26 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji turuncu ve sarı kodla uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Ekim 2026 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Yeni haftada kuvvetli sağanakla birlikte sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı.
Pazartesi günü yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Adana, Eskişehir, Konya çevreleri ve Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.
Aydın ve Muğla için turuncu kodlu uyarı yapıldı. İzmir, Denizli ve Antalya içinse sarı alarm verildi.
Yağışların Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Aydın, İzmir, Denizli çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın batısında kuvvetli ve çok kuvvetli, Aydın'ın batısı ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması (30-75 kg/m2) bekleniyor.
Bu nedenle yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.
Rüzgarın Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden, Marmara'da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 - 70 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.
Salı gününden itibaren ise yağış yurt geneline yayılacak. Başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Tekirdağ, Bursa Çanakkale, Antalya ve Muğla'da sel tehlikesi bulunuyor.
İstanbul'da bugün 21 derece civarında seyredecek olan sıcaklık, gece saatlerinden itibaren başlayacak yağışla yarın 15 derecelere düşecek.
Bölgelere illerimizde hava durumunun ayrıntıları...
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, bçlge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Aydın çevreleri ile güney ve batı kesimleri başta olmak üzere İzmir çevreleri ve Denizli'de yerel kuvvetli, Aydın’ın batısı ve Muğla’da çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Eskişehir ve Konya çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.