İkinci el araba alacaklar dikkat! Yapay zeka kabusunuz olabilir

İkinci el araç alım sürecinde dikkat edilmesi gereken diğer hususlara değinen Peldek, "İkinci el araç alırken de muhakkak arabaya gitmeden önce ilk başta mevcut hasarı sordurmaları lazım. Bunları çok cüzi bir miktara yapabiliyorlar. Mevcuttaki hasar kaydı ne kadar? Ondan sonra o hasara bağlı değişen parçaları ve aracın geçmiş kilometresini kontrol ettirmeliler. Aracın bakımları nerede yapılmış? Yetkili servislerde mi yapılmış, özel servislerde mi yapılmış? En son bakımı ne zaman yapılmış? Bunlarla ilgili kayıtlar, faturalar var mı? Çünkü nasıl ekspertiz raporunda sahtecilik yapıyorlarsa bakımlarla ilgili de sahtecilikler yapabiliyorlar. Adam oradan eline bir defter almış, kilometrelerini değiştiriyor. Ben bu kilometrede bakım yaptırdım diyor. Örnek veriyorum arabada triger bakımı biliyorsunuz önemli. Bunu da alıcılarımız kanmış olabiliyor. Faturalı bir şekilde bakımların nereden yapıldığı sorgulanmalı. Araç daha önce kimdeymiş, kaç el değiştirmiş, yedek anahtarı duruyor mu, hasar kaydı var mı, bakımları, tramer ve kilometre sorguları muhakkak yapılmalı" şeklinde konuştu.

