geçmeleri için muhakkak araçlarını almadan önce ekspertiz yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Yapay zekada da raporları yapıyorlar. Millet de bunu hatasız diye alıyor ya da oradaki 1-2 kusurla büyük kusurları gizliyorlar. Bir iki kusuru bırakıyorlar mahsus ki gerçekten çok bir şey yapılmamış gibi görünsün" dedi.

 

5
Ekspertizin fiziki şartlarda

Ekspertizin fiziki şartlarda uzman bir ekip tarafından yapılması gerektiğini vurgulayan Peldek, "Ekspertizi kendileri almadan önce satıcının bildiği bir şey de olabilir, bilerek sakladığı bir şey de olabilir. Bunu kendileri almadan önce yola çıkacaklarsa muhakkak almadan 1 gün öncesinde ya da aynı gün mümkünse yaptırmalarında yarar var. Tabii ki yapay zeka bir ekspertiz yapamaz. Çünkü burada arkada görüldüğü gibi ekip arkadaşlarımız var. Dükkanımızda 5 kişi çalışıyor. Bunların hepsi kaporta ustası, mekanik ustası, airbaglere bakan, kilometre ve bilgisayar işiyle ilgilenen arkadaşlarımız, hepsi farklı kişiler" ifadelerini kullandı.

6
triger bakımı

İkinci el araç alım sürecinde dikkat edilmesi gereken diğer hususlara değinen Peldek, "İkinci el araç alırken de muhakkak arabaya gitmeden önce ilk başta mevcut hasarı sordurmaları lazım. Bunları çok cüzi bir miktara yapabiliyorlar. Mevcuttaki hasar kaydı ne kadar? Ondan sonra o hasara bağlı değişen parçaları ve aracın geçmiş kilometresini kontrol ettirmeliler. Aracın bakımları nerede yapılmış? Yetkili servislerde mi yapılmış, özel servislerde mi yapılmış? En son bakımı ne zaman yapılmış? Bunlarla ilgili kayıtlar, faturalar var mı? Çünkü nasıl ekspertiz raporunda sahtecilik yapıyorlarsa bakımlarla ilgili de sahtecilikler yapabiliyorlar. Adam oradan eline bir defter almış, kilometrelerini değiştiriyor. Ben bu kilometrede bakım yaptırdım diyor. Örnek veriyorum arabada triger bakımı biliyorsunuz önemli. Bunu da alıcılarımız kanmış olabiliyor. Faturalı bir şekilde bakımların nereden yapıldığı sorgulanmalı. Araç daha önce kimdeymiş, kaç el değiştirmiş, yedek anahtarı duruyor mu, hasar kaydı var mı, bakımları, tramer ve kilometre sorguları muhakkak yapılmalı" şeklinde konuştu.
 

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Mevsimsel bakımlar ve antifriz kullanımına dikkat

MEVSİMSEL BAKIMLAR VE ANTİFRİZ KULLANIMINA DİKKAT

Kış şartları ve araç mekanik bakımları hakkında uyarılarda bulunan Peldek, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Araçlarımızın bakımlarının da yeni yapılmış olmasına dikkat edilmesi lazım. Biz İzmir'deyiz ama diğer illerde kışlık lastik uygulaması var. Kışlık lastikleri var mı, bakımları yapıldı mı, antifriz var mı? Geçmişte antifriz var mıydı? Biliyorsunuz arabaya sonradan antifriz koyulduğunda daha sonraki o kireçle tıkanmış olan yerleri açıp su kaçaklarına sebebi olabilir. Bu da aracınız yolda giderken hararet yapmasına sebebiyet verebilir. O yüzden araç bakımlı mı, nerede yapılmış, antifrizi tam yapılmış mı, doğru antifriz, doğru yağ ve doğru kayış kullanılmış mı, doğru ellerde mi yapılmış? Bunlar çok önemli. 

8
sahte raporlar

Kullanıcılara şöyle bir öneride bulunabiliriz: Alacakları araçların bakımlarını kontrol etsinler. Bakımları tam teşekküllü şekilde düzgün ve doğru hususlarda yapılmış mı baksınlar. İkinci olarak da araçlarını almadan önce güncel ekspertiz muhakkak yaptırsınlar. Dediğim gibi sahte raporlar olabiliyor, yapay zeka ile yapılmış olabiliyor. Kendi güvendikleri bildikleri firmalarda detaylı şekilde ekspertiz yapmalarını tavsiye ederiz. İlan sitelerindeki ekspertiz raporları yeni de olsa eski de olsa bunlara güvenmemelerini, aracı satın alırken muhakkak yeni bir eksper yaptırmalarını tavsiye ederiz."

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