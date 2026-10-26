Gözler Kabine Toplantısı'nda: Masada kritik başlıklar var

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İstanbul
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki hafta aradan sonra yeniden toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Beştepe'deki kritik toplantının saat 15.00 sıralarında başlaması bekleniyor.
Toplantı öncesi kabinenin gündeminde önemli başlıklar olacak. İşte ayrıntılar...
Fonların tasfiye sürecindeki son durum, koordinasyon kurulu raporları, fon mağdurları için atılan adımlar ve sermaye piyasalarındaki gelişmeler ele alınacak.
Beştepe'deki toplantıda, ilgili kurumların yürüttüğü çalışmalar ve yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik adımlar değerlendirilecek. Sürece ilişkin olası yeni düzenlemeler de görüşülecek.
Kabine Toplantısı'nda, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya da mercek tutulacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci, Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun raporları doğrultusunda ele alınacak.
Meclis çatısı altında süreci takip edecek İzleme Komisyonu'nun kuruluş çalışmaları masada olacak.
Masadaki en önemli başlıklardan biri ekonomik gelişmeler olacak. Özellikle Orta Doğu ve Körfez coğrafyasında tırmanan gerilimin Türkiye ekonomisi üzerindeki muhtemel sonuçları detaylıca incelenecek. Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik atılacak adımlar değerlendirilecek.
Orta Doğu'daki gelişmeler de kabinenin gündeminde yer alacak. Arap Yarımadası'ndaki son durum, yeniden artan ABD-İran gerilimi, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırıları ile bölgesel gelişmeler kapsamında atılan diplomatik adımlar değerlendirilecek.
Ayrıca, Libya'nın, Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nı onaylamasının ardından Mavi Vatan politikasında izlenecek yol haritası da görüşülecek.