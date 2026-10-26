MEB tarafından yapılan açıklamaya göre okullardaki yazılı sınavların hazırlanması ve değerlendirilmesinde ortak standart oluşturmak amacıyla hazırlanan Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) Uygulama Kılavuzu bugün erişime açılacak. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden bugün kullanılabilecek sistemle birinci dönem birinci yazılı sınavları 3-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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HABERİN ÖZETİ Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) üzerinden dolandırıcılık oyunu: MEB sistemi açmadan fırsatçılar sahaya indi MEB'in Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) Uygulama Kılavuzu'nu erişime açacağı duyurulurken, sistem henüz resmen açılmadan OYSS adını kullanarak yanıltıcı soru ve ücretli özel ders reklamları sunan sahte bir internet sitesi ortaya çıktı. OYSS sistemi EBA üzerinden erişime açılacak ve birinci dönem birinci yazılı sınavları 3-13 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Altı soruluk bir sınavda dört soru MEB havuzundan gelecek, iki soruyu öğretmen hazırlayacak ve öğretmen havuz sorularında değişiklik yapabilecek. OYSS adını kullanan sahte sitede, MEB'in tüm senaryo ve sorularının bulunduğu izlenimi verilirken MEB'e ait olmayan kendi hazırladıkları örnek sorular sunuluyor. Söz konusu sitede öğrenciler, çevrim içi canlı ders ve grup dersleri gibi imkanlar tanıtan ücretli özel ders paketleri reklamlarına yönlendiriliyor. Bakanlık kaynakları, bu tür sitelerin resmi kaynaklarla karıştırılmaması ve doğru bilgi için MEB'in resmi kanallarının takip edilmesi gerektiği konusunda uyardı.

SİSTEM AÇILMADAN SAHTESİ PİYASAYA ÇIKTI

Fakat sistem resmen açılmadan OYSS adını kullanan başka bir internet sitesi ortaya çıktı. İnternet aramalarında MEB'in resmî sayfasının hemen altında çıkan site, öğrencilerin yeni sınav sistemiyle ilgili merakını fırsata çevirdi. Siteye giriş yapan öğrencilerden ilk olarak sınıf ve ders seçmeleri isteniyor. Sonrasında ise MEB'in sınavlarda uygulayacağı tüm senaryoların ve açık uçlu örnek soruların bulunduğu izlenimi veriliyor.

Fakat sitedeki bazı senaryolar için sunulan sınav soruları MEB'in resmî soru havuzundan alınanlar değil, sitenin kendi hazırladığı örneklerden oluşuyor. Bakanlık, sistemin duyurulmasıyla birlikte soru havuzundaki bütün soruların öğretmenlerin erişimine açılmayacağının altını özellikle çizmişti. İlk etapta gündeme gelen 8 bin soruluk havuzun tamamının görülmesinin yeni bir sektör oluşturabileceği yönündeki endişelere karşılık, öğretmenlerin yalnızca sınav için havuzdan seçilen soruları görebileceği ifade edilmişti.

4 SORU HAVUZDAN GELECEK İKİ SORUYU ÖĞRETMEN HAZIRLAYACAK

Bakanlığın verdiği bilgiye göre, altı soruluk bir sınavda dört soru havuzdan gelecek, iki soruyu ise öğretmen hazırlayacak. Öğretmen, ihtiyaç duyması hâlinde havuzdan gelen sorularda da değişiklik yapabilecek. Bakanlık tarafından yapılan bu bilgilendirmeye rağmen, sitede tüm senaryoların ve örnek soruların yer aldığı izlenimi oluşturuluyor. Oysa sitedeki örnekler MEB'in resmî soru havuzuna ait değil.

ÖĞRENCİLERE ÖZEL DERS PAKETLERİ REKLAMI YAPILIYOR

Sitenin dikkat çeken bir başka yönü ise reklamları. Kullanıcılar sayfada dolaştıklarında ücretli özel ders paketlerine yönlendiren reklamlarla karşılaşıyor. “Özel ders paketleri” başlığı altında sunulan hizmetlerde çevrim içi canlı dersler, grup dersleri, çalışma föyleri ve öğretmen geri bildirimi gibi imkânlar tanıtılıyor. Kullanıcılar ayrıca iletişim kurmaya davet ediliyor. Böylece OYSS hakkında bilgi ve örnek soru arayan öğrencilerin ilgisi, ücretli özel ders hizmeti sunan başka bir platforma trafik sağlamak için kullanılıyor.

MEB’DEN RESMİ KANALLARI TAKİP EDİN UYARISI

Soruları cevaplayan Bakanlık kaynakları ise uyarıda bulundu. OYSS hakkında bilgi arayan öğrencilerin karşısına çıkan bu tür sitelerin resmî kaynaklarla karıştırılma riski taşıdığına dikkat çekerek, doğru bilgi için MEB'in resmî kanallarının takip edilmesi gerektiğini vurguladılar.