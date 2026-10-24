Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Tunalı Mahallesi Sıhhiye Meydanı'nda meydana gelen olayda, trafikteki araçları durdurmaya çalışan ve ATM önündeki vatandaşlara saldıran bir şahıs, ardından yolda yürüyen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Hiranur Dereli'yi yumruk atarak yere düşürdü.

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HABERİN ÖZETİ Eskişehir'de üniversite öğrencisi Hiranur'a yumruklu saldırı! Dehşeti anlattı: Yarınki KPSS'ye giremeyeceğim Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde trafikteki araçları durdurmaya çalışan ve vatandaşlara saldıran bir şahıs, 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Hiranur Dereli'yi yumruklayarak yaraladıktan sonra polis tarafından yakalandı. Olay, Tunalı Mahallesi Sıhhiye Meydanı'nda meydana geldi ve kaçmaya çalışan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi öğrencisi olan 19 yaşındaki Hiranur Dereli, sabah saatlerinde yolda yürürken tanımadığı şahsın koşarak gelip kafasına yumruk atması sonucu yere savruldu. Saldırıya uğrayan Dereli'nin kolunda, kafasında, gözünde ve kalçasında şişlikler oluştu. Yazdığı kolunun üzerine düştüğünü ve ağrıları olduğunu belirten Dereli, ertesi gün yapılacak KPSS'ye büyük ihtimalle giremeyeceğini ifade etti. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Dereli, şahsın cezalandırılmasını isterken olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kaçmaya çalışan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Uğradığı saldırı sonucu yaralanan Hiranur Dereli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

" BİR ŞEY SÖYLEMEDEN KOŞARAK GELİP VURDU"

Saldırı anını ve yaşadığı korku dolu dakikaları anlatan Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi öğrencisi Hiranur Dereli, yaşadığı dehşeti şu cümlelerle anlattı:

"Sabah saat 09.00 civarlarında evden çıktım. Okulumun yüzme havuzuna gidiyordum. Evim oraya 5 dakika uzaklıktaydı. Hem tramvay yolunun hem de araçların geçtiği yoldan karşıya geçerken, tanımadığım bir şahıs tarafından darbedildim. Kafama bir yumruk indi ve yaklaşık 1 metre ileriye, yere doğru savruldum.

Şu anda kolum, kafam ve gözüm şiş durumda; gözümü zor açıyorum ve kalçam da şişmiş vaziyette. Şahıs bana herhangi bir şey söylemedi, doğrudan koşarak geldi. O sırada etrafa baktığım için durumu pek anlayamadım; anlasaydım kenara çekilirdim. O anki şokla hiçbir şey yapamadım.

Gözlüğüm savruldu ve şahsın arkadan bana saldıracağını düşünerek, göremediğim için ayağa kalkıp bağırmaya başladım. Tramvay yolu olduğu için 'Belki gelenler olur' düşüncesiyle ve ani bir şokla bağırınca çevredeki insanlar yardıma koştular. Kulağımda kulaklık vardı ve tam o bölgeye doğru vurdu. Büyük ihtimalle o tarafa doğru düştüm. Kulağımdaki kulaklık kulağımın içini acıttı. Beni o tarafa doğru savurdu ve ardından koşarak kaçmış. Şahsın nasıl yakalandığını bilmiyorum, sadece polis tarafından yakalandığı bana bildirildi."

"YAZDIĞIM KOLUMUN ÜZERİNE DÜŞTÜĞÜM İÇİN SINAVA GİREMEYECEĞİM"

Saldırı nedeniyle KPSS öncesinde büyük mağduriyet yaşadığını belirten Dereli, şu ifadeleri kullandı: "Yarın KPSS vardı ve ona hazırlanıyordum. Zaten şu an konuşmakta güçlük çekiyorum. Ağrılarım olduğu için iğne falan da yapıldı. Yazdığım kolumun üzerine düştüğüm için büyük ihtimalle sınava giremeyeceğim, mağdur durumdayım. Tabii ki şahsın cezalandırılmasını istiyorum. Yoldan tanımadığı birine saldırılması çok kötü bir şey. Yoldan başkaları da geçiyor ama şahıs kadınlara saldırıyor büyük ihtimalle. Zaten çevredeki arabalara da zarar vermiş. Gerçekten şiddetin bu seviyelere düşmesine katlanamıyorum ve bu kişinin cezalandırılmasını istiyorum."