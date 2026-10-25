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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 17:27
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 17:27

Meteoroloji’nin ardından İçişleri Bakanlığı da uyardı! Çok kuvvetli sağanak yağış kapıda: Hortum riskine dikkat

Türkiye yeni haftayla birlikte yeniden bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. İlk olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile vatandaşların dikkatli olması istenirken, bir uyarı da İçişleri Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 26 Ekim Pazartesi günü pek çok ilde çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Kıyı kesimlerindeki vatandaşlar hortum riskine karşı uyarıldı.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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Meteoroloji’nin ardından İçişleri Bakanlığı da uyardı! Çok kuvvetli sağanak yağış kapıda: Hortum riskine dikkat
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 17:27
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 17:27

Ekim ayının ikinci haftasında birçok ilde sağanak yağış nedeniyle gerçekleşen sel felaketlerinin yarası sarılmaya devam ederken, yaptığı paylaşımla vatandaşlara kritik bir uyarıda bulundu. Birçok ilde çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinin belirtildiği paylaşımda hortum riskine dikkat çekildi.

HABERİN ÖZETİ

Meteoroloji’nin ardından İçişleri Bakanlığı da uyardı! Çok kuvvetli sağanak yağış kapıda: Hortum riskine dikkat

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
İçişleri Bakanlığı, birçok ilde beklenen çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve kıyılardaki hortum riskine karşı vatandaşlara kritik bir uyarıda bulundu.
Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay, Tunceli çevreleri ile Elazığ, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin belirli kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Ege ve Akdeniz için yapılan uyarıda; sabah saatlerinden itibaren İzmir ve Aydın'da yerel olarak kuvvetli, Aydın'ın batısı ve Muğla'da çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklendiği belirtildi.
Öğle saatlerinden sonra Denizli'de kuvvetli, Antalya'nın batısında ise yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
Bakanlık; sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve özellikle kıyılarda hortum riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji’nin ardından İçişleri Bakanlığı da uyardı! Çok kuvvetli sağanak yağış kapıda: Hortum riskine dikkat

GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde beklenen yağışlara dikkat çekildi. Paylaşımda “, Kilis, Adıyaman, , Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın doğu, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.” İfadeleri kullanıldı.

Meteoroloji’nin ardından İçişleri Bakanlığı da uyardı! Çok kuvvetli sağanak yağış kapıda: Hortum riskine dikkat

EGE VE AKDENİZ İÇİN SAAT VERİLDİ

Bakanlık haftanın ilk günü için Ege ve Akdeniz bölgesinde yer alan bazı illeri çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Sabah saatlerinden itibaren çevreleri ile güney ve batı kesimleri başta olmak üzere ’de yerel olarak kuvvetli; Aydın’ın batısı ve Muğla’da çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklendiği belirtilirken, öğle saatlerinden sonra Denizli’de kuvvetli; Antalya’nın batısında yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedildi.

Meteoroloji’nin ardından İçişleri Bakanlığı da uyardı! Çok kuvvetli sağanak yağış kapıda: Hortum riskine dikkat

DİKKAT ÇEKEN HORTUM UYARISI

Yurdun farklı bölgelerinde beklenen sağanak yağışların yol açabileceği olumsuz durumlara karşı vatandaşların tedbirli olması istenirken özellikle hortum uyarısı dikkat çekti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada “Vatandaşlarımızın sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.” İfadeleri kullanıldı.

https://x.com/TC_icisleri/status/2114330822236885446

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