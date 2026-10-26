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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 10:52

Bolu Belediyesi’ne şafak operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Bolu Belediyesi’ne yönelik “ihaleye fesat karıştırma” ve “zimmet” iddiaları kapsamında bir şafak operasyonu daha düzenlendi. Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir’in de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 10:52

’ne yönelik “ihaleye fesat karıştırma” ve “zimmet” iddiaları kapsamında düzenlenen şafak operasyonunda, Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir’in de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

HABERİN ÖZETİ

Bolu Belediyesi’ne şafak operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Bolu Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ve "zimmet" iddiaları kapsamında düzenlenen şafak operasyonunda, Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir'in de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürü Neşe Esen ile aynı müdürlükte görevli Samet Bilge ve Tural Ateş gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere jandarma karakollarına götürüldü.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belediye bünyesinde yürütülen soruşturma kapsamında sabahın erken saatlerinde harekete geçti. 

Bolu Belediyesi’ne şafak operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

BELİRLENEN ADRESLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürü Neşe Esen ile aynı müdürlükte görevli Samet Bilge ve Tural Ateş’i gözaltına aldı.

Bolu Belediyesi’ne şafak operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınan 4 şüpheli, hastanede yapılan sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere jandarma karakollarına götürüldü.

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#Bolu Belediyesi
#Rasim Özdemir
#Neşe Esen
#Samet Bilge
#Tural Ateş
#Gündem
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