Yasa dışı 'üreme hücresi' ticareti operasyonunda milyonlarca euroluk vurgun: Aldatılan kocanın ihbarı ekipleri harekete geçirdi!

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İstanbul
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma, uluslararası bir doku ticareti ağını ortaya çıkardı. CİMER’e yapılan ihbarların ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı.
HTS ve MASAK kayıtları, yurt dışı seyahat dökümleri ve elde edilen dijital materyalleri inceleyen emniyet güçleri; Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Arnavutluk ve Gürcistan hattında organize bir şekilde yürütülen üreme hücresi (yumurta) ticaretini deşifre etti.
Soruşturmayı başlatan süreç, CİMER'e düşen iki ayrı ihbarla hareketlendi. İhbarlardan birinin, örgüt lideri Hacer T.'nin eşi tarafından yapıldığı öğrenildi. Eşinin kendisini aldattığını belirten kocanın; Hacer T. ile yasak ilişki yaşadığı eski eczacı sevgilisi Muammer T.'nin birlikte üreme hücresi ticareti yaptıklarını bildirdiği kaydedildi.
Yapılan takiplere göre; örgüte önce "donör" olarak giren Hacer T., zamanla organizasyonun başına geçti. Hacer T.'nin donör olmak isteyen kadınların fotoğraf ve görüntülerini çekerek "müşterilere" sunduğu, sevgilisi Muammer T.'nin ise medikal süreçlerde kullanılacak ilaçları temin ettiği saptandı.
Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul merkezli 14 ilde düğmeye basan polis ekipleri, geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında aralarında 1 örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktor ile 4 seyahat organizatörünün de bulunduğu toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Operasyon kapsamında örgüt lideri Hacer T.'nin de aralarında bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananların 3’ünün organizatör, 3’ünün doktor ve 32’sinin donör kadın olduğu bildirildi. Zanlıların polisteki sorgusu sürerken; şüphelilerden 1'inin halihazırda cezaevinde bulunduğu, 7'sinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Firari durumdaki toplam 14 şüphelinin yakalanması için çalışmalar çok yönlü olarak devam ediyor.
Teknik dinlemelere takılan ayrıntılar, ağın çalışma yöntemini ve kriterlerini de gözler önüne serdi. Çocuk sahibi olmak isteyenlerin "sarı saç, mavi göz" taleplerine örgütün "Her türlü buluruz" cevabını verdiği belirlendi.
Soruşturmadaki dikkat çeken diğer detaylar şöyle sıralandı:
Emniyetin MASAK ve finansal analiz çalışmalarıyla ortaya çıkardığı tablo, ağın ekonomik boyutunu gözler önüne serdi. Organizatörlerin donör kadınlardan tanesini 60 ile 80 avro arasında bir ödemeyle aldıkları yumurtaları, yurt dışındaki tüp bebek merkezlerine 100 avro civarında sattıkları tespit edildi. Söz konusu yasa dışı işlemler sonucunda donör kadınlar ve organizatörlerin toplamda en az 2 milyon euro tutarında haksız kazanç ve para trafiği oluşturdukları belirlendi.