Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki hafta aradan sonra yeniden toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Beştepe'deki kritik toplantının saat 15.00 sıralarında başlaması bekleniyor.

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HABERİN ÖZETİ Gözler Kabine Toplantısı'nda: Masada kritik başlıklar var Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında iki hafta aradan sonra toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde fon krizi, Terörsüz Türkiye süreci, ekonomi ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Fonların tasfiye süreci, fon mağdurları için atılan adımlar, sermaye piyasalarındaki gelişmeler ve yatırımcı haklarının korunmasına yönelik düzenlemeler değerlendirilecek. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci ile Meclis çatısı altında süreci takip edecek İzleme Komisyonu'nun kuruluş çalışmaları masada olacak. Orta Doğu ve Körfez'deki gerilimin Türkiye ekonomisine etkileri, enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarı konuları incelenecek. Arap Yarımadası'ndaki son durum, ABD-İran gerilimi ve İsrail'in Gazze ile Batı Şeria'ya yönelik saldırıları kapsamında diplomatik adımlar görüşülecek. Libya'nın Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nı onaylaması sonrası Mavi Vatan politikasında izlenecek yol haritası değerlendirilecek.

Toplantı öncesi kabinenin gündeminde önemli başlıklar olacak. İşte ayrıntılar...

FON KRİZİ MASADA

Fonların tasfiye sürecindeki son durum, koordinasyon kurulu raporları, fon mağdurları için atılan adımlar ve sermaye piyasalarındaki gelişmeler ele alınacak.

Beştepe'deki toplantıda, ilgili kurumların yürüttüğü çalışmalar ve yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik adımlar değerlendirilecek. Sürece ilişkin olası yeni düzenlemeler de görüşülecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Kabine Toplantısı'nda, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya da mercek tutulacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci, Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun raporları doğrultusunda ele alınacak.

Meclis çatısı altında süreci takip edecek İzleme Komisyonu'nun kuruluş çalışmaları masada olacak.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Masadaki en önemli başlıklardan biri ekonomik gelişmeler olacak. Özellikle Orta Doğu ve Körfez coğrafyasında tırmanan gerilimin Türkiye ekonomisi üzerindeki muhtemel sonuçları detaylıca incelenecek. Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik atılacak adımlar değerlendirilecek.

BÖLGESEL KONULAR DA GÜNDEMDE

Orta Doğu'daki gelişmeler de kabinenin gündeminde yer alacak. Arap Yarımadası'ndaki son durum, yeniden artan ABD-İran gerilimi, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırıları ile bölgesel gelişmeler kapsamında atılan diplomatik adımlar değerlendirilecek.

MAVİ VATAN'DA YOL HARİTASI

Ayrıca, Libya'nın, Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nı onaylamasının ardından Mavi Vatan politikasında izlenecek yol haritası da görüşülecek.