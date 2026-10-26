Bolu Belediyesi’ne şafak operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

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İstanbul
Bolu Belediyesi’ne yönelik “ihaleye fesat karıştırma” ve “zimmet” iddiaları kapsamında düzenlenen şafak operasyonunda, Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir’in de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belediye bünyesinde yürütülen soruşturma kapsamında sabahın erken saatlerinde harekete geçti.
Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürü Neşe Esen ile aynı müdürlükte görevli Samet Bilge ve Tural Ateş’i gözaltına aldı.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, hastanede yapılan sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere jandarma karakollarına götürüldü.