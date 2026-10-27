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Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 10:26

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu! Yasa dışı bahis çetelerine dev operasyon: 23 şirkete kayyım atandı

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, yasa dışı bahis çeteleri ve suç örgütlerine yönelik çok sayıda ilde operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlarda yüzü aşkın şüpheli gözaltına alınırken 23 şirkete de kayyım atandı. Bakan Gürlek, "Suçun türü, yöntemi veya faaliyet alanı ne olursa olsun, tüm suç örgütleri devletimizin gücünü görecektir" ifadeleriyle suç örgütlerine net bir mesaj da gönderdi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu! Yasa dışı bahis çetelerine dev operasyon: 23 şirkete kayyım atandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 10:26

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, , ve Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında çok sayıda ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu! Yasa dışı bahis çetelerine dev operasyon: 23 şirkete kayyım atandı

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Bakan Gürlek, suç örgütlerini, gençleri hedef alan çeteleri ve yasa dışı bahis ağlarını çökertmeye yönelik devam eden operasyonlar hakkında bilgi verdi.
Ankara merkezli 3 ayrı soruşturma kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi.
Ankara'da yasa dışı bahis soruşturmasında 79 şüpheliye ve 23 şirkete yönelik operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı, şüpheli işlem hacmi 21 milyar 319 milyon TL olarak tespit edildi.
İstanbul'da yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturmada 100 şahsa yönelik operasyonda 87 şahıs gözaltına alındı.
Edirne'de yasa dışı bahis soruşturmasında 12 şüpheliye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, banka hesaplarında son bir ayda toplam 1 milyar TL işlem hacmi tespit edildi.
Mücadelenin hedefi; sokakları güvenli tutmak, gençleri suç örgütlerinden korumak, yasa dışı bahis ağlarını çökertmek ve suç örgütlerinin ekonomik kaynaklarını kurutmak olarak açıklandı.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

, operasyonlarda yüzü aşkın şüpheli gözaltına alınırken 23 şirkete ise kayyım atandığını duyurdu.

Suç örgütlerine de net bir mesaj gönderen Bakan Gürlek, "Suçun türü, yöntemi veya faaliyet alanı ne olursa olsun, tüm suç örgütleri devletimizin gücünü görecektir" dedi.

Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin huzurunu bozan, gençlerimizi suça yönlendiren, faaliyetleriyle suç örgütlerine finansman sağlayan yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Hedefimiz açıktır: Sokaklarımızı güvenli tutmak, gençlerimizi suç örgütlerinden korumak, yasa dışı bahis ağlarını çökertmek ve suç örgütlerinin ekonomik kaynaklarını kurutmaktır. Bu doğrultuda bugün Ankara, İstanbul ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında operasyonlar gerçekleştirilmiştir.

21 MİLYAR TL'LİK HESAP HAREKETİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında Ankara merkezli 18 ilde 79 şüpheliye ve 23 şirkete yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir. Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerine yazılım ve çağrı merkezi hizmeti sağlayan yapılanmalar ile suç gelirlerinin şirketler ve kripto varlıklar üzerinden aktarılmasına ilişkin para hareketleri incelenmiştir.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu! Yasa dışı bahis çetelerine dev operasyon: 23 şirkete kayyım atandı

23 ŞİRKETE KAYYIM ATANDI

Soruşturmanın mali boyutunda, MASAK raporuna göre şüpheli işlem hacminin 21 milyar 319 milyon TL olduğu tespit edilmiştir. Operasyonda 55 şüpheli gözaltına alınmıştır. 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma kapsamında 23 şirkete kayyım atanmıştır.

YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmada ise sosyal medya üzerinden temin edilen kişilerin mesajlaşma grupları aracılığıyla suç eylemlerine yönlendirildiğine ilişkin tespitler üzerine İstanbul merkezli 30 ilde, 34'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 100 şahsa yönelik operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda 31'i adli süreçteki çocuk olmak üzere 87 şahıs gözaltına alınmış, 13 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu! Yasa dışı bahis çetelerine dev operasyon: 23 şirkete kayyım atandı

YASA DIŞI BAHİS

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında ise banka hesaplarında son bir ayda toplam 1 milyar TL işlem hacmi tespit edilen 12 şüpheliye yönelik Edirne merkezli 5 ilde operasyon düzenlenmiştir Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmış, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

"TÜM SUÇ ÖRGÜTLERİ DEVLETİMİZİN GÜCÜNÜ GÖRECEKTİR"

Suçun türü, yöntemi veya faaliyet alanı ne olursa olsun, tüm suç örgütleri devletimizin gücünü görecektir! Suç örgütlerinin ekonomik kaynaklarını kurutacak, faaliyet alanlarını daraltacak ve mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz.

Soruşturmaları yürüten Ankara, İstanbul ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, operasyonlarda görev alan kolluk güçlerimize ve katkı sağlayan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Suç örgütlerinin ve yasa dışı bahis ağlarının kökünü kazımak, sokaklarımızın huzurunu ve gençlerimizin geleceğini korumak için kararlılıkla mücadele edeceğiz!"

https://x.com/abakingurlek/status/2114976160333300115

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#edirne
#yasa dışı bahis
#İstanbul
#ankara
#Bakan Gürlek
#Gündem
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