SPK'dan 3 şirketin yatırım fonları için ödeme açıklaması!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7596 sayılı Kanun kapsamında tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarının tasfiye süreçleri ile yatırımcılara yapılacak ara ve nihai ödemelere ilişkin esasları yayımladı.

SPK Kanunu'nun ilgili maddelerindeki fiilleri işlediği tespit edilen kişilere ödeme yapılmayacak.

Kişi başı ara ödeme tutarı 1 milyon TL'yi geçemeyecek.

Tera Portföy Yönetimi AŞ fonları İş Bankası, Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ fonları Ziraat Bankası tarafından tasfiye edilecek.

Tasfiye işlemleri Ziraat Bankası ve İş Bankası aracılığıyla yürütülecek.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7596 sayılı Kanun kapsamında tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarının tasfiye süreçleri ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin esasları yayımladı.

Tasfiye işlemleri Ziraat Bankası ve İş Bankası aracılığıyla yürütülecek olup, ara ödemelerde öncelik ünvanında "para piyasası" ibaresi yer alan fonlara verilecek ve kişi başı ara ödeme tutarı 1 milyon TL'yi geçemeyecek.

Koordinasyon: Süreç; SPK koordinasyonunda TMSF, BDDK, T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye İş Bankası AŞ, Borsa İstanbul AŞ ve MKK ile birlikte yürütülecek.

Ziraat Bankası Üstlendiği Fonlar: Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ kurucusu olduğu fonların tasfiyesi T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek.

İş Bankası Üstlendiği Fonlar: Tera Portföy Yönetimi AŞ kurucusu olduğu fonların tasfiyesi Türkiye İş Bankası AŞ tarafından yürütülecek.

Kapsamdaki Şirketler: Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ kurucusu olduğu fonlar.

Öncelikli Fon Grubu: Ara ödemelere öncelikli olarak unvanında "para piyasası" ibaresi yer alan yatırım fonlarından başlanacak.

Ara Ödeme Üst Sınırı: Fon bazında yapılacak ara ödeme tutarı, MKK tarafından endeksleme uygulanmaksızın hesaplanan net yatırım tutarını ve 1 milyon TL tavanını aşamayacak.

Hesaplama Kriteri: Pay sahiplerine yapılacak ödemeler net yatırım tutarı, tasfiye/hesaplama tarihi öncesi gün sonu fiyatı ve 1 milyon TL tavanından en düşük olanı geçmeyecek şekilde belirlenecek.

Nihai Ödeme: Dağıtılabilir nakdin yeterli olması halinde pay sahiplerine ara ödeme yerine nihai ödeme yapılabilecek.