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Dünya
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 23:39
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 23:58

Sırbistan'da eski Cumhurbaşkanı Vucic başbakanlık seçiminde yenilgiyi kabul etti

Sırbistan'daki başbakanlık seçimiyle ilgili açıklama yapan eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yenilgiyi kabul etti. Vucic, Öğrenci Listesi'nin zaferini onaylarken muhalefetteki sorumluluklarını yerine getireceklerini söyledi.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Sırbistan'da eski Cumhurbaşkanı Vucic başbakanlık seçiminde yenilgiyi kabul etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 23:39
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 23:58

'da cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden ve Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "-Birleşmiş Sırbistan" listesinin başbakan adayı olan Aleksandar Vucic, bugün yapılan erken genel seçimi kaybettiklerini açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

Sırbistan'da eski Cumhurbaşkanı Vucic başbakanlık seçiminde yenilgiyi kabul etti

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Sırbistan'da cumhurbaşkanlığından istifa ederek başbakan adayı olan Aleksandar Vucic, erken genel seçimi Öğrenci Listesi'ne karşı kaybettiklerini açıkladı.
Vucic, ellerindeki onaylı verilere göre Öğrenci Listesi'nin seçimi kazandığını ve parlamentoda kendi partilerinden daha fazla milletvekiline sahip olacağını belirtti.
Vucic'in aktardığı oy sayılarına göre Öğrenci Listesi yaklaşık 2 milyon 200 bin oy ile yaklaşık 135 sandalye, kendi listeleri ise yaklaşık 1 milyon 720 bin oy ile yaklaşık 105 sandalye alacak.
Vucic, muhalefet olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını ve mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.
250 sandalyeli Ulusal Meclis seçimlerinde, Sırbistan Devlet Seçim Komisyonu saat 19.00'a kadar katılım oranının yüzde 67,6 olduğunu bildirdi.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

Vucic, başkent Belgrad'daki SNS binasında, yerel saatle 20.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından konuşma yaptı.

Resmi sonuçlara sahip olmadıklarını belirten Vucic, "Elimizdeki onaylı verilere göre bu seçimi kaybettik. Öğrenci Listesi kazandı. Onların parlamentoda bizden daha fazla milletvekili olacak." dedi.

Oy sayısıyla ilgili bilgi de veren Vucic, "Parlamentoda Öğrenci Listesi yaklaşık 135, biz ise yaklaşık 105 sandalye alacağız. Bizim yaklaşık 1 milyon 720 bin, onların ise yaklaşık 2 milyon 200 bin oyu var" dedi.

"MUHALEFETTE ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

Vucic, her zaman olduğu gibi bu gece de sorumluluk sahibi biri olarak kürsüye çıktığını ifade ederek, "Çok beklemeyin diye önden çıkıp söylemek istedim. Muhalefet olarak üzerimize düşeni yapacağız. Mücadeleye devam." değerlendirmesini yaptı.

KATILIM ORANI YÜZDE 67.6 OLARAK AÇIKLANDI

Ülkede kayıtlı 6,4 milyondan fazla seçmen, 250 sandalyeli Sırbistan Ulusal Meclisinin yeni üyelerini belirlemek için yerel saatle 20.00'ye kadar oy kullandı. Sırbistan Devlet Seçim Komisyonu (RIK) saat 19.00'a kadar katılımın yüzde 67,6 olduğunu açıkladı.

ETİKETLER
#Aleksandar Vucic
#sırbistan
#Öğrenci Listesi
#Dünya
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