En düşük emekli maaşında yeni hesap: O sınır aşılıyor! İşte 2027 zam senaryoları

SON 3 AYIN ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR

Milyonlarca emekli ve memurun kitlendiği Ocak 2027 zammı için geriye sadece üç aylık enflasyon verisi kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ilk üç aylık verilere göre temmuzda %1,78, ağustosta %1,84 ve eylülde %1,84 enflasyon gerçekleşti. Böylece 3 aylık birikimli enflasyon artışı %5,57 olarak kayıtlara geçti.

Ocak ayında yapılacak net artış oranı için ekim, kasım ve aralık verileri takip edilecek. Piyasa anketleri ve ekonomi kurumlarının tahminleri ise olası zam oranlarını netleştirmeye başladı.