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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 06:43
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 06:59

Japon oyun şirketi Capcom'a siber saldırı: Milyonlarca hesabın verileri çalındı

Dünyaca ünlü Japon oyun firması Capcom, çevrim içi üyelik sistemini hedef alan siber saldırıda milyonlarca kullanıcıya ait hesabın açığa çıktığını açıkladı. Bazı hesapların şifrelerinin izinsiz değiştirildiğini duyuran şirket, kullanıcıları şüpheli mesaj ve e-postalara karşı uyardı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Japon oyun şirketi Capcom'a siber saldırı: Milyonlarca hesabın verileri çalındı
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 06:43
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 06:59

merkezli video oyun geliştiricisi Capcom, çevrim içi üyelik sistemini hedef alan büyük bir sonucu yaşanan veri ihlaliyle gündemde.

HABERİN ÖZETİ

Japon oyun şirketi Capcom'a siber saldırı: Milyonlarca hesabın verileri çalındı

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Japonya merkezli video oyun geliştiricisi Capcom, çevrim içi üyelik sistemine yönelik siber saldırı sonucu dünya genelinde 11 milyon 774 bin 247 Capcom ID hesabının etkilendiği büyük bir veri ihlali yaşandığını duyurdu.
Sızıntı e-posta adresleri, hesap oluşturma ve son giriş zamanı, IP adresi gibi bilgileri; bazı hesaplarda ise doğum tarihi, cinsiyet, ülke ve takma adları kapsıyor.
Saldırganlar 196 hesabın şifresini yetkisiz biçimde değiştirdi ve bu hesapların 43'ü üzerinden e-Capcom mağazasındaki kişisel bilgilere ve alışveriş geçmişine erişildi.
Kredi kartı bilgilerinin ihlalden etkilenmediği bildirildi ve şifresi değiştirilen hesaplar sıfırlandı.
Şüpheli hareketler 19 Ekim'de tespit edildi, 21 Ekim'de Osaka polisi ve Japonya'nın kişisel verileri koruma kurumu bilgilendirildi.
Capcom ID hizmetleri ve oyuncuların oyunlara erişimi engellenmedi, ancak kullanıcılara kimlik avı riskine karşı şüpheli e-postalardaki bağlantılara tıklamamaları uyarısı yapıldı.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

Capcom ID kullanıcılarını etkileyen siber saldırıda, şirketin açıkladığı verilere göre dünya genelinde 11 milyon 774 bin 247 hesap etkilendi. Sızıntı, e-posta adreslerinin yanı sıra hesapların oluşturulma ve son giriş bilgilerini de kapsıyor.

Capcom’un son açıklaması ise olayın bazı kullanıcılar açısından daha geniş sonuçlar doğurduğunu ortaya koydu. Şifresi değiştirilen hesaplardan bir bölümü üzerinden şirketin Japonya’daki çevrim içi mağazasına da erişildiği belirlendi.

Japon oyun şirketi Capcom'a siber saldırı: Milyonlarca hesabın verileri çalındı

HESAP BİLGİLERİ SIZDI

Saldırıdan etkilenen hesapların e-posta adresleri, hesap oluşturma zamanı, son giriş tarihi, giriş sayısı ve son bağlantıda kullanılan IP adresi bulunuyor.

Bunlara ek olarak bazı hesapların doğum tarihi, cinsiyet, ülke veya bölge ve takma ad bilgileri de sızıntıya dahil oldu.

ŞİFRELER İZİNSİZ DEĞİŞTİRİLDİ

Capcom, saldırganların 196 hesabın giriş şifresini yetkisiz biçimde değiştirdiğini açıkladı. Şirket bu hesapların şifrelerini sıfırladı. Kredi kartı bilgilerinin ise ihlalden etkilenmediği bildirildi.

Japon oyun şirketi Capcom'a siber saldırı: Milyonlarca hesabın verileri çalındı

ADRES VE ALIŞVERİŞ GEÇMİŞİ DE AÇIĞA ÇIKTI

Şifresi değiştirilen 196 hesabın 43’ü üzerinden Japonya’da faaliyet gösteren e-Capcom mağazasındaki kişisel hesap sayfalarına girildi.

Bu hesaplarda ad, telefon numarası, posta kodu, adres, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin yanı sıra alışveriş geçmişi, müşteri hizmetleriyle yapılan görüşmelerin kayıtları ve kayıtlı adres defteri bilgileri de açığa çıktı.

Capcom, bu ek sızıntının Japonya’daki 43 hesapla sınırlı olduğunu belirtti. Şifresi değiştirilen diğer hesaplarda, söz konusu değişiklikten kaynaklanan ek bir bilgi sızıntısı tespit edilmedi. Şirket, etkilenen kişilere ayrı ayrı bilgi vereceğini açıkladı.

Japon oyun şirketi Capcom'a siber saldırı: Milyonlarca hesabın verileri çalındı

SALDIRI 19 EKİM’DE FARK EDİLDİ

Capcom, şüpheli hareketleri 19 Ekim’de tespit ederek erişimi engellemeye başladı. Ertesi gün şirket içinde olay müdahale merkezi oluşturulurken, 21 Ekim’de ise Osaka polisi ve Japonya’nın kişisel verileri koruma kurumu bilgilendirildi. Şirket, saldırı yöntemini belirleyerek gerekli acil önlemleri aldığını duyurdu.

Capcom ID hizmetleri kullanılmaya devam ediyor ve oyuncuların oyunlara erişimi engellenmedi. Kullanılan saldırı yönteminin teknik ayrıntıları ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

OYUNCULARA UYARI: SAKIN TIKLAMAYIN

Capcom’un kullanıcılar açısından öne çıkardığı risk, sızdırılan bilgilerin kimlik avı girişimlerinde kullanılması. Şirketi veya bağlantılı hizmetleri taklit eden mesajlarla kullanıcıların yanıltılabileceği belirtiliyor.

Bu nedenle şüpheli e-postalardaki bağlantılara tıklanmaması ve eklerin açılmaması isteniyor. Capcom, etkilenen kullanıcılarla iletişime geçmenin yanında olayla ilgili başvurular için bölgesel destek kanalları da oluşturdu.

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ETİKETLER
#japonya
#Siber Saldırı
#veri ihlali
#Capcom
#E-capcom
#Teknoloji
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