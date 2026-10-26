En düşük emekli maaşında yeni hesap: O sınır aşılıyor! İşte 2027 zam senaryoları

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İstanbul
Ocak 2027 emekli ve memur zammı için son 3 aylık enflasyon verisi beklenirken, Finansal Kurumlar Birliği’nin %30,06’lık yıl sonu enflasyon tahmine göre yeni maaş hesaplamaları netleşti.
Açıklanan verilere göre 6 aylık enflasyonun %10,45 olarak gerçekleşmesi durumunda; en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının 26.013 TL seviyesine yükselmesi, memur ve memur emeklilerinde ise zam oranının %8,3’e ulaşması öngörülüyor.
Milyonlarca emekli ve memurun kitlendiği Ocak 2027 zammı için geriye sadece üç aylık enflasyon verisi kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ilk üç aylık verilere göre temmuzda %1,78, ağustosta %1,84 ve eylülde %1,84 enflasyon gerçekleşti. Böylece 3 aylık birikimli enflasyon artışı %5,57 olarak kayıtlara geçti.
Ocak ayında yapılacak net artış oranı için ekim, kasım ve aralık verileri takip edilecek. Piyasa anketleri ve ekonomi kurumlarının tahminleri ise olası zam oranlarını netleştirmeye başladı.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Finansal Kurumlar Birliği’nin ekim ayı anketinde yıl sonu enflasyonu %30,06 olarak tahmin edildi. Bu senaryoya göre 2026'nın ikinci 6 aylık enflasyonu %10,45 olarak hesaplanıyor.
En düşük emekli maaşına (taban aylık) yapılacak artış ise hükümet tarafından yasal düzenleme ile belirleniyor. %10,45'lik zam oranının taban aylığa yansıtılması durumunda en düşük emekli maaşı 26 bin TL sınırını devirecek:
Kök maaşı taban aylığın üzerinde olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise maaş dilimlerine göre yeni rakamlar şöyle şekillenecek:
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. 2027'nin ilk 6 ayı için belirlenen %5'lik toplu sözleşme zammına, %3,55'lik enflasyon farkının eklenmesiyle toplam zam oranının %8,3 olması bekleniyor.
Bu oran doğrultusunda en düşük memur ve memur emeklisi maaşlarındaki değişim şu şekilde öngörülüyor:
Memur maaş katsayısındaki %8,3'lük artış beklentisi, doğrudan sosyal yardım ödemelerine de yansıyacak.
Yeni dönemde uygulanması beklenen sosyal destek tutarları:
Piyasadaki farklı enflasyon beklentilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık muhtemel zam oranları ise şu şekilde sıralanıyor: