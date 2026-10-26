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En düşük emekli maaşında yeni hesap: O sınır aşılıyor! İşte 2027 zam senaryoları

KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 10:33
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1
En düşük emekli maaşında yeni hesap: O sınır aşılıyor! İşte 2027 zam senaryoları

Ocak 2027 emekli ve memur zammı için son 3 aylık enflasyon verisi beklenirken, Finansal Kurumlar Birliği’nin %30,06’lık yıl sonu enflasyon tahmine göre yeni maaş hesaplamaları netleşti.

Açıklanan verilere göre 6 aylık enflasyonun %10,45 olarak gerçekleşmesi durumunda; en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının 26.013 TL seviyesine yükselmesi, memur ve memur emeklilerinde ise zam oranının %8,3’e ulaşması öngörülüyor.

2
En düşük emekli maaşında yeni hesap: O sınır aşılıyor! İşte 2027 zam senaryoları

SON 3 AYIN ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR

Milyonlarca emekli ve memurun kitlendiği Ocak 2027 zammı için geriye sadece üç aylık enflasyon verisi kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ilk üç aylık verilere göre temmuzda %1,78, ağustosta %1,84 ve eylülde %1,84 enflasyon gerçekleşti. Böylece 3 aylık birikimli enflasyon artışı %5,57 olarak kayıtlara geçti.

Ocak ayında yapılacak net artış oranı için ekim, kasım ve aralık verileri takip edilecek. Piyasa anketleri ve ekonomi kurumlarının tahminleri ise olası zam oranlarını netleştirmeye başladı.

 

3
En düşük emekli maaşında yeni hesap: O sınır aşılıyor! İşte 2027 zam senaryoları

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI HESABI VE MAAŞ DİLİMLERİ (SSK VE BAĞ-KUR)

SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Finansal Kurumlar Birliği’nin ekim ayı anketinde yıl sonu enflasyonu %30,06 olarak tahmin edildi. Bu senaryoya göre 2026'nın ikinci 6 aylık enflasyonu %10,45 olarak hesaplanıyor.

 

4
En düşük emekli maaşında yeni hesap: O sınır aşılıyor! İşte 2027 zam senaryoları

En düşük emekli maaşına (taban aylık) yapılacak artış ise hükümet tarafından yasal düzenleme ile belirleniyor. %10,45'lik zam oranının taban aylığa yansıtılması durumunda en düşük emekli maaşı 26 bin TL sınırını devirecek:

  • Mevcut Taban Aylık: 23.552 TL
  • Beklenen 6 Aylık Enflasyon (En Güçlü Senaryo): %10,45
  • Yeni En Düşük Emekli Maaşı Tahmini: 26.013 TL

 

5
En düşük emekli maaşında yeni hesap: O sınır aşılıyor! İşte 2027 zam senaryoları

Kök maaşı taban aylığın üzerinde olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise maaş dilimlerine göre yeni rakamlar şöyle şekillenecek:

  • 25.000 TL Alan Emekli: 27.612 TL
  • 30.000 TL Alan Emekli: 33.135 TL
  • 40.000 TL Alan Emekli: 44.180 TL

 

6
En düşük emekli maaşında yeni hesap: O sınır aşılıyor! İşte 2027 zam senaryoları

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNDE ORAN KAÇ OLACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. 2027'nin ilk 6 ayı için belirlenen %5'lik toplu sözleşme zammına, %3,55'lik enflasyon farkının eklenmesiyle toplam zam oranının %8,3 olması bekleniyor.

Bu oran doğrultusunda en düşük memur ve memur emeklisi maaşlarındaki değişim şu şekilde öngörülüyor:

  • En Düşük Memur Maaşı: 70.224 TL $\rightarrow$ 76.053 TL
  • En Düşük Memur Emeklisi Aylığı: 31.528 TL $\rightarrow$ 34.144 TL

 

7
En düşük emekli maaşında yeni hesap: O sınır aşılıyor! İşte 2027 zam senaryoları

MEMUR ZAMMINA ENDEKSLİ SOSYAL DESTEKLER

Memur maaş katsayısındaki %8,3'lük artış beklentisi, doğrudan sosyal yardım ödemelerine de yansıyacak.

Yeni dönemde uygulanması beklenen sosyal destek tutarları:

  • 65 Yaş Aylığı: 7.256,71 TL - 7.859 TL
  • Evde Bakım Desteği: 15.755 TL -  17.062 TL
  • Engelli Aylığı (%40-69 Arası): 5.793 TL - 6.274 TL
  • Engelli Aylığı (%70 ve Üzeri): 8.689 TL - 9.410 TL
  • Kronik Hastalık Yardımı: 15.755 TL - 17.062 TL

 

8
En düşük emekli maaşında yeni hesap: O sınır aşılıyor! İşte 2027 zam senaryoları

KURUMLARIN ENFLASYON VE ZAM SENARYOLARI

Piyasadaki farklı enflasyon beklentilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık muhtemel zam oranları ise şu şekilde sıralanıyor:

  • Finansal Kurumlar Birliği Anketi (En Güçlü Senaryo): Yıl sonu TÜFE %30,06 - 6 Aylık Zam %10,45
  • AA Enflasyon Beklenti Anketi: Yıl sonu TÜFE %29,66 - 6 Aylık Zam %10,11
  • Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi: Yıl sonu TÜFE %29,63 - 6 Aylık Zam %10,08
  • OVP (Orta Vadeli Program) Tahmini: Yıl sonu TÜFE %28,40 - 6 Aylık Zam %9,04
  • Merkez Bankası Alt Bandı: Yıl sonu TÜFE %28,00 - 6 Aylık Zam %8,70

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