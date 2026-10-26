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Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 03:20
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 03:36

Brezilya'da başkanlık seçimi sonuçları belli oldu: Kazanan Lula da Silva

Brezilya yeni devlet başkanını seçmek için sandık başına gitti. İktidar partisinin adayı Devlet Başkanı Lula da Silva ile muhalefetin adayı sağcı Flavio Bolsonaro arasında kıyasıya yarış yaşandı. Sandıkların tamamı açıldı, oy sayma işlemi sona erdi. Resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut Devlet Başkanı Lula da Silva az farkla kazanarak yeniden zaferini ilan etti.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Brezilya'da başkanlık seçimi sonuçları belli oldu: Kazanan Lula da Silva
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 03:20
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 03:36

'da devlet başkanı seçiminde hiçbir adayın yüzde 50'yi aşamaması nedeniyle düzenlenen ikinci tur seçimleri tamamlandı.

HABERİN ÖZETİ

Brezilya'da başkanlık seçimi sonuçları belli oldu: Kazanan Lula da Silva

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Brezilya'da düzenlenen devlet başkanı seçimlerinin ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre Luiz Inacio Lula da Silva, yüzde 51,76 oy alarak yeniden devlet başkanı seçildi.
Yaklaşık 159 milyon seçmen, devlet başkanı ile 6 eyaletin valisini belirlemek amacıyla ikinci tur için sandık başına gitti.
Yarış, iktidarın adayı Luiz Inacio Lula da Silva ile muhalefetin adayı Flavio Bolsonaro arasında gerçekleşti.
Resmi olmayan sonuçlara göre açılan sandıkların yüzde 99'u sonucunda Lula da Silva yüzde 51,76, rakibi Flavio Bolsonaro ise yüzde 48,24 oy aldı.
Seçimi kazanan Lula da Silva'nın 5 Ocak 2027'de yemin ederek yeni görevine başlayacağı belirtildi.
4 Ekim'deki ilk turda Flavio Bolsonaro yüzde 47,03, Lula da Silva ise yüzde 45,16 oy almış ve hiçbir aday yüzde 50'yi aşamadığı için seçim ikinci tura kalmıştı.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

Ülkedeki yaklaşık 159 milyon seçmen, devlet başkanı ile 6 eyaletin valisini belirlemek üzere yapılan seçimlerin ikinci turu için yerel saatle 08.00'de sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.

Brezilya'da başkanlık seçimi sonuçları belli oldu: Kazanan Lula da Silva

ÜLKE TARİHİNİN EN ÇEKİŞMELİ SEÇİMLERİNDEN BİRİ

İktidar partisinin adayı Devlet Başkanı ile muhalefetin adayı sağcı Flavio Bolsonaro arasındaki yarış, ülkede 1985'te demokrasiye geçilmesinden bu yana en çekişmeli devlet başkanı seçimlerinden biri olarak değerlendiriliyordu.

Brezilya'da başkanlık seçimi sonuçları belli oldu: Kazanan Lula da Silva

LULA DA SILVA YENİDEN DEVLET BAŞKANI

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayım işlemine geçildi. İki aday arasında yarışında büyük çekişme yaşandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların yüzde 99'u açıldı. Çıkan sonuçlara göre; Lula da Silva yüzde 51,76 oyla yeniden devlet başkanı seçildi.

Brezilya'da başkanlık seçimi sonuçları belli oldu: Kazanan Lula da Silva

Rakibi Bolsonaro'nun oy oranı ise yüzde 48,24'te kaldı.

Brezilya'da başkanlık seçimi sonuçları belli oldu: Kazanan Lula da Silva
Devlet Başkanı AdayıOy OranıOy Sayısı
1) Lula da Silva%51,7764.168.108
2) Flavio Bolsonaro%48,2359.788.176

YEMİN TÖRENİ 5 OCAK'TA

Seçimi kazanan Lula da Silva, 5 Ocak 2027'de yemin ederek yeni görev süresine başlayacak.

Brezilya'da başkanlık seçimi sonuçları belli oldu: Kazanan Lula da Silva

İKİNCİ TURA KALMIŞTI

Brezilya'da halk, 4 Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçimleri kapsamında sandık başına gitmişti. Ekonomik endişeler, yolsuzluk tartışmaları ve ABD'nin seçim sürecine müdahale ettiği yönündeki suçlamaların gölgesinde yapılan seçimlerin ilk turunda Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flvio Bolsonaro oyların yüzde 47,03'ünü alarak yarışı önde tamamlamıştı.

Mevcut Devlet Başkanı Lula Da Silva ise yüzde 45,16'lık oyla ikinci olmuştu. Hiçbir adayın geçerli oyların yüzde 50'sinden fazlasını alamaması nedeniyle seçimlerin ikinci tura kaldığı açıklanmıştı.

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ETİKETLER
#seçim
#Brezilya
#Devlet Başkanı
#Luiz Inacio Lula Da Silva
#Flavio Bolsonaro
#Dünya
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