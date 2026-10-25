Üreme çetesiyle ilgili korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti: Yumurta ticaretinde biyolojik takvim pazarlığı

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İstanbul
Uluslararası yumurta donörlüğü soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 53 şüpheli bulunurken, örgüt lideri olduğu değerlendirilen H.T.'nin etkin pişmanlıktan yararlanmak istediği ve ifadesinde klinik bağlantıları, para transferleri ve donör işlemlerine ilişkin açıklamalarda bulunduğu öğrenildi.
Soruşturma dosyasındaki dijital incelemelerde, kadınların fiziksel ve biyolojik özelliklerine göre sınıflandırıldığı bir “ürün kataloğu” oluşturulduğu belirlendi. Sahte iş ilanlarıyla ulaşılan kadınların donörlüğe yönlendirildiği, bazı kliniklerin göz rengi ve saç rengine göre tercih yaptığı ve alıcı taleplerine göre fiyatlandırma uygulandığı tespit edildi.
H.T.'nin WhatsApp yazışmalarında bir kadının göz rengi için "Lens mi?" diye sorgulama yaptığı, kliniğin güncel talebine göre eşleştirme yaptığı belirlendi. Gürcistan (Batum) ve Arnavutluk (Tiran) kliniklerinin renkli gözlü ve sarı saçlı olmayan donör kadınların yumurtalarını kabul etmediği, çetenin de alıcıların taleplerine göre özel "fiyat tarifeleri" uygulandığı tespit edildi.
MASAK raporlarına göre, 2023-2026 yılları arasında yurt dışına 30 kez seyahat edildiği belirlenirken, çetenin 2 milyon euronun üzerinde haksız kazanç elde ettiği öne sürüldü. Kliniklerde bir işlemden 8-10 bin euro gelir sağlanırken, yumurtasını veren kadınlara bu tutarın yalnızca yüzde 10'unun ödendiği saptandı.
İstanbul merkezli yasa dışı üreme hücresi ticareti soruşturmasında Hacer T.’nin ifade ve yazışmalarda organizasyonun kadınların yalnızca yolculuk ve ödeme süreçlerini değil, adet döngülerini de yurt dışındaki yumurta toplama işlemine göre planlamaya çalıştığı anlaşıldı.
Dosyada yer alan telefon incelemelerinde Hacer T. ile bir donör adayı arasında geçen görüşmeler, yurt dışı seyahatinin yalnızca bilet aşamasında değil, kadının adet takviminin ayarlanmasına kadar takip edildiğini gözler önüne serdi. Donör adayının pasaportu bulunmadığını söylemesi üzerine Hacer T.’nin, “Ben pasaportunu çıkarttırırım” dediği, ardından “Gürcistan’ın ödemesi iyi” ifadesini kullandığı görüldü. Hacer T.’nin aynı yazışmada kadına adet düzenleyici bir ilaç kullanmasını önerdiği görüldü. Hacer T.’nin donör kadına, “Tarlusal’le 4 gün regli ol”, “3 güne regli olman gerekiyor” şeklinde mesajlar gönderdiği ve “Gürcistan’dan istiyorlar seni”, “Seçmeli hasta seni attım, okeylediler” dediği kayıtlara geçti.