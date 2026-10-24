Ayvalık'ta özel tekne battı: 8 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor

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İstanbul
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi sınırlarında bulunan Kız Adası’nın güney açıklarında içerisinde 9 kişinin bulunduğu özel bir tekne su alarak battı.
İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Bölgeye havadan, karadan ve denizden çok sayıda arama kurtarma unsuru ivedilikle sevk edildi.
Operasyona 6 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-28, TCSG-6, TCSG-907, KB-111, KB-32, KB-4305), 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-12), 1 Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (TCSG-574) ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-505) katıldı. Havadan ve denizden yapılan yoğun tarama faaliyetleri neticesinde, denizin yüzeyinde yaşam mücadelesi veren 8 kişi tespit edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle denizden sağ ve bilinci açık olarak bota alınan 8 kişi, Ayvalık Sahil Güvenlik İskelesi’ne intikal ettirildi. Kayıp olan 1 kişi için ise bölgede ekipler çalışmalarına devam ediyor.
Karada bekletilen sağlık ekiplerine teslim edilen şahısların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, teknenin batış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.