Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 23:47
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 23:47

Ayvalık'ta özel tekne battı: 8 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor

Balıkesir Ayvalık açıklarında özel tekne battı. Sahil Güvenlik Komutanlığının geniş çaplı operasyonuyla 8 kişi kurtarıldı. Kayıp 1 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Ayvalık'ta özel tekne battı: 8 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 23:47
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 23:47

'in ilçesi sınırlarında bulunan Kız Adası’nın güney açıklarında içerisinde 9 kişinin bulunduğu özel bir tekne su alarak battı.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ SEFERBER OLDU

İhbar üzerine ekipleri harekete geçti. Bölgeye havadan, karadan ve denizden çok sayıda arama kurtarma unsuru ivedilikle sevk edildi.

Operasyona 6 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-28, TCSG-6, TCSG-907, KB-111, KB-32, KB-4305), 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-12), 1 Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (TCSG-574) ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-505) katıldı. Havadan ve denizden yapılan yoğun tarama faaliyetleri neticesinde, denizin yüzeyinde yaşam mücadelesi veren 8 kişi tespit edildi.

Ayvalık'ta özel tekne battı: 8 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor

8 KİŞİ KURTARILDI

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle denizden sağ ve bilinci açık olarak bota alınan 8 kişi, Ayvalık Sahil Güvenlik İskelesi’ne intikal ettirildi. Kayıp olan 1 kişi için ise bölgede ekipler çalışmalarına devam ediyor. 

Karada bekletilen sağlık ekiplerine teslim edilen şahısların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, teknenin batış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Eskişehir'de üniversite öğrencisi Hiranur'a yumruklu saldırı! Dehşeti anlattı: Yarınki KPSS'ye giremeyeceğim
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü davasında kararı belirleyen ifade: Ağırlaştırılmış müebbettin gerekçesi açıklandı
ETİKETLER
#balıkesir
#ayvalık
#tekne kazası
#Sahil Güvenlik
#Kız Adası
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.