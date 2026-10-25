Meteoroloji’nin ardından İçişleri Bakanlığı da uyardı! Çok kuvvetli sağanak yağış kapıda: Hortum riskine dikkat

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İstanbul
Ekim ayının ikinci haftasında birçok ilde sağanak yağış nedeniyle gerçekleşen sel felaketlerinin yarası sarılmaya devam ederken, İçişleri Bakanlığı yaptığı paylaşımla vatandaşlara kritik bir uyarıda bulundu. Birçok ilde çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinin belirtildiği paylaşımda hortum riskine dikkat çekildi.
Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde beklenen yağışlara dikkat çekildi. Paylaşımda “Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın doğu, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.” İfadeleri kullanıldı.
Bakanlık haftanın ilk günü için Ege ve Akdeniz bölgesinde yer alan bazı illeri çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Sabah saatlerinden itibaren Aydın çevreleri ile güney ve batı kesimleri başta olmak üzere İzmir’de yerel olarak kuvvetli; Aydın’ın batısı ve Muğla’da çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklendiği belirtilirken, öğle saatlerinden sonra Denizli’de kuvvetli; Antalya’nın batısında yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedildi.
Yurdun farklı bölgelerinde beklenen sağanak yağışların yol açabileceği olumsuz durumlara karşı vatandaşların tedbirli olması istenirken özellikle hortum uyarısı dikkat çekti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada “Vatandaşlarımızın sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.” İfadeleri kullanıldı.
https://x.com/TC_icisleri/status/2114330822236885446