Brezilya'da başkanlık seçimi sonuçları belli oldu: Kazanan Lula da Silva

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İstanbul
Brezilya'da devlet başkanı seçiminde hiçbir adayın yüzde 50'yi aşamaması nedeniyle düzenlenen ikinci tur seçimleri tamamlandı.
Ülkedeki yaklaşık 159 milyon seçmen, devlet başkanı ile 6 eyaletin valisini belirlemek üzere yapılan seçimlerin ikinci turu için yerel saatle 08.00'de sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.
İktidar partisinin adayı Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile muhalefetin adayı sağcı Flavio Bolsonaro arasındaki yarış, ülkede 1985'te demokrasiye geçilmesinden bu yana en çekişmeli devlet başkanı seçimlerinden biri olarak değerlendiriliyordu.
Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayım işlemine geçildi. İki aday arasında seçim yarışında büyük çekişme yaşandı.
Resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların yüzde 99'u açıldı. Çıkan sonuçlara göre; Lula da Silva yüzde 51,76 oyla yeniden devlet başkanı seçildi.
Rakibi Bolsonaro'nun oy oranı ise yüzde 48,24'te kaldı.
|Devlet Başkanı Adayı
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|1) Lula da Silva
|%51,77
|64.168.108
|2) Flavio Bolsonaro
|%48,23
|59.788.176
Seçimi kazanan Lula da Silva, 5 Ocak 2027'de yemin ederek yeni görev süresine başlayacak.
Brezilya'da halk, 4 Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçimleri kapsamında sandık başına gitmişti. Ekonomik endişeler, yolsuzluk tartışmaları ve ABD'nin seçim sürecine müdahale ettiği yönündeki suçlamaların gölgesinde yapılan seçimlerin ilk turunda Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flvio Bolsonaro oyların yüzde 47,03'ünü alarak yarışı önde tamamlamıştı.
Mevcut Devlet Başkanı Lula Da Silva ise yüzde 45,16'lık oyla ikinci olmuştu. Hiçbir adayın geçerli oyların yüzde 50'sinden fazlasını alamaması nedeniyle seçimlerin ikinci tura kaldığı açıklanmıştı.