Sosyal medya kullanımına ilişkin yeni düzenleme, 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. Düzenlemeyle birlikte sosyal medya platformları e-Devlet üzerinde yaş doğrulama sistemini devreye sokacak. Sosyal medya platformları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunmayacak. Peki e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması nasıl yapılacak? İşte detaylar...

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HABERİN ÖZETİ Sosyal medyada yeni döneme sayılı günler kaldı! Aileler aman dikkat: Dolandırıcılar şimdiden ava çıktı 1 Kasım'da yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle sosyal medya platformlarında yaş doğrulaması e-Devlet üzerinden yapılacak ve 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunulmayacak. Sosyal medya platformları, hesap açmak isteyen kullanıcıları yaş doğrulaması için e-Devlet'e yönlendirecek. 15 yaşından küçük olduğu şüphelenilen hesaplar askıya alınacak ve yeniden yaş doğrulaması istenecek. Çocukların güvenliğini artırmak amacıyla takipçi listeleri gizlenecek, canlı yayın yapamayacaklar ve yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecekler. Sosyal medya platformları, ebeveynlere çocuklarının hesaplarını denetleme, kullanım süresini sınırlama ve ücretli işlemlere izin verme gibi araçlar sunmak zorunda olacak. Dolandırıcılar, sahte SMS, e-posta ve sosyal medya mesajlarıyla kullanıcıları sahte internet sitelerine yönlendirerek kişisel ve finansal bilgileri ele geçirmeye çalışıyor.

YAŞ DOĞRULAMASI NASIL YAPILACAK?

Yeni düzenlemeye göre sosyal medya platformlarında hesap açmak isteyen kullanıcılar, yaş doğrulaması için e-Devlet sistemine yönlendirilecek. Bir hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığına ilişkin şüphe oluşması durumunda hesap geçici olarak askıya alınacak ve kullanıcıdan yeniden e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması yapması istenecek.

Çocukların güvenliğini artırmak amacıyla uygulanacak önlemler ise şu şekilde;

Takipçi ve takip edilen listeleri diğer kullanıcılara gösterilmeyecek

Çocuklar canlı yayın yapamayacak

Ekran görüntüsü alınmasını önleyici teknik tedbirler uygulanacak

İçeriklerin sonsuz kaydırma yöntemiyle sunulmasına izin verilmeyecek

Çocuklar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek.

Ebeveynlere hesapları denetleme imkânı

HESAPLAR SÜREKLİ DENETLENECEK

Sosyal medya platformları, ebeveynlere çocuklarının hesap ayarlarını kontrol etme, kullanım süresini sınırlandırma ve ücretli işlemlere izin verme gibi denetim araçları sunmak zorunda olacak. Yapılacak kontrollerde 15 yaşını doldurmadığı belirlenen kullanıcıların mevcut sosyal medya hesapları kapatılacak.

SAHTE YAŞ DOĞRULAMA MESAJLARINA DİKKAT!

Yaş doğrulama sürecini fırsata çevirmeye çalışan dolandırıcılar, sahte SMS, e-posta ve sosyal medya mesajlarıyla kullanıcıları hedef alıyor. “Hesabınız kapatılacak” ve “Yaş doğrulamanızı hemen yapın” gibi ifadeler içeren mesajlarla kullanıcılar sahte internet sitelerine yönlendirilmeye çalışılıyor. Bu bağlantılar üzerinden kişisel ve finansal bilgilerin ele geçirilmesi amaçlanıyor.