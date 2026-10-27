Bakırköy Belediyesine operasyon: 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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İstanbul
Belediyelere yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da Bakırköy Belediyesine yönelik ihaleye fesat karıştırma ve irtikap iddialarıyla soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında aralarında 5 başkan yardımcısı, belediye meclis üyeleri ve belediye personellerinin de olduğu 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Belediye binasında da arama yapıldığı öğrenildi.
Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında usulsüzlükler neticesi kamu zararı oluştuğu, iş yeri çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği, miktarı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin sürüncemede bırakıldığı iddiaları üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında, 2024-2026 yılları arasında Bakırköy Belediyesinin farklı müdürlükleri tarafından yapılan açık pazarlık usulüne tabi 42 ihale dosyasına, 'ihaleye fesat karıştırma' ile 'irtikap' suçları üzerinden bilirkişi incelemesi yapıldı. Öte yandan, tespit edilen şüphelilerin HTS kayıtları ve MASAK raporları da analiz edildi.
Atılı suçlara iştirak ettiği değerlendirilen aralarında belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye personeli ile ihalelere katılım gösteren firma temsilcilerinin de bulunduğu 68 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
Tespit edilen şüphelilerin adreslerine, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Şüphelileri yakalama, ifade alma ile adreslerde inceleme, arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.