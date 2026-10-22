Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 16:14
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 16:26

Yasa dışı üreme soruşturmasında yeni gelişme! 8 şüpheli için tutuklama talebi

Son dakika haberi: Yasa dışı üreme soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 8'i için tutuklama talep edildi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Yasa dışı üreme soruşturmasında yeni gelişme! 8 şüpheli için tutuklama talebi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 16:14
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 16:26

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı üreme ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor. 

HABERİN ÖZETİ

Yasa dışı üreme soruşturmasında yeni gelişme! 8 şüpheli için tutuklama talebi

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı üreme ticareti soruşturmasında 8 şüpheli için tutuklama talep edildi.
Soruşturma kapsamında 43 kişi gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 8'i için tutuklama talep edildi.
Operasyonlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmalarda bir doktorun kadınları yumurtalarının alınması için Kıbrıs'taki tüp bebek merkezlerine gönderdiği belirlendi.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

8 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 43 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 8'i için tutuklama talep edildi.

Tutuklamaya sevk edilen şüpheliler şu şekilde;

  • Hacer Tekne (Örgüt lideri)
  • Muharrem Şahin
  • Ahucan Aslan
  • Soner Sezer Sezgi
  • Şenol Kalyoncu
  • Demet Üregil
  • Zümren Durgun
  • Elanur Gümüşsoy

NE OLMUŞTU?

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, koordinesinde yasa dışı üreme ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmış, yapılan 2 ayrı ihbarı değerlendiren ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından bir doktorun kadınları yumurtalarının alınması için 'taki tüp bebek merkezlerine gönderdiğini belirlemişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yasa dışı 'üreme hücresi' ticareti operasyonunda milyonlarca euroluk vurgun: Aldatılan kocanın ihbarı ekipleri harekete geçirdi!
ETİKETLER
#kıbrıs
#istanbul emniyet müdürlüğü
#istanbul anadolu cumhuriyet başsavcılığı
#Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü
#Yasa Dışı Üreme Ticareti
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.