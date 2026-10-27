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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 10:55

SPK'dan 3 şirketin yatırım fonları için ödeme açıklaması!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Portföy, Pusula Portföy ve Atlas Portföy tarafından kurulan ve tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarının pay sahiplerine yapılacak ödemelerin esaslarını belirledi. İşte o açıklamadan detaylar...

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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SPK'dan 3 şirketin yatırım fonları için ödeme açıklaması!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 10:55

(SPK), 7596 sayılı Kanun kapsamında tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarının tasfiye süreçleri ile yatırımcılara yapılacak ara ve nihai ödemelere ilişkin esasları yayımladı.

HABERİN ÖZETİ

SPK'dan 3 şirketin yatırım fonları için ödeme açıklaması!

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7596 sayılı Kanun kapsamında tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarının tasfiye süreçleri ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin esasları yayımladı.
Tasfiye işlemleri Ziraat Bankası ve İş Bankası aracılığıyla yürütülecek.
Tera Portföy Yönetimi AŞ fonları İş Bankası, Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ fonları Ziraat Bankası tarafından tasfiye edilecek.
Ara ödemelerde öncelik ünvanında "para piyasası" ibaresi yer alan fonlara verilecek.
Kişi başı ara ödeme tutarı 1 milyon TL'yi geçemeyecek.
SPK Kanunu'nun ilgili maddelerindeki fiilleri işlediği tespit edilen kişilere ödeme yapılmayacak.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

Tasfiye işlemleri ve aracılığıyla yürütülecek olup, ara ödemelerde öncelik ünvanında "" ibaresi yer alan fonlara verilecek ve kişi başı ara ödeme tutarı 1 milyon TL'yi geçemeyecek.

TASFİYE SÜRECİ VE GÖREVLİ BANKALAR

  • Kapsamdaki Şirketler: Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ kurucusu olduğu fonlar.
  • İş Bankası Üstlendiği Fonlar: Tera Portföy Yönetimi AŞ kurucusu olduğu fonların tasfiyesi Türkiye İş Bankası AŞ tarafından yürütülecek.
  • Ziraat Bankası Üstlendiği Fonlar: Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ kurucusu olduğu fonların tasfiyesi T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek.
  • Koordinasyon: Süreç; SPK koordinasyonunda TMSF, BDDK, T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye İş Bankası AŞ, Borsa İstanbul AŞ ve MKK ile birlikte yürütülecek.
SPK'dan 3 şirketin yatırım fonları için ödeme açıklaması!

PAY SAHİPLERİNE YAPILACAK ÖDEME ŞARTLARI VE LİMİTLER

  • Öncelikli Fon Grubu: Ara ödemelere öncelikli olarak unvanında "para piyasası" ibaresi yer alan yatırım fonlarından başlanacak.
  • Ara Ödeme Üst Sınırı: Fon bazında yapılacak ara ödeme tutarı, MKK tarafından endeksleme uygulanmaksızın hesaplanan net yatırım tutarını ve 1 milyon TL tavanını aşamayacak.
  • Hesaplama Kriteri: Pay sahiplerine yapılacak ödemeler net yatırım tutarı, tasfiye/hesaplama tarihi öncesi gün sonu fiyatı ve 1 milyon TL tavanından en düşük olanı geçmeyecek şekilde belirlenecek.
  • Nihai Ödeme: Dağıtılabilir nakdin yeterli olması halinde pay sahiplerine ara ödeme yerine nihai ödeme yapılabilecek.
  • Manüpilasyon ve Suç Kapsamındaki İstisna: SPK Kanunu’nun 104, 106 ve 107. maddelerindeki fiilleri işlediği tespit edilen kişilere tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme yapılmayacak.

 

https://x.com/spkgovtr/status/2114976714300297592?s=20

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ETİKETLER
#ziraat bankası
#sermaye piyasası kurulu
#iş bankası
#Para Piyasası
#Tera Portföy Yönetimi Aş
#Ekonomi
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