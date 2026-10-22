Yasa dışı üreme soruşturmasında yeni gelişme! 8 şüpheli için tutuklama talebi

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İstanbul
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı üreme ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 43 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 8'i için tutuklama talep edildi.
Tutuklamaya sevk edilen şüpheliler şu şekilde;
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı üreme ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmış, yapılan 2 ayrı ihbarı değerlendiren ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından bir doktorun kadınları yumurtalarının alınması için Kıbrıs'taki tüp bebek merkezlerine gönderdiğini belirlemişti.