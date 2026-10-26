Sosyal medyada yeni döneme sayılı günler kaldı! Aileler aman dikkat: Dolandırıcılar şimdiden ava çıktı

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UYGULAMALAR
İstanbul
Sosyal medya kullanımına ilişkin yeni düzenleme, 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. Düzenlemeyle birlikte sosyal medya platformları e-Devlet üzerinde yaş doğrulama sistemini devreye sokacak. Sosyal medya platformları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunmayacak. Peki e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması nasıl yapılacak? İşte detaylar...
Yeni düzenlemeye göre sosyal medya platformlarında hesap açmak isteyen kullanıcılar, yaş doğrulaması için e-Devlet sistemine yönlendirilecek. Bir hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığına ilişkin şüphe oluşması durumunda hesap geçici olarak askıya alınacak ve kullanıcıdan yeniden e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması yapması istenecek.
Çocukların güvenliğini artırmak amacıyla uygulanacak önlemler ise şu şekilde;
Sosyal medya platformları, ebeveynlere çocuklarının hesap ayarlarını kontrol etme, kullanım süresini sınırlandırma ve ücretli işlemlere izin verme gibi denetim araçları sunmak zorunda olacak. Yapılacak kontrollerde 15 yaşını doldurmadığı belirlenen kullanıcıların mevcut sosyal medya hesapları kapatılacak.
Yaş doğrulama sürecini fırsata çevirmeye çalışan dolandırıcılar, sahte SMS, e-posta ve sosyal medya mesajlarıyla kullanıcıları hedef alıyor. “Hesabınız kapatılacak” ve “Yaş doğrulamanızı hemen yapın” gibi ifadeler içeren mesajlarla kullanıcılar sahte internet sitelerine yönlendirilmeye çalışılıyor. Bu bağlantılar üzerinden kişisel ve finansal bilgilerin ele geçirilmesi amaçlanıyor.