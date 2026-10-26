Bolu Belediyesi’ne şafak operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Bolu Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ve "zimmet" iddiaları kapsamında düzenlenen şafak operasyonunda, Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir'in de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürü Neşe Esen ile aynı müdürlükte görevli Samet Bilge ve Tural Ateş gözaltına alındı.