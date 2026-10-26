Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Ekim 2026 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Yeni haftada kuvvetli sağanakla birlikte sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 26 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji turuncu ve sarı kodla uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı hava durumu raporuna göre, yeni haftada yurdun batı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış beklenirken sel, su baskını ve fırtınaya karşı uyarılarda bulunuldu. Aydın ve Muğla için turuncu kodlu, İzmir, Denizli ve Antalya için sarı kodlu alarm verildi. Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Aydın, İzmir, Denizli, Antalya'nın batısı ve Muğla çevrelerinde kuvvetli, çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında güneyli, Marmara'da kuzeyli yönlerden kısa süreli fırtına (50 - 70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Salı gününden itibaren yurt geneline yayılacak yağışlarla birlikte başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok ilde sel tehlikesi bulunduğu belirtildi. İstanbul'da 21 derece civarındaki hava sıcaklığının yarın 15 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR

Pazartesi günü yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Adana, Eskişehir, Konya çevreleri ve Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

TURUNCU VE SARI KODLU ALARM

Aydın ve Muğla için turuncu kodlu uyarı yapıldı. İzmir, Denizli ve Antalya içinse sarı alarm verildi.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Yağışların Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Aydın, İzmir, Denizli çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın batısında kuvvetli ve çok kuvvetli, Aydın'ın batısı ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması (30-75 kg/m2) bekleniyor.

Bu nedenle yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

FIRTINA UYARISI

Rüzgarın Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden, Marmara'da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 - 70 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

İSTANBUL'A YARIN YAĞMUR GELİYOR

Salı gününden itibaren ise yağış yurt geneline yayılacak. Başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Tekirdağ, Bursa Çanakkale, Antalya ve Muğla'da sel tehlikesi bulunuyor.

İstanbul'da bugün 21 derece civarında seyredecek olan sıcaklık, gece saatlerinden itibaren başlayacak yağışla yarın 15 derecelere düşecek.

Bölgelere illerimizde hava durumunun ayrıntıları...

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, bçlge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Aydın çevreleri ile güney ve batı kesimleri başta olmak üzere İzmir çevreleri ve Denizli'de yerel kuvvetli, Aydın’ın batısı ve Muğla’da çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor. İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batı kesimleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batı kesimleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. MUĞLA °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu, iç ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı bulutlu, iç ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. BURDUR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 27°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Eskişehir ve Konya çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı ilçeleri sağanak yağışlı

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı ilçeleri sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı KONYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı NEVŞEHİR °C, 22°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu SİNOP °C, 21°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu RİZE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.