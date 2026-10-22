İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı üreme ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor.

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HABERİN ÖZETİ Yasa dışı üreme soruşturmasında yeni gelişme! 8 şüpheli için tutuklama talebi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı üreme ticareti soruşturmasında 8 şüpheli için tutuklama talep edildi. Soruşturma kapsamında 43 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 8'i için tutuklama talep edildi. Operasyonlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda bir doktorun kadınları yumurtalarının alınması için Kıbrıs'taki tüp bebek merkezlerine gönderdiği belirlendi.

8 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 43 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 8'i için tutuklama talep edildi.

Tutuklamaya sevk edilen şüpheliler şu şekilde;

Hacer Tekne (Örgüt lideri)

Muharrem Şahin

Ahucan Aslan

Soner Sezer Sezgi

Şenol Kalyoncu

Demet Üregil

Zümren Durgun

Elanur Gümüşsoy

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı üreme ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmış, yapılan 2 ayrı ihbarı değerlendiren ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından bir doktorun kadınları yumurtalarının alınması için Kıbrıs'taki tüp bebek merkezlerine gönderdiğini belirlemişti.