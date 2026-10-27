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Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 07:00
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 08:24

Bakırköy Belediyesine operasyon: 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi: İstanbul'da Bakırköy Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Aralarında belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve belediye personellerinin de olduğu 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 07:00
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 08:24

Belediyelere yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da Bakırköy Belediyesine yönelik ihaleye fesat karıştırma ve irtikap iddialarıyla soruşturma başlatıldı.

HABERİN ÖZETİ

Bakırköy Belediyesine operasyon: 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Belediyesinde ihaleye fesat karıştırma ve irtikap suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 68 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verdi.
İhale dosyalarında usulsüzlükler sonucu kamu zararı oluştuğu ve işyeri çalışma ruhsatı talep eden işletmelerden hukuka aykırı para istendiği ihbarları üzerine soruşturma başlatıldı.
2024-2026 yıllarında Bakırköy Belediyesinin farklı müdürlüklerince yapılan açık ve pazarlık usulüne tabi 42 ihale dosyası üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırıldı.
Soruşturma sürecinde şüphelilerin HTS kayıtları, MASAK raporları, iletişimin tespiti ve teknik araçla izleme tedbirleri analiz edildi.
Aralarında Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, belediye personeli ve firma temsilcilerinin bulunduğu 68 şüpheli hakkında işlem talimatı verildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğüne yakalama, gözaltına alma, ifade alma, inceleme, arama ve el koyma talimatı iletildi.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

68 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Soruşturma kapsamında aralarında 5 başkan yardımcısı, belediye meclis üyeleri ve belediye personellerinin de olduğu 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Belediye binasında da arama yapıldığı öğrenildi.

Bakırköy Belediyesine operasyon: 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı

YOLSUZLUK İDDİALARI

Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında usulsüzlükler neticesi kamu zararı oluştuğu, iş yeri çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği, miktarı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin sürüncemede bırakıldığı iddiaları üzerine 'nca soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Belediyesine operasyon: 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı

42 İHALE DOSYASI ÜZERİNDEN İNCELEME

Yürütülen soruşturma kapsamında, 2024-2026 yılları arasında Bakırköy Belediyesinin farklı müdürlükleri tarafından yapılan açık pazarlık usulüne tabi 42 ihale dosyasına, 'ihaleye fesat karıştırma' ile 'irtikap' suçları üzerinden bilirkişi incelemesi yapıldı. Öte yandan, tespit edilen şüphelilerin HTS kayıtları ve MASAK raporları da analiz edildi.

BELEDİYEYE ŞAFAK OPERASYONU

Atılı suçlara iştirak ettiği değerlendirilen aralarında belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye personeli ile ihalelere katılım gösteren firma temsilcilerinin de bulunduğu 68 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Tespit edilen şüphelilerin adreslerine, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Şüphelileri yakalama, ifade alma ile adreslerde inceleme, arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.

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#türk ceza kanunu
#Kamu Ihale Kanunu
#Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı
#İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
#Bakırköy Belediye Başkanlığı
#Gündem
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