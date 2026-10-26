Balıkesir Ayvalık açıklarında dün gece meydana gelen tekne faciasında hayatını kaybeden Dr. Şahin Bingüllü’nün cenazesi, denizden çıkarılmasının ardından Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Bingüllü’nün naaşı, altı yıldır görev yaptığı Burhaniye Devlet Hastanesi’ne getirildi.

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HABERİN ÖZETİ Doktor Şahin Bingüllü Ayvalık'ta tekne batarken çocuklara son anda can yeleği giydirmiş! Eşinin törendeki sözleri yürek yaktı Balıkesir Ayvalık açıklarında batan teknede hayatını kaybeden Dr. Şahin Bingüllü için görev yaptığı Burhaniye Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi ve cenazesi memleketi Adana'ya uğurlandı. Kara Ada açıklarında batan teknede bulunan 9 kişiden 8'i kurtarılırken, kaybolan Dr. Şahin Bingüllü'nün cansız bedenine sabah saatlerinde ulaşıldı. Tekneden kurtulanların ifadelerine göre Bingüllü, tekne su almaya başladığında can yeleklerini çocuklara ve diğer kişilere dağıtıp giydirdi. Altı yıldır görev yaptığı Burhaniye Devlet Hastanesi önünde düzenlenen veda törenine ailesi, mesai arkadaşları ve protokol üyeleri katıldı. Dr. Şahin Bingüllü'nün cenazesi, Adana Kabasakal Mezarlığı Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilmek üzere memleketine gönderildi.

HASTANE ÖNÜNDE HÜZÜNLÜ TÖREN

Yıllarca hastalarının sağlığına kavuşması için mücadele eden Dr. Bingüllü için hastane önünde düzenlenen törende hüzün hakimdi.

Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Tarık Erdil, daire amirleri, Burhaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Evren Akgöl, mesai arkadaşları, doktorlar, sağlık çalışanları ve vatandaşlar, birlikte çalıştıkları ve yakından tanıdıkları Bingüllü’ye veda etmek için bir araya geldi. Törenin en yürek burkan anları ise Bingüllü’nün eşi Handan Bingüllü’nün konuşması sırasında yaşandı.

" İDEALİST İNSANLARIN ERKENDEN YİTİP GİTMEYECEĞİ BİR DÜNYAMIZ OLSUN"

Eşini beklenmedik bir deniz kazasında kaybetmenin acısını yaşayan Handan Bingüllü, dün gecenin kendisi ve çocukları için çok uzun geçtiğini belirterek, "Eşim 6 yıl önce burada göreve başladı, burayı çok sevdi. Mesleğine aşık biriydi, çok iyi bir insan, eş ve babaydı. Hepinize geldiğiniz ve yanımda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Çocuklarını da kendisi gibi hekim olarak yetiştirdi. Onları bu vatana hizmet etsinler diye yoğun çaba gösterdi. Umarım ki bu şekilde idealist insanların erkenden yitip gitmeyecekleri bir dünyamız olsun" dedi.

Acılı eşin bu sözleri, törene katılanlara duygu dolu anlar yaşattı.

KENDİSİ GİBİ DOKTOR OLAN 2 ÇOCUĞU DA VEDA ETTİ

Dr. Bingüllü’nün kendisi gibi hekim olarak yetiştirdiği kızı Selin ve oğlu Oğuzhan Bingüllü de babalarının ardından büyük üzüntü yaşadı. Bingüllü ailesi, tören boyunca kendilerini yalnız bırakmayan mesai arkadaşlarının ve sevenlerinin taziyelerini kabul etti.

Helallik alınması ve duaların ardından Dr. Bingüllü’nün naaşı, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Adana’ya gönderildi. Doktorun cenazesinin yarın ikindi namazına müteakip Kabasakal Mezarlığı Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

ÇOCUKLARA CAN YELEĞİ GİYDİRMİŞ

Doktor Şahin Bingüllü'nün tekne alabora olurken çocuklara can yeleği giydirdiği bilgisi ortaya çıktı. Batan tekneden ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan 8 kişiden Metin Özmen, olayla ilgili detayları anlattı.

Arkadaşlarıyla balık tutmak için denize açıldıklarını söyleyen Özmen, bir süre sonra hava koşulları nedeniyle dönmeye karar verdiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Dönerken anlamadığımız bir şekilde teknemiz su almaya başladı, kaptan içeriden can yeleklerini verdi. Şahin Bingüllü hocamız yelekleri çocuklara giydirdi. Herkes can yeleklerini giydi. Sahil Güvenlik'i aradık, durumumuzu anlattık. Hocamız ilk etapta iyiydi. Can yeleğini giydi, denize indi. 15-20 dakika orada konuştuk. Ondan sonra dalgalar gelince iletişimimiz koptu. Hocam can yeleğini giydikten sonra su yükselince suyun içine indi. Sonra kendisini bir daha görmedik."

DÖNÜŞ YOLUNDA TEKNE SU ALDI

Kurtulanlardan Murat Eygin de Şahin Bingüllü'nün kendisini daha önce arayıp balık tutmaya gitmek istediğini söylediğini anlattı.

Yiyecek ve içecek alıp denize açıldıklarını dile getiren Eygin, "Denize açıldıktan sonra hava bozdu. Hatta Şahin hocaya 'hocam balık fazla vurmuyor, dönelim istersen' dedim. O da 'evet Murat dönelim balık gelmiyor' dedi. Dönerken benim ve arkadaşımın oğlunu üşüyor diye teknenin önüne kamaraya soktuk. Biz çapayı çektik, artık dönüyorduk." ifadesini kullandı.

Eygin, Şahin Bingüllü'nün de üşüdüğü için çocukların yanına geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hatta çocuklarla orada oyun da oynamış. Çocuklara bilmeceler sormuş. Sonra oğlum geldi, 'baba tekne su alıyor' dedi. Su alınca can yeleklerini çıkardılar, Hocam herkese dağıttı, hatta çocuklara da giydirdi. En son anlamadığımız bir şekilde tekne arka kısmından battı. Teknenin içinde bir boy su oldu. Biz korkuluklara tutunduk, hocam suyun içindeydi. Arkadaşımız sürekli hocayla konuşuyordu. İyi olup olmadığını soruyordu, hocamız da iyi olduğunu söylüyordu. Hepimiz can havliyle 'imdat' diyerek bağırıyorduk. Sonra Sahil Güvenlik geldi, hocamızın sesini artık duymuyorduk.

Bizi alan ekiplere denizde bir kişinin daha olduğu bilgisini verdik. Biz daha sonra hastaneye geldik, sonra hocamızın vefat ettiğini öğrendik. Hocam balık tutmayı çok seviyordu. Hatta bana 'keşke daha önce gelseydim, ben yemektense balık tutmayı daha çok seviyorum' derdi."

NE OLMUŞTU?

Kara Ada açıklarında dün akşam saatlerinde özel bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilmiş, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sonucu 9 kişiden 8'i kurtarılmıştı. Sahil Güvenlik ekiplerince sürdürülen çalışmalarda, kayıp olduğu bildirilen Bingüllü'nün cenazesine de sabah saatlerinde ulaşılmıştı.