Uluslararası yumurta donörlüğü soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 53 şüpheli bulunurken, örgüt lideri olduğu değerlendirilen H.T.'nin etkin pişmanlıktan yararlanmak istediği ve ifadesinde klinik bağlantıları, para transferleri ve donör işlemlerine ilişkin açıklamalarda bulunduğu öğrenildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Üreme çetesiyle ilgili korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti: Yumurta ticaretinde biyolojik takvim pazarlığı İstanbul'da uluslararası yumurta donörlüğü soruşturmasında, örgüt lideri olduğu düşünülen H.T.'nin etkin pişmanlıktan yararlanarak klinik bağlantıları, para transferleri ve donör işlemleri hakkında bilgi verdiği ve dijital incelemelerde kadınların fiziksel özelliklerine göre sınıflandırıldığı bir 'ürün kataloğu' oluşturulduğu ortaya çıktı. Örgüt lideri H.T.'nin, klinik bağlantıları, para transferleri ve donör işlemleri hakkında açıklamalarda bulunduğu öğrenildi. Soruşturma dosyasında, kadınların fiziksel ve biyolojik özelliklerine göre sınıflandırıldığı bir “ürün kataloğu” oluşturulduğu belirlendi. Sahte iş ilanlarıyla ulaşan kadınların donörlüğe yönlendirildiği, bazı kliniklerin alıcı taleplerine göre renk ve saç rengi gibi özelliklere göre tercih yaptığı ve fiyatlandırma uyguladığı tespit edildi. Gürcistan (Batum) ve Arnavutluk (Tiran)'daki kliniklerin renkli gözlü ve sarı saçlı olmayan donörlerin yumurtalarını kabul etmediği belirlendi. MASAK raporlarına göre, 2023-2026 yılları arasında çetenin 2 milyon euronun üzerinde haksız kazanç elde ettiği öne sürüldü ve bir işlemden 8-10 bin euro gelir sağlanırken, donörlere bu tutarın yalnızca yüzde 10'unun ödendiği saptandı.

Soruşturma dosyasındaki dijital incelemelerde, kadınların fiziksel ve biyolojik özelliklerine göre sınıflandırıldığı bir “ürün kataloğu” oluşturulduğu belirlendi. Sahte iş ilanlarıyla ulaşılan kadınların donörlüğe yönlendirildiği, bazı kliniklerin göz rengi ve saç rengine göre tercih yaptığı ve alıcı taleplerine göre fiyatlandırma uygulandığı tespit edildi.

RENKLİ GÖZLÜ, SARI SAÇLI OLMAYAN KADINLAR KABUL EDİLMEDİ

H.T.'nin WhatsApp yazışmalarında bir kadının göz rengi için "Lens mi?" diye sorgulama yaptığı, kliniğin güncel talebine göre eşleştirme yaptığı belirlendi. Gürcistan (Batum) ve Arnavutluk (Tiran) kliniklerinin renkli gözlü ve sarı saçlı olmayan donör kadınların yumurtalarını kabul etmediği, çetenin de alıcıların taleplerine göre özel "fiyat tarifeleri" uygulandığı tespit edildi.

3 YILDA 2 MİLYON EUROLUK KAZANÇ

MASAK raporlarına göre, 2023-2026 yılları arasında yurt dışına 30 kez seyahat edildiği belirlenirken, çetenin 2 milyon euronun üzerinde haksız kazanç elde ettiği öne sürüldü. Kliniklerde bir işlemden 8-10 bin euro gelir sağlanırken, yumurtasını veren kadınlara bu tutarın yalnızca yüzde 10'unun ödendiği saptandı.

YUMURTA TİCARETİNDE BİYOLOJİK TAKVİM PAZARLIĞI

İstanbul merkezli yasa dışı üreme hücresi ticareti soruşturmasında Hacer T.’nin ifade ve yazışmalarda organizasyonun kadınların yalnızca yolculuk ve ödeme süreçlerini değil, adet döngülerini de yurt dışındaki yumurta toplama işlemine göre planlamaya çalıştığı anlaşıldı.

“3 GÜNE GÜRCİSTAN İÇİN REGL OLMAN GEREKİYOR”

Dosyada yer alan telefon incelemelerinde Hacer T. ile bir donör adayı arasında geçen görüşmeler, yurt dışı seyahatinin yalnızca bilet aşamasında değil, kadının adet takviminin ayarlanmasına kadar takip edildiğini gözler önüne serdi. Donör adayının pasaportu bulunmadığını söylemesi üzerine Hacer T.’nin, “Ben pasaportunu çıkarttırırım” dediği, ardından “Gürcistan’ın ödemesi iyi” ifadesini kullandığı görüldü. Hacer T.’nin aynı yazışmada kadına adet düzenleyici bir ilaç kullanmasını önerdiği görüldü. Hacer T.’nin donör kadına, “Tarlusal’le 4 gün regli ol”, “3 güne regli olman gerekiyor” şeklinde mesajlar gönderdiği ve “Gürcistan’dan istiyorlar seni”, “Seçmeli hasta seni attım, okeylediler” dediği kayıtlara geçti.