İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma, uluslararası bir doku ticareti ağını ortaya çıkardı. CİMER’e yapılan ihbarların ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yasa dışı 'üreme hücresi' ticareti operasyonunda milyonlarca euroluk vurgun: Aldatılan kocanın ihbarı ekipleri harekete geçirdi! İstanbul merkezli bir soruşturma, Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan hattında yürütülen uluslararası üreme hücresi (yumurta) ticaret ağını ortaya çıkardı. CİMER'e yapılan bir ihbar, örgü t lideri Hacer T.'nin eşi tarafından gerçekleştirildi ve bu ihbar soruşturmayı başlattı. Ağın, çocuk sahibi olmak isteyenlerin 'sarı saç, mavi göz' gibi taleplerine yanıt verdiği ve donör kadınları yaşları 22-33 arasında değişen 41 Türk vatandaşı kadının oluşturduğu tespit edildi. Toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, aralarında örgüt lideri, yöneticiler, donör kadınlar, doktorlar ve seyahat organizatörleri bulunuyor; bunlardan 39'u gözaltına alındı. Operasyon kapsamında toplamda en az 2 milyon euro tutarında haksız kazanç ve para trafiği oluşturulduğu belirlendi.

HTS ve MASAK kayıtları, yurt dışı seyahat dökümleri ve elde edilen dijital materyalleri inceleyen emniyet güçleri; Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Arnavutluk ve Gürcistan hattında organize bir şekilde yürütülen üreme hücresi (yumurta) ticaretini deşifre etti.

İHBARI ALDATILAN KOCA YAPTI

Soruşturmayı başlatan süreç, CİMER'e düşen iki ayrı ihbarla hareketlendi. İhbarlardan birinin, örgüt lideri Hacer T.'nin eşi tarafından yapıldığı öğrenildi. Eşinin kendisini aldattığını belirten kocanın; Hacer T. ile yasak ilişki yaşadığı eski eczacı sevgilisi Muammer T.'nin birlikte üreme hücresi ticareti yaptıklarını bildirdiği kaydedildi.

Yapılan takiplere göre; örgüte önce "donör" olarak giren Hacer T., zamanla organizasyonun başına geçti. Hacer T.'nin donör olmak isteyen kadınların fotoğraf ve görüntülerini çekerek "müşterilere" sunduğu, sevgilisi Muammer T.'nin ise medikal süreçlerde kullanılacak ilaçları temin ettiği saptandı.

14 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 53 ŞÜPHELİDEN 39'U YAKALANDI

Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul merkezli 14 ilde düğmeye basan polis ekipleri, geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında aralarında 1 örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktor ile 4 seyahat organizatörünün de bulunduğu toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyon kapsamında örgüt lideri Hacer T.'nin de aralarında bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananların 3’ünün organizatör, 3’ünün doktor ve 32’sinin donör kadın olduğu bildirildi. Zanlıların polisteki sorgusu sürerken; şüphelilerden 1'inin halihazırda cezaevinde bulunduğu, 7'sinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Firari durumdaki toplam 14 şüphelinin yakalanması için çalışmalar çok yönlü olarak devam ediyor.

"SARI SAÇ, MAVİ GÖZ" ŞARTI VE 811 YURT DIŞI SEFERİ

Teknik dinlemelere takılan ayrıntılar, ağın çalışma yöntemini ve kriterlerini de gözler önüne serdi. Çocuk sahibi olmak isteyenlerin "sarı saç, mavi göz" taleplerine örgütün "Her türlü buluruz" cevabını verdiği belirlendi.

Soruşturmadaki dikkat çeken diğer detaylar şöyle sıralandı:

Donör Profili: Yaşları 22 ile 33 arasında değişen 41 Türk vatandaşı kadının, yumurtalık aldırma işlemleri için KKTC, Arnavutluk, Gürcistan ve Hırvatistan'a toplam 811 kez seyahat ettiği tespit edildi.

Yaşları 22 ile 33 arasında değişen 41 Türk vatandaşı kadının, yumurtalık aldırma işlemleri için KKTC, Arnavutluk, Gürcistan ve Hırvatistan'a toplam 811 kez seyahat ettiği tespit edildi. Klinik Kriterleri: Gürcistan ve Arnavutluk'taki kliniklerin renkli gözlü ve sarı saçlı kadınlar dışındakilerden yumurta kabul etmediği anlaşıldı.

Gürcistan ve Arnavutluk'taki kliniklerin renkli gözlü ve sarı saçlı kadınlar dışındakilerden yumurta kabul etmediği anlaşıldı. Doktor Gözaltısı: Donör kadınları yönlendirdikleri KKTC'deki tüp bebek merkezinde görevli Dr. Hayat İ. de operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

2 MİLYON EUROLUK VURGUN

Emniyetin MASAK ve finansal analiz çalışmalarıyla ortaya çıkardığı tablo, ağın ekonomik boyutunu gözler önüne serdi. Organizatörlerin donör kadınlardan tanesini 60 ile 80 avro arasında bir ödemeyle aldıkları yumurtaları, yurt dışındaki tüp bebek merkezlerine 100 avro civarında sattıkları tespit edildi. Söz konusu yasa dışı işlemler sonucunda donör kadınlar ve organizatörlerin toplamda en az 2 milyon euro tutarında haksız kazanç ve para trafiği oluşturdukları belirlendi.