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Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 08:39
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 08:48

26 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji turuncu ve sarı kodla uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat!

Türkiye bugünden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 il için turuncu ve sarı kodlu alarm verdi. Salı günü kuvvetli sağanak ve fırtına beklenen başta İstanbul olmak üzere birçok il için sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulunuldu. Yağışla birlikte sıcaklık 6 derece düşecek. İşte 26 Ekim Pazartesi güncel hava durumu...

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 08:39
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 08:48

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Ekim 2026 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Yeni haftada kuvvetli sağanakla birlikte sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı.

HABERİN ÖZETİ

26 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji turuncu ve sarı kodla uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat!

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı hava durumu raporuna göre, yeni haftada yurdun batı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış beklenirken sel, su baskını ve fırtınaya karşı uyarılarda bulunuldu.
Aydın ve Muğla için turuncu kodlu, İzmir, Denizli ve Antalya için sarı kodlu alarm verildi.
Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Aydın, İzmir, Denizli, Antalya'nın batısı ve Muğla çevrelerinde kuvvetli, çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor.
Rüzgarın Güney Ege kıyılarında güneyli, Marmara'da kuzeyli yönlerden kısa süreli fırtına (50 - 70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Salı gününden itibaren yurt geneline yayılacak yağışlarla birlikte başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok ilde sel tehlikesi bulunduğu belirtildi.
İstanbul'da 21 derece civarındaki hava sıcaklığının yarın 15 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR

Pazartesi günü yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, , , Batı ile Adana, Eskişehir, Konya çevreleri ve Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

26 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji turuncu ve sarı kodla uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat!

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

TURUNCU VE SARI KODLU ALARM

Aydın ve Muğla için turuncu kodlu uyarı yapıldı. İzmir, Denizli ve Antalya içinse sarı alarm verildi.

26 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji turuncu ve sarı kodla uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat!

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Yağışların Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Aydın, İzmir, Denizli çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın batısında kuvvetli ve çok kuvvetli, Aydın'ın batısı ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması (30-75 kg/m2) bekleniyor.

Bu nedenle yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

26 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji turuncu ve sarı kodla uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat!

FIRTINA UYARISI

Rüzgarın Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden, Marmara'da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 - 70 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

26 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji turuncu ve sarı kodla uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat!

İSTANBUL'A YARIN YAĞMUR GELİYOR

Salı gününden itibaren ise yağış yurt geneline yayılacak. Başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Tekirdağ, Bursa Çanakkale, Antalya ve Muğla'da sel tehlikesi bulunuyor.

İstanbul'da bugün 21 derece civarında seyredecek olan sıcaklık, gece saatlerinden itibaren başlayacak yağışla yarın 15 derecelere düşecek.

26 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji turuncu ve sarı kodla uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat!

Bölgelere illerimizde hava durumunun ayrıntıları...

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • BURSA °C, 22°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
  • ÇANAKKALE °C, 22°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
  • İSTANBUL °C, 21°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
  • KIRKLARELİ °C, 20°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
26 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji turuncu ve sarı kodla uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat!

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, bçlge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Aydın çevreleri ile güney ve batı kesimleri başta olmak üzere İzmir çevreleri ve Denizli'de yerel kuvvetli, Aydın’ın batısı ve Muğla’da çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
  • DENİZLİ °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
  • İZMİR °C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batı kesimleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
  • MUĞLA °C, 18°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • ADANA °C, 30°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ANTALYA °C, 24°C
    Parçalı bulutlu, iç ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.
  • BURDUR °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • HATAY °C, 27°C
    Az bulutlu

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Eskişehir ve Konya çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

  • ANKARA °C, 22°C
    Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı ilçeleri sağanak yağışlı
  • ESKİŞEHİR °C, 21°C
    Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
  • KONYA °C, 21°C
    Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
  • NEVŞEHİR °C, 22°C
    Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • BOLU °C, 23°C
    Parçalı bulutlu
  • KASTAMONU °C, 22°C
    Parçalı bulutlu
  • SİNOP °C, 21°C
    Parçalı bulutlu
  • ZONGULDAK °C, 19°C
    Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • AMASYA °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • RİZE °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • SAMSUN °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • TRABZON °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • KARS °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • MALATYA °C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • VAN °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • GAZİANTEP °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • MARDİN °C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ŞANLIURFA °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu
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#Ege
#Akdeniz
#meteoroloji genel müdürlüğü
#marmara
#İç Anadolu
#Gündem
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