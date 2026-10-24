Ayvalık'ta özel tekne battı: 8 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi sınırlarında bulunan Kız Adası’nın güney açıklarında içerisinde 9 kişinin bulunduğu özel bir tekne su alarak battı.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ SEFERBER OLDU

İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Bölgeye havadan, karadan ve denizden çok sayıda arama kurtarma unsuru ivedilikle sevk edildi.



Operasyona 6 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-28, TCSG-6, TCSG-907, KB-111, KB-32, KB-4305), 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-12), 1 Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (TCSG-574) ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-505) katıldı. Havadan ve denizden yapılan yoğun tarama faaliyetleri neticesinde, denizin yüzeyinde yaşam mücadelesi veren 8 kişi tespit edildi.

8 KİŞİ KURTARILDI

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle denizden sağ ve bilinci açık olarak bota alınan 8 kişi, Ayvalık Sahil Güvenlik İskelesi’ne intikal ettirildi. Kayıp olan 1 kişi için ise bölgede ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Karada bekletilen sağlık ekiplerine teslim edilen şahısların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, teknenin batış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.